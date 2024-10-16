網路超人氣熱賣床墊「晚安奈特」終於有第一家實體門市啦！！！

從幾年前看到居家裝潢youtuber大力推薦，且購買獨立筒床墊還享有120天試睡服務！

一直很想睡看看他們家的床墊，現在有實體門市可以親自體驗真是太棒了！！！有興趣的朋友趕快線上預約體驗吧！

晚安奈特是一家台灣的床墊品牌，主打100%台灣製造、全程手工製作，客人在網路下單後才會開始製作，獨立筒床墊皆有10年保固服務。





交通資訊

開車：

1.路邊收費停車格

2.全聯福利中心中山朱崙店地下收費停車場(機械式停車場)

3.龍江八德站收費停車場

4.建國北路高架橋下收費停車場A區



捷運：



「南京復興」捷運站 2號出口，步行約6分鐘即可抵達。

公車：



公車46、279、282、288、292、292副、306在「南京龍江路口」下車，步行約5分鐘即可抵達。



檢視較大的地圖

晚安奈特環境



晚安奈特 位在北市龍江街大樓轉角處，平日下午街道上特別寧靜。

門市外觀日式氛圍的裝潢，連路人走過都會多看幾眼！

晚安奈特體驗方式分為兩種：預約制的獨立體驗空間以及無需預約的開放體驗空間。

每組預約體驗的客人將有45分鐘的時間(包含30分鐘床墊體驗時間和15分鐘材質說明時間。)

預約時間僅保留10分鐘，逾期視為取消預約。

▼進到室內先換上室內拖鞋

▼服務人員會先請我們填寫表單

▼表單能快速讓服務人員了解客人的睡眠需求

▼提供水給客人享用

▼加入官方LINE可以領取折扣喔！

公共體驗區

臨時路過晚安奈特，想體驗的朋友也可以直接進來試躺床墊喔～

開放空間提供三種床墊試躺服務，跟預約客的區別在於預約客人享有私密的體驗空間及贈送預約客枕巾一張。

▼除了床墊外，也有販售床墊及枕頭的保潔墊

MIT臺灣製造，防水、防蟎、吸濕又透氣，可以阻絕灰塵髒污進到床墊內。

▼萊賽爾天絲床包組

近年來我把所有寢具都換成天絲床包，觸感真的超舒服～天絲寢具有冬暖夏涼的感覺

這款使用60支的100%純天絲材質，天絲的高吸濕性非常適合台灣潮濕悶熱的天氣喔！

▼雙重鬆鬆枕

採雙面設計：一面是石墨烯材質，另一面是涼感紗材質，高密度親水枕芯(又稱作改良記憶枕)

