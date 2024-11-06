前身是日治時代所建「南投稅物出張所」的福瑞堂被譽為「南投小白宮」，這座歷史建築不僅承載了過去的記憶，更展現了現代風華，結合現代設計與文化氛圍!!二樓的「微光曼曼復古咖啡廳」將人瞬間帶回50年代的上海，復古的品茗空間超好拍~~１樓的「福瑞堂新台菜創意料理」，以創新的手法詮釋傳統台菜，將美食與當代生活美學結合，感受美味的台式料理，吃飽飯後更能在這歷史老宅中體驗旗袍美學，拍出不同的風情萬種~~

南投這個如詩如畫的地方，除了擁有豐富的山川秀麗美景之外，也有擁有深厚的歷史文化底蘊，聚集了武德殿、藍田書院、福瑞堂三處歷史建築，彼此靠得很近卻各自散發著獨特的魅力，是讓遊客們走幾步路就能來趟文化脈絡與建築藝術的南投小旅行~

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武德殿｜傳承歷史記憶的武士精神

南投半日遊首站來到了創建於日治昭和12年的南投武德殿，其背景為中日甲午戰爭時，為推廣日本武士道精神和武術修行而興建~

武德殿的建築風格融合了仿唐式日本風味的元素，整座建築採捲棚歇山式、架高放腳建築，進入時需沿台階步步高升，有參拜意味~

武德殿的外觀簡潔樸實，屋頂的曲線優美，木結構顯得十分堅固耐用。經歷多次毀壞重建，如今仍可看到當初的道場格局，現在的武德殿不再作為練武場地，而是成為了舉辦各種文化活動與展覽的場所

武德殿不僅僅是一座歷史建築，同時承載著南投的歷史演進及回憶，很值得前來走走唷!!

藍田書院｜傳承儒學的智慧寶庫

藍田書院是南投的文化瑰寶，擁有悠久的歷史背景與豐富的儒學傳統~~書院藍田書院始建於清朝，是當時學子求學、研習儒家經典的重要場所，物換星移輾轉於民國元年遷建於文昌街現址!!

建築風格具有濃厚的中國傳統書院特色，書院主祀文昌帝君，後祀中殿奉祀關聖帝君，中殿供奉至聖先師孔夫子神位，旁為齋舍，兩翼廂房為諸生肄業之處，相當有特色!

考生可以來跟文昌帝君求文昌筆，以保佑考試順利!!

福瑞堂｜美食與當代生活美學的結合

福瑞堂環境

福瑞堂又名「南投小白宮」，前身是日治時期所建的南投稅務出張所，這棟百年歷史的建築經整修後搖身一變成為南投知名的旅遊景點~

福瑞堂的外觀保留了日治時期的建築風格，內部經過修整煥然一新，注入了充滿古典韻味與現代感的元素，融合文化與藝術的空間，不僅內部有兩間餐廳，更是展場表演的展示空間~~

福瑞堂保留了許多歷史的痕跡，能讓遊客感受到濃厚的歷史氣息和文化韻味，走在福瑞堂中彷彿穿梭時光回到過去~

在福瑞堂中隨處可拍出文青風格的美照，樓梯掛滿著充滿歷史紀念的老照片，窗邊一角拍起來也超有FU~

福瑞堂還可以租借旗袍，在這經典的建築與優雅的氛圍內拍旗袍別有一番風情~~

旗袍的尺寸從S~XL都有，棉花糖女孩也穿得下唷~~拍起來真的很好看呢!!來享用美食的同時也可以在瑞福堂內拍出屬於自己風格的IG美照~~

福瑞堂還是一個藝文展演的場所，不定期舉辦各類藝術活動，為遊客帶來文化饗宴，將美食與當代生活美學結合~

1F福瑞堂新台菜創意料理

在瑞福堂這樣充滿歷史氛圍的建築中享用創意台式料理別有一番風味，木質裝潢帶來溫潤的質感，櫃台設計靈感源自於傳統的藥櫃，相當精細別緻~~

福瑞堂的新台菜創意料理，融合傳統台菜與創意烹調方式，提供了令人難忘的創意料理，非常值得前來品味！！

茶汁銷魂東坡肉 $328

入口即化的東坡肉，透著濃郁的茶香，黃金比例的肥瘦肉質肥而不膩。每一口都帶有回甘的茶味，淋上獨家茶香滷汁，交織出絕佳的味覺享受，非常下飯!!

雞仔豬肚鱉湯 $588

古早味總鋪師名湯集功夫、經驗、火侯