府中奇幻城-府中15「少年拍-Video Format of You」

113/10/05-114/02/16 ,《新北市藝遊》景點推薦







少年拍-Video Format of You



地址 : 新北市板橋區府中路15號 (府中15 一樓直播室、三樓-五樓展覽室)

電話 : 113/10/05-114/02/16



最近在板橋有個超有意思的展覽!本次團子來到了「府中奇幻城-府中15」專為新世代的短影音文化量身打造的「少年拍—Video Format of You」特展,探討如何在這個短影音盛行的時代,讓觀覽者不僅是觀眾,更能成為自己的影片創作者,打開了拍影片的靈感泉源,展覽共有四個展區:「少年拍拍貼機」、「角度房 Angle Room」、「過場 The Transition」 和 「這就是我 Style Carousel」。

十月份的《新北市藝遊》封面也特別介紹了「少年拍-Video Format of You」展覽活動,《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物,除實體刊物,也有電子版可下載,粉絲專頁也提供各項活動資訊,內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

1F 少年拍拍貼機

一進門,在一樓會先看到一座「少年拍拍貼機」,這是藝術家陳楷恩和AI新創團隊Sprout聯手打造的跨界體驗,透過這台獨特的拍貼機,可以和朋友們玩出專屬自己的拼貼藝術,快帶著自己的風格真實體驗拍攝,讓在探索自我面貌之前,先來個超有趣的暖身運動。

3F Angle Room 角度房

接著來到三樓的「Angle Room 角度房」,會發現這裡有高高低低的樓梯呈現不同的角度結構,如同把自己放進了鏡頭運動裡,透過不同的觀看視角挑戰對空間的既有感知,這裡不拍照,真的對不起自己!

「互跪合作社」的「他們要我完美在線」呈現了在社群中「完美與錯誤」的共生關係,透露不斷追求完美的壓力,想要呈現完美的生活姿態,但是過程中還是會出現的失誤,都與真實世界的被禁止的事件成為鮮明的對比。

「SDL (SIZIBU® Digital Lab)」的「仙人仔」透過壁虎在攀爬時所看到的獨特風景,如同帶領我們通過「Zoom in,Zoom out」的體驗,探索物種之間的界限,經由視角的變換,感受到無論是人或動物都可以擁有全新不同的觀點。

蔡宜豫的「生活小悲劇」反映著每個小瞬間的價值,展現了生活中那些微不足道的瞬間,像是飲料灑出來、襪子破了洞等行為,這些小小的悲劇透過不同的角度,反映出我們日常生活中那些看似不起眼的小災難,或許正是另一種生命及生活態度的張力。

4F The Transition 過場

繼續來到四樓的「The Transition 過場」,彷彿走進了細微情感與自我轉變的過程,這裡使用燈光和多種物件搭建出了一個虛實交錯的空間,彷彿我們平常會在社群上「上傳」的那些瞬間,都變成了奇幻的藝術作品。

劉瑞芸的「生活的繭」通過許多生活雜物的排列,呈現出物件之間細微而巧妙的情緒連結,就像我們每天的生活一樣,恰如其分地反映出,生活中看似細小卻意外重要的點滴。

林瑜亮的「我們不過是文化與技術的縫合怪」,引導觀覽者思考在自媒體時代,如何通過素材的創作與分享,將自己的生活碎片結合到線上的數位世界,如同每次點擊「上傳」的那一刻,就完成一次自我的轉變。

吳美琪以「星際馬戲團」將這個過場推向更超現實的層面,利用攝影與燈光的結合,讓虛實之間的界限變得模糊不清,每件作品都充滿了魔幻的色彩。

5F Style Carousel 這就是我

五樓的「Style Carousel 這就是我」是整個展覽的另一亮點!色彩、造型、燈光全開,來到這兒不自覺就會拿起手機自拍,在鏡頭前盡情展現自己的獨一無二,絕對會拍到超級過癮!

LVMH 青年設計師大賽得主江奕勳設計的「紅色遊戲間」,映入眼簾的是滿滿的紅色元素,彷彿把你帶進了一個有趣的遊戲世界,這裡還有他與 HTC VIVE Arts 合作推出的 VR 遊戲「ACWorld」。

戴上 VR 頭盔後,會立即進入一個充滿創意與色彩的數位元宇宙,自己如同成成了遊戲中的主角,每一瞬間都能不斷挑戰視覺和想像的極限,把現實與虛擬之間超完美融合!

「Bio_ogist」創作的「扞插Cuttage」,巨型黃金葛就像是這個時代的縮影,當我們每天瀏覽社群時,總是會看到大量的迷因、短影音挑戰,這些內容經過不斷的重複和改造,快速成為了我們這個時代的文化符號的認同,提醒著我們在自媒體的世界裡複製和創造總是相互不停的交織。

「LYY營養影片 」的「歡迎光臨,LYY營養影片角色冷凍庫,這個空間設計靈感取自LYY對「保鮮」的思考,將生活中的「營養影片」放置於冷凍庫裡,保存那些曾經屬於創作者的自由、放鬆與自在時刻。



看完這個展覽,團子深刻感受到自媒體時代下,影像早已不再僅僅是單純的紀錄或觀看,更像是一種藝術的延伸。這次「少年拍-Video Format of You」展覽,不僅充滿了趣味與創意,也給了我滿滿的靈感,有興趣的朋友,快來「府中奇幻城-府中15」探索自己心中的「影像格式」喔!





