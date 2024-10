前一篇結束在憲法廣場拍人民宮,有人提到看起來好像電影場景,

沒錯,的確有好幾部片子在這邊拍呢,

包括The Nun, War Dogs, Dying of the Light, What about Love。

而我們站的憲法廣場看起來像個停車場,卻也頗有來歷。

除了在這裡跨年,國慶日閱兵也在此舉行,更是舉辦演唱會的好地點,

曾辦過三十幾場演唱會,有來自美國、英國、哥倫比亞、荷蘭、義大利等國的歌手,

像是莎拉布萊曼、艾爾頓強、Shakira、史汀、邦喬飛、Lady Gaga、

Maroon 5、安德烈瑞歐、安德烈波切利與洛史都華等,

有些人甚至辦過不只一次,感覺這裡的音樂市場不小。

其實Michael Jackson也曾經來過布加勒斯特開演唱會,

不過是在體育場開,不是在這裡,

他比較有名的事蹟,是因為他在這裡說錯了城市,

把布加勒斯特Bucharest,當成了布達佩斯Budapest。

不過他也不是唯一一個,據說很多人都會搞錯。

以前沒覺得兩者有何相似,仔細想來,算是鄰國,發音也真的有點像。

離開憲法廣場,跟著導遊徒步經過烏里尼大道Bulevard Unirri,

這可是布加勒斯特的仿法國"香榭麗舍大道",差別只在於沿路並沒有高貴的名店。

建造這大道起因於1977年的大地震,市中心嚴重損毀,於是開啟新市政中心計畫,

1984年動工,最初被叫做社會主義勝利大道,

沿途有許多受到社會主義現實主義啟發的公寓和公共建築,

這聽起來就不太有趣啊,還好有大樹林蔭道。

過了烏里尼大道,走進巷子五分鐘,就來到了漂亮的餐廳。

這個門進去似乎不只是一個餐廳。

我們往左邊走,右邊這白色漂亮的房子好像是旅館。

我們用餐的地方綠意盎然,有大片玻璃窗,蠻漂亮的,

室內布置了不少植物,採光也不錯。

接近一點半,大家都餓了。桌上已經有麵包,也有一瓶水。

有時會有礦泉水,有時是蘇打水。

這麵包後來在超市有看到冷凍庫有賣,應該是在地人常吃的食物吧。

吧台有賣啤酒。

這椅子很奇怪,側著放,大家猜猜為什麼?

坐下來一會兒,就有熱熱的羅宋湯上桌,料還蠻多的,不過有酸菜的味道,

喝起來有點酸又偏鹹,搭配麵包比較剛好。

前菜是涼拌高麗菜,這個倒是不酸。

主菜是蕃茄雞肉和一球南瓜燉飯,雞肉用洋蔥和番茄去炒,蠻嫩的。

醬汁則有番茄的微酸和洋蔥的甜味。

導遊說可以把涼拌高麗菜拌入主菜一起吃,吃起來味道也不錯。

每人還可點一份飲料,那天點了冰咖啡,送來的是拿鐵,還蠻好喝的。

後來幾天發現羅馬尼亞和保加利亞喝咖啡的風味偏重,

和我習慣的口味不同,於是改喝啤酒。

餐後是一小杯水果沙拉,蠻清爽的一餐。

吃飽了,也該來解答椅子問題了。

我們在現場觀察,其實很簡單,就是桌子下面比較小,椅子放不進去,

沒想到側放反倒變得特別,也蠻好看的。

這家餐廳在網路上查詢,有不只一家分店,看來經營得不錯。

有興趣瞭解的朋友可參考官網→

https://hanuberarilor.ro/en/hanu-berarilor-casa-oprea-soare/