枕頭有兩種高度可選擇：12公分、9公分

▼床墊的立體剖面模型

等客人體驗完床墊後，服務人員最後會完整介紹床墊內材質。

▼晚安奈特簡約實木床架組

床頭表布使用貓抓布材質，內材質是高密度泡棉

共有三個顏色可以選擇：燕麥棕、礦石灰跟丹寧藍，且床架、床片提供5年保固服務喔～

▼床腳可選擇的高度：6公分、12公分

▼床板及床架四周皆用防撞泡棉保護，防止碰撞受傷

▼獨立筒床墊比較適合放在平面式的床板，可延長獨立筒的壽命。

▼洗手間

獨立體驗區

預約客人會有30分鐘的床墊體驗時間，剩下時間會移動到開放空間的圓桌做產品介紹。



▼專屬掛外套、放包包的櫃子

床墊介紹

▼獨立體驗共有三張床墊：經典熱銷的穩穩支撐床墊、新上市的擁抱支撐床墊以及柔彈釋壓薄床墊。

穩穩支撐床墊及擁抱支撐床墊屬於獨立筒床墊，享有10年保固服務。柔彈釋壓薄床墊則是享有5年保固及7天鑑賞期。

▼獨立體驗區還有放置空氣清淨機，維持乾淨的空氣品質，給顧客最好的享受品質。

一直是網路上熱賣款，主打穩定的支撐感，可以好好撐托腰、臀、背。

▼穩穩支撐床墊官網的定位是Q彈偏硬，但我跟老公躺起來覺得軟硬適中～軟硬度跟現在家中的床墊滿像的！超喜歡這張床，不愧是網路長年熱賣款！

不管側躺或正躺都很適合，也不會影響睡在旁邊的人。家中長輩習慣睡硬床的話推薦來試躺這款穩穩支撐床墊喔！

▼穩穩支撐床墊的表布使用天絲布料，觸感很絲滑，冰冰涼涼的！

▼內材質結構：

*透氣記憶棉：睡覺時可釋放人體散發的熱氣。

*19公分高碳鋼獨立筒：晚安奈特的彈簧製作時有預壓動作，不會一躺下去就有凹陷下去的感覺，也能延長彈簧的壽命。高碳鋼獨立筒上下方都有固邊設計，加強固定！

*5公分的透氣護邊設計：能強化床墊四周的支撐性。

*高密度基底棉：緩衝獨立筒與床底的接觸。

▼坐在床緣也不會塌下去！

晚安奈特全新推出的床墊，最大的差別在於擁抱支撐床墊添加了4公分的天然乳膠墊，除了有穩定的支撐性外，還帶有包覆感，躺上去整個身體有被床墊擁抱的感覺～

▼擁抱支撐床墊的躺感跟穩穩支撐床墊比起來較軟一些些，但身體不會整個人陷進去，而是完美包覆，很神奇！老公一躺上去秒睡🤣

▼表布使用微膠囊調溫布料，材質親膚、可調節溫度，維持在最舒適睡眠溫度，摸起來像雲朵一樣，澎澎軟軟的！

這款床墊冬天時不需要額外使用電熱毯，也可調溫散熱！

▼內材質結構與穩穩支撐床墊不同的部分：

*釋壓舒適棉：可柔軟包覆每個人的身形、釋放身體壓力。

*4公分天然乳膠：天然乳膠具有防蟎抗菌、透氣等特性，非常適合台灣的天氣！

採雙面設計，兩面都可以躺：淺灰色這面具包覆感，另一面深灰色具有支撐感

內材質使用5種高密度泡棉，可以折疊或是捲起來，方便收納！

▼柔彈釋壓薄床墊的厚度是10公分，買就送兩條收納扣帶跟一件同規格的純棉床包。

▼柔彈釋壓薄床墊跟另外兩張獨立筒床墊比起來偏硬一些些，但一樣很有支撐性！

▼服務人員建議軟床適合睡低的枕頭、硬床適合睡高的枕頭，但還是依個人習慣實際試睡比較準確！

▼雙面設計，一面是石墨烯材質：石墨烯具有吸濕、抗菌、導熱的特性；另一面是涼感紗材質：接觸肌膚會感覺冰涼，體感降溫！兩種功用，四季都適合躺👍

▼高密度親水枕芯：又叫做第二代記憶枕，不易有壓痕、回彈速度快、更好照顧等優點。

▼老公習慣躺高的枕頭，所以選擇12公分的雙重鬆鬆枕，非常貼合他的肩頸～

這一顆12cm的枕頭有3300g，晚上睡覺不易滑動、掉落，不管仰睡、側睡都能完美支撐頭部，達到完全放鬆！

▼我選的是9cm的雙重鬆鬆枕，我覺得躺感很軟Q，回彈速度很快，身體翻來翻去也能好好支撐到脖子！

▼只要是線上預約的客人，體驗就送晚安奈特專屬枕巾！體驗完可以直接帶回家使用喔～

▼服務人員最後會用防塵袋包裝讓客人將晚安奈特專屬枕巾帶回家

心得

購買大型家居物品時，我跟老公都是習慣去實體門市親自體驗或觸摸質感後才會購買，雖然以前晚安奈特就提供獨立筒床墊120天試睡服務，但沒試睡過難免會擔心不合適怎麼辦？

很開心晚安奈特開了第一家實體門市可以讓客人實際體驗，進門的裝潢很有家居的氛圍感，讓人有種回到家的放鬆自在感；

而進入獨立體驗區試睡床墊時，會將房內燈源關閉，打造沈浸式睡眠體驗，模擬家中睡眠情境～

晚安奈特實體門市是一家「體驗店」，現場不提供下單服務，客人試躺完床墊後可以回家慢慢考慮，真的有需要再自行上網訂購，讓客人在店裡好好體驗，完全沒有購買的壓力！

也推薦給正在命定獨立筒床墊的朋友們！