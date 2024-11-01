今天放假，獨自一人來到臺北市立動物園走走，搭乘捷運文湖線，直接在動物園站下車即可！

而入園的方式，建議直接使用有悠遊卡，可以直接加速入園。

臺北市立動物園｜木柵動物園

地址： 116台北市文山區新光路二段30號

營業時間：

每天 09:00–17:00

開始營運： 1914 年

☑入園有料。

☑臺北捷運：請搭乘文湖線，在動物園站下車。

☑動物園遊客列車，票價NT$ 5元，可以使用電子票證、悠遊卡、一卡通、愛金卡或者是現金投現（不找零）

☑動物園遊客列車開放時間：總站首班車09:00｜末班車16:30

戶外：臺灣動物區 兒童動物區 熱帶雨林區 非洲動物區 溫帶動物區 澳洲動物區 沙漠動物區 鳥園

室內：昆蟲館 企鵝館 無尾熊館 兩棲爬蟲動物館 新光特展館 (大貓熊館) 熱帶雨林室內館(穿山甲館)

▼臺北市立動物園臺灣動物區

動物園佔地頗大，入園我都是直接乘坐▲▼動物園遊客列車，一次人才5塊錢，真的很便宜，而且可以坐到上層鳥園站，再慢慢的走下來。

神奇的是今天一個人把所有動物園的動物區域都逛完，而且一早才會爬完觀音山硬漢嶺，回到家有點小鐵腿！呵呵~~

▼臺北市立動物園兩棲爬蟲動物館

這裡有許多超可愛的動物區，甚至還有許多的動物明星，像是企鵝館、穿山甲館、大貓熊館、無尾熊館都是非常吸引小朋友的目光。

而且園區有許多貼心的小設施，像是便利商店、飲料機、開水供應機(無料)，都是只要現金或者是刷悠遊卡、投幣零錢，便可以直接購買，真的是超方便。

園區四處也有休息的座椅、廁所，如果走累了！隨時可以坐下來休息。

而中午用餐除了有中式的便當之外，這裡也有麥當勞。

動物園四處都是綠意盎然的環境，每個動物區域都有詳細的告示牌解說動物的名稱+習性，而且有些動物還是十分的聰明，像我在看金剛猩猩的時候，剛好小猩猩淘皮▲，被猩猩媽媽拿樹枝給追打，有一點爆笑的感覺。

而看似笨重的白犀，長得也十分的討喜，一旁還有八哥彷彿像是在幫他剔牙。

▼臺北市立動物園白犀牛區

不管是▲斑馬或者是▼長頸鹿，都是超可愛的動物。

超長脖子的長頸鹿，利用長長的舌頭舔食樹葉。

斑馬不僅有獨特的斑紋，常常也讓人家搞不懂他的皮膚到底是黑色還是白色！？

google了一下，斑馬的皮膚真的是黑色，只是他的毛髮呈現黑、白條紋2種顏色。

▼臺北市立動物園長頸鹿區

而在觀賞無尾熊的時候，幾乎都是在睡覺的狀態。

▼臺北市立動物園無尾熊館

▼臺北市立動物園澳洲動物區 鴯鶓

今天的天氣看起來像是陰天，不過還是很燥熱，加上動物園真的太大了！隨時要適當的補充水份。

▼臺北市立動物園雙峰駱駝區

▼臺北市立動物園熱帶雨林區 馬來貘

▼臺北市立動物園亞洲象區

▼臺北市立動物園熱帶雨林區

穿山甲館是開放式的空間，可以欣賞到不同的動物、鳥類四處的飛翔，可以近距離的欣賞，不過請不要觸摸喔！

▼臺北市立動物園穿山甲館

大、小朋友都喜愛的大貓熊館，眼睛週圍的大黑圈圈，像是睡不飽的模樣，加上圓滾滾的身體，每一個動作都顯得笨拙又可愛。

每一次前來觀賞，都是不停的在吃竹子，不然就是睡覺，這裡也是動物園超夯的明星館，前來觀看的時候都要排隊等候。

只是他的名字經常讓人家搞不太懂！？到底是貓熊！？還是熊貓呢！？

▼臺北市立動物園大貓熊館

就這樣子~~一路走走停停的觀看，下午2點40左右才在麥當勞吃了午餐。

每一次來到臺北市立動物園逛逛，除了可以欣賞到不同的動物之外，這裡也是一個學習和尊重大自然的好趣處。

現今的地球因為暖化緣故，許多自然界的野生動、植物，都逐漸的失去生存的空間和環境。

地球正在逐漸變成惡劣的環境，這也是大地的母親再警告人類，應該要多加珍惜大自然，與自然界的萬物共存，這樣子才能夠讓地球永續的生存下去。

健人就是腳勤👣今日步伐：18,974