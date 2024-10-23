文章目錄 Toggle

企鵝去過台南這麼多次，最喜歡的就是台南在地人推薦的小吃｜鳳姐鴨腿飯。

整隻鴨腿去骨現切片做成人氣的鴨腿飯！每天限量販售~開門營業不到十分鐘就完售！

而且價格也不貴，一整份鴨腿飯為120元~當作早午餐一起吃剛剛好！吃得飽又吃的滿足🥰

這篇就來跟大家分享這間企鵝超喜歡的台南小吃！

台南小吃推薦 ｜鳳姐鴨腿飯

鳳姐鴨腿飯的地址為台南市中西區民族路三段190號，靠近神農街和國華街附近~

因為附近沒有停車場，來台南時可以神農街和國華街附近就可以步行過來，會比較方便！

企鵝和朋友是住在這間河樂文旅，走路過來大概10分鐘左右，不算太遠😂提供給大家參考哦❤️

他們家基本上一到就會在排隊🤣 11點開門，就算10:30抵達前面還是有兩三組人在排隊~真的很誇張XD

如果沒有提前來排隊，鴨腿飯很快就會賣完了~ 到時候就可能點鴨肉飯！

雖然鴨肉飯也好吃，但鴨腿飯的肉質比較鮮嫩多汁，如果可以的話還是建議大家提早來排隊買鴨腿飯🍗

排隊到門口的時候，桌上會有一張外帶菜單~可以先填好要點的餐點準備好零錢，輪到你的時候就可以直接付款結帳~會比較快！

到時候取餐就會根據填寫的菜單單號拿領取~記得保存好單據領餐哦！千萬不要丟掉~

鳳姐鴨腿飯 菜單

鳳姐鴨腿飯的菜單其實滿豐富的~除了鴨腿飯、鴨肉飯外，還有很多當歸小吃、青菜和湯類~

如果不想吃飯類的朋友也可以嘗試看看他們家的當歸湯哦~也滿多人推薦的！

在店裡可以看到一桶一桶竹筍、滷蛋、滷汁和梅干菜等等~這些都是拿來搭配鴨腿飯、鴨肉飯或梅乾控肉等等~

在等待的時候可以看到員工們夾完一道菜換下一道，手停不下來🤣

因為他們家的餐點都是現點現做基本上都要等~店內都有提供椅子可以坐著燒等哦

為了保留鴨腿完整的風味，鴨腿飯更是整隻鴨腿現切！~因此等待的時間會比其他餐點都還要久🥲

等於說開門前先等了20分鐘，點完餐還要再等20分左右🤣 其實時間成本真的滿高的哈哈😆

但就是為了吃頓好吃的就忍耐XD~ 如果真的很怕熱可以點完後先去其他地方或車子裡坐一下哦~

鳳姐鴨腿飯 鴨腿飯介紹

期待已久的鳳姐鴨腿飯終於拿到啦！從正面看起來鴨腿的份量真的很多😍幾乎整個快蓋過白飯了！

超誇張~~加上滿滿的白飯和滷蛋，胃口比較小的朋友應該吃不完😂 我自己每次吃完都超級稱XD

這一份鴨腿飯120元，企鵝是覺得蠻划算的！鴨肉量多有竹筍有滷蛋有梅干菜等等~而且真的吃很飽！

鴨腿肉基本上也有去好骨，可以直接入口👍

這碗鴨腿飯的鴨肉吃起來真的超讚🤤 鴨肉軟嫩多汁，不用過多的咀嚼就可以吞嚥！就算是小朋友或長輩也可以品嚐~

而且肉片的厚薄度也控制得很剛好~吃的時候可以很明顯地感受到鴨肉的油香味😋

味道也很足夠，鹹香中帶著醬油甘甜，偶爾再搭配著梅干菜，讓人吃完還想再吃！

只是如果是沒有吃早餐就直接吃這一份鴨腿飯的話，建議大家搭配著白飯或筍絲一起吃，才不會有太油膩的感覺🤣

鳳姐鴨腿飯 評價

他們家鴨腿飯是真的好吃，鮮嫩多汁又帶著滷汁的鹹香，涮嘴好吃👍

而且鴨肉還連接著鴨腿皮~整塊放入嘴哩，吃起來口感比一般的鴨肉飯更為豐富！

而且整份的價格也不貴！難怪每次營業都那麼多人，唯一的缺點就是要等好久哈哈😂

如果來的時候真的賣完了也可以參考看看他們家的鴨肉飯，也是好吃的~只是口感沒那麼豐富XD

想找更多台南美食👉 看這邊

鳳姐鴨腿飯 店面、注意資訊

🏠店名：鳳姐鴨腿飯

📍地址：台南市中西區民族路三段190號

🅿️停車：路邊停車

☎️電話：06 223 7129

📩粉絲團：鳳姐鴨腿飯粉絲團

⏰營業時間：11:00~18:30 (每週三、四公休)

💰付款方式：只收現金

備註：只能外帶，無法內用