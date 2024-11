國際文學館 村上春樹圖書館(The Waseda International House of Literature The Haruki Mukakami Library)

搭乘著「荒川線」來到了終點站「早稻田大學」,

多年前造訪時,這裡對我來說就只是個大學,

而這次,自己則是有朝聖的目的地~早稻田大學國際文學館 村上春樹圖書館;

東京 荒川線 早稻田大學站

在2021年10月1日開幕,這座圖書館不僅展示了《挪威的森林》、

《1Q84》等經典作品的初版,和多語翻譯版本。

【日本,關東,東京】跟著村上春樹去旅行;《挪威的森林》書中的東京生活懷舊電車,都電荒川線(Tokyo Sakura Tram)。

還收藏了村上春樹本人捐贈的珍貴黑膠唱片、家具等私人物品;

國際文學館 村上春樹圖書館(The Waseda International House of Literature The Haruki Mukakami Library)

且建築設計由日本知名建築師「隈研吾」親自操刀,

讓整座建築充滿視覺與空間上的驚喜;

與其說它是一座圖書館,更像是一座文學博物館,

更是迷人的文學殿堂,當然也是村上春樹書迷們所必造訪的景點;

村上春樹豐富的文學作品,還讓人走進他的內心世界,

親身感受這位日本文學大師的創作歷程。

國際文學館 村上春樹圖書館(The Waseda International House of Literature The Haruki Mukakami Library)

早稻田大學國際文學館 村上春樹圖書館

早稲田大学国際文学館 村上春樹ライブラリー

官網:https://www.waseda.jp/culture/wihl/

地址:〒169-0051 Tokyo, Shinjuku City, Nishiwaseda, 1 Chome−6, 4号館

電話:+81332044614

開放時間:10:00–17:00

閉館日:星期三

村上春樹被公認為當代最具影響力的作家之一,

他的作品充滿了幻想與現實交錯、孤獨與人性探討的深邃思維;

雖然曾多次入圍諾貝爾文學獎,但總是陪榜的.....,

但我想他應該是最賺錢的吧(笑)

國際文學館 村上春樹圖書館

(The Waseda International House of Literature The Haruki Mukakami Library)

「村上春樹圖書館」正式名稱為「國際文學館 村上春樹圖書館」

(The Waseda International House of Literature The Haruki Mukakami Library),

建於村上春樹的母校早稻田大學,全館免費入場,

一般訪客可使用的部分為B1F~2F這三個樓層。

「村上春樹圖書館」致力於保存與展示村上春樹的文學遺產,

館內收藏了超過3,000本他的個人藏書、手稿、信件等珍貴資料,

讓訪客能夠深入了解他的創作靈感來源和書寫過程。

圖書館的設計別具一格,結合現代與傳統的元素,

隈研吾利用自然光與木材,

創造出一個既舒適又富有文學氛圍的閱讀空間,

建築簡潔而大氣,與早稻田大學周圍的環境相得益彰;

內部設計則以開放和互動性為主,訪客可以在明亮的書房中閱讀,

或是在寧靜的空間中靜靜地思考,

隈研吾巧妙地融合了村上春樹作品中獨特的孤獨感與現實交錯的元素,

讓整個建築成為一個可以讓人沉浸其中的文學世界。

國際文學館 村上春樹圖書館(The Waseda International House of Literature The Haruki Mukakami Library)

在「閱讀室」(Gallery Lounge)你會發現一個立體的村上春樹作品年表,

從1979年到2021年,

他的每一本書按出版順序整齊排列,

總共達1,400本之多!

更驚人的是,這裡還收錄了來自超過50個國家的翻譯版本,

讓你感受到村上作品在全球的影響力,

你可以坐下來,隨手取書,慢慢品味這些經典之作。

不過,這裡的書籍只提供館內閱讀,不提供外借,

所以一定要把握機會,好好享受這一段與文字相伴的時光!

(不過我那天只有快閃走過)

大家可是要特別留意閱讀室角落,

那裡有一幅由村上春樹親手繪製的經典角色「羊男」插畫,

國際文學館 村上春樹圖書館(The Waseda International House of Literature The Haruki Mukakami Library)

右下角還能看到他的親筆簽名,這可是難得一見的拍照點🥰

(哈哈,不過這個座位總是挺熱門的呦)

館內的熱門打卡景點非這座跨越三層樓的拱型「階梯書架」莫屬!

這是圖書館最具象徵性的場景,吸引了無數遊客駐足拍照。

書架上擺放了與村上春樹作品相關的書籍和漫畫,

並按照他作品中經常探討的主題如「生與死」和「性別」等進行分類,

宛如一場延伸閱讀之旅。

不僅視覺震撼,這裡更為讀者提供了無限的思考空間,

讓人能更深入地體會村上的文學世界。

(可惜我不懂日文,其實就只能感受到這個很美的空間)

造訪時,「音響室」(Audio Room)人有點多....

所以我就沒有特別進去湊熱鬧了;

這裡有一整排由村上春樹親自捐贈的珍貴黑膠唱片,

據說還可以一邊閱讀村上的作品,一邊伴隨他所鍾愛的爵士樂,

讓人靜靜沉浸在他的文學世界中。

如果你熱愛村上的作品,這裡絕對是不可錯過的角落!

在館內的地下1樓能一窺「村上春樹的書房」(Author’s Study/村上さんの書斎),

雖然目前書房尚未開放進入,僅能隔著玻璃觀賞,

但依然可以清楚看到內部的擺設。

書房裡的椅子和唱片播放器與村上本人實際使用的完全相同,

而書桌和地毯則是選用了類似的素材,

嗯,他的作品就是在這樣的環境下完成的耶!!

原來,我們進門時的入口是地下一樓,

入口左側就能瞧見一台鋼琴,這可不是普通的鋼琴哦!

它正是來自村上春樹曾經經營的咖啡廳「Peter Cat」,

哇~~這....感覺挺珍貴的耶!!

而「橙子貓咖啡店」的名字靈感正來自村上經營過的「Peter Cat」咖啡廳,

這裡提供的甜甜圈、帕尼尼三明治、咖哩飯和聖代都深受學生喜愛,

且很特別的是,這間店竟然是早稻田大學生經營哦!!

(我在網路上看到,不過不會講日文,沒法跟櫃檯求證)

我點了一杯咖啡跟紅茶,

都是推薦的,嗯,說不上味道特別,

但可能是因為在這裡~橙子貓咖啡店,

與村上春樹如此靠近,

能感受到作品、空間、音樂....等,

所以這兩杯飲料也就變得很不一樣嚕(笑)

另外,我買了與圖書館合作的「Library Blend」咖啡,

當伴手禮與造訪村上春樹圖書館的紀念品囉!

2樓「展示室」會有不同的展覽,

那日剛好遇到「卡夫卡」;

嗯,是捷克作家中我唯一知道與喜歡的,

且在布拉格也曾探訪他的蹤影與卡夫卡博物館。

那日還有演講活動在這裡舉辦,

可能是因為這樣,圖書館人還挺多的耶!

村上春樹認為學習就像呼吸一樣自然,

他希望這座圖書館能夠打破學校和國界的限制,

成為一個「容易呼吸的學習空間」,

讓每個人都能在這裡體驗到學習與閱讀的純粹樂趣。

不論你是不是村上春樹的書迷,還是隈研吾建築的愛好者,

「村上春樹圖書館」都絕對值得你在下次東京之旅中安排停留的景點,

即使來拍網美照也是個很不錯的地方哦!

