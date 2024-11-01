樹林大安路上新開了一間小火鍋

「億品鍋」

新店開張，那麼我們就用實際的行動來支持吧!

餐廳用餐方

進入先跟服務人員說有幾位用餐？

之後會告知用餐桌號

接著再去自助機台進行點餐

選則內用

之後就可以按照機器上面選擇自己喜歡的鍋物

記得!

點餐前要選桌號喔!機器只能接受現金結帳~

結帳完成帶著你的明細單到指定的桌位就可以囉!

鍋物上桌前可以先去自助吧檯拿一些東西填填胃

和一般火鍋自助吧不同的地方

生菜沙拉居然有涼麵耶？!

醬料區就調配出自己愛的醬料

湯壺也在這裡，有需要就自取自加

飲料的部份和現在所有火鍋店都大同小異

碳酸飲料、果汁、沙瓦、茶飲、水果醋飲

小點心以為是爆米花

結果？!仔細一看!

哈~~~是飛機餅乾

這還是頭一次看到飛機餅乾躲在爆米花機裡面耶!

白飯/豬油拌飯

因為有這一鍋豬油拌飯，白飯變得相當搶手

加上豬油淋上去~我都忍不住吃了半碗!

除了豬油拌飯外

王子麵/刀削麵/雞絲麵/意麵

隨你吃!

麻辣牛奶鍋-豬肉 210元

豬肉不加價，如果要換成牛、羊都要加價

也可+30肉片量都會加大

一鍋5片肉，底部有一些火鍋料、蔬菜

份量並不多~

麻辣因為有牛奶的成份，吃來挺溫合的喔!

鯛魚片100克 +70元

這個嘛~~~價錢上不貴也沒有到很便宜啦!

好友喜歡吃魚，加了就覺得很值得

魚肉的新鮮也尚可囉!

養生藥膳鍋-豬肉 200元

湯頭和麻辣牛奶不一樣外

其餘的配料都相同，湯頭的藥膳香氣很好

喝來不是那麼清淡如水的~我還挺喜歡的

蛤蠣130克 40元

還挺划算~新鮮度很好

雖然不是很大顆，但是顆顆肥美鮮甜

40元~有喜歡吃蛤蠣朋友可以花小錢

豆腐鴨血雙併-熱食 50元

已經是熟食，可以直接吃

入味嘛~~~有的...但沒有很完全

雖然是熟食...但熱度不足

吃來變成溫不溫、熱不熱

如果把它放入鍋裡煮，味道又不是很合適？!

有點難倒我了...

飯後的來杯熱的飲品

憶品鍋的選擇還很多喔~

除了各種咖啡還有奶茶、鴛鴦、抹茶拿鐵、牛奶

好友說每一款都想來一杯

霜淇淋很普通

但是布丁口味的霜淇淋我還真的是頭一次見耶!

有品嚐~真的是布丁吃到嘴巴裡的

好妙喔!

不想吃霜淇淋

餐廳還有兩家不同品牌的冰淇淋

布拉芙-主打南洋風味

杜老爺

台灣老品牌的冰淇淋

一個平均消費250元

飲料、主食、沙拉、冰淇淋可以吃到飽

在這個什麼都喊漲的年代，很可以喔!

店址：新北市樹林區大安路41號

電話：02-2686-6846

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