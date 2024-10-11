這家一直在Killy口袋名單的異國料理餐廳終於有機會去吃了！

位在台北京站附近這家Nowhere主廚是日本人卻做著道地的墨西哥料理是不是很神奇😁，這不只是一家異國料理餐廳，這家飲料也是強強der，超級多種類酒精飲料、無酒精飲品都很值得一試，一樓牆面飲品菜單上每種我都好想試試啊！一排酒水的水龍頭看起來超壯觀，很像在國外的酒窖裡一樣耶！超酷的！

整間店設計風格非常簡潔時尚，處處都展現出小心機的設計感，梯角處光影之間展露出的店名是不是很特別！

櫃檯後方擺設也相當可愛，有灌籃高手耶！老闆應該是個愛好運動的人，這家結合咖啡廳、異國料理餐酒館而且還是個運動餐廳！

這裡用餐空間有兩層樓，一樓擺設感覺就像個時尚咖啡廳

很像酒吧的一整排吧台座位

二樓空間很寬敞舒適，應該可容納個50幾個人都沒問題，有兩個大螢幕播放運動比賽！

喜歡跟親友聚會一起吃吃喝喝看各種球賽的人一定會很喜歡這裡！

連菜單都好有質感啊！這家店感覺不只是男孩們看球賽吃美食的好地方，也是姐妹們聊天喝酒談心的小天地！

今天點了一桌超繽紛的墨西哥佳肴，光看就讓人充滿食慾

辣味吮指雞中翅$199

酸辣口感非常入味，吃起來超唰嘴的小點，沾上酸奶塔塔醬，實在太美味了，整個讓人胃口大開耶！愛雞翅的我整個吃完還想加點的一道菜！

墨式塔可香米飯（雞腿）$199

顏色超繽紛的啦！滿滿各式蔬菜加上料理過的雞腿肉，淋上酸香醬汁，拌勻混合，米飯粒粒沾附包裹著蔬菜與墨西哥醬料，口味清爽不膩口，真的非常特別，醬汁可以選辣或是不辣，我點的是不辣的，我們家小朋友超喜歡，吃了好多，我覺得是來這邊必點的一道菜色！

TACO派對組party拼盤 $270+$280

熱鬧非凡的一盤道地墨西哥料理，點了兩組滿滿一大盤，上菜時我都驚呆了，色香味俱全的豐盛大拼盤，手作墨西哥玉米餅皮跟麵皮餅皮兩種然後搭配上多種肉類與蔬菜的結合，加上獨特墨式香料及莎莎醬微辣滋味在嘴裡蔓延，每口都是獨特的驚喜美味!

辣辣酥炸魚條

阿嬤偏方秘製手撕豬

慢燉香料牛楠

塩香牛排捲餅$279

吃的到大塊牛排肉肉的捲餅實在非常特別，主要是肉質真的非常好烹調的軟嫩度將將好!中間還呈現粉紅色澤的牛排最佳口感熟度，一層層包裹著清脆的生菜.紫甘藍絲.番茄粒.辣味美乃滋些許米飯，最後包裹住手作墨西哥麵皮，一口咬下口感富有豐富的層次感!吃的到牛肉的原味與蔬菜的甜味跟墨西哥辣醬混和出濃濃的異國風味!

拿在手裡非常大一個!吃起來超級飽足的啦!

榛果海鹽焦糖（玄米奶茶）$130

玄米茶我喝過單從沒喝過玄米奶茶，一直覺的玄米茶是很日式的健康茶飲，沒想到變成奶茶加上榛果海鹽焦糖口味出奇的好耶!鹹甜之中帶點奶香也不會蓋掉原本玄米的味道!推薦大家來這邊可以點看看喔!

熱帶水果烏龍（茶蘇打）$120

漸層感的果茶汽泡水搭配炙燒過的鳳梨果乾不只視覺享受，茶香果香搭配氣泡的絕妙搭配我個人蠻喜歡這款飲品!搭配餐食特別清爽解膩唷!

點了很多最後我們一整桌吃光光，店老闆還招待我們喝這個我鵝子還想續杯的桑葚無酒精飲品!完美的ENDING

踩點成功的一家墨西哥料理餐廳!推薦大家來這家從飲品一直到餐點都精緻美味的異國料理餐廳!

店家資訊

Nowhere Taipei墨西哥餐酒館

訂位電話：0225598270

地址：台北市大同區承德路一段16號(台北車站Y7出口步行2分鐘即達)

消費方式: 低消是任一餐點或飲品

營業時間：週日-週四 10:00-01:00；週五-週六 10:00-02:00

Nowhere官網：https://go.nowheretpe.com/blogger/killy1009

Nowhere FB粉絲團：https://www.facebook.com/nowheretpe/

Nowhere菜單：https://online.pubhtml5.com/krkiz/mzzi/

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