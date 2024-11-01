這家隱身在淡水老街巷弄間的「Kooks 異嗑堂」，由一對背包客夫妻創立，店面不張揚，風格還帶點嬉皮感，真的是在地人才能找到的低調小店。裡面藏著超強異國美食，尤其是那道脆塔可和加勒比海辣雞翅，真心推薦！還有經典的異嗑凱薩牛肉堡，漢堡厚實多汁、薯條香酥不膩，每一道都值得一試。

Kooks 異嗑堂 (K1 Danshui 淡水廚房)｜交通位置

地址：新北市淡水區仁愛街18巷12號

電話：02 26256161

時間：11:30–21:00

官網：Kooks 異嗑堂 | Facebook

老闆夫婦對藝術情有獨鍾，店裡裝潢融合嬉皮和美式復古風

牆上掛滿老闆親自創作的暗黑風藝術作品，有點像小型藝廊的感覺。

這樣的裝潢真的很獨特，讓人一踏進店裡就感受到濃厚的人文氣息。

異嗑堂今年也有入選 新北嚴選-美食名店之一。



線上詳細菜單→這裡

必點料理推薦

加勒比海辣雞翅

這道雞翅用七種香料調配，外層麵衣酥脆還有顆粒感，香氣濃郁，吃起來多層次又帶點沙沙的口感

加上店家自製的特調醬料，真的讓人口水直流。

異嗑凱薩牛肉堡

款牛肉堡是當地人狂推的菜色，烤到微焦的麵包和厚實的牛肉排，還帶有自然肉汁，搭配店家特製的凱薩醬，咬下一口滿滿的幸福感

薯條也是超好吃，脆香不膩口。

墨西哥香料牛/豬脆塔可

這道脆塔可是我的最愛！

香料燉煮的牛/豬絞肉和多種生菜、特製奶油醬混合，再包裹在酥脆的塔皮中，味道層次豐富

搭配莎莎醬更有驚艷感。這道脆塔可真的吃完還想再來。



Kooks 異嗑堂 (K1 Danshui 淡水廚房)

地址：新北市淡水區仁愛街18巷12號

電話：02 26256161

時間：11:30–21:00

官網：Kooks 異嗑堂 | Facebook｜Kooks異嗑堂

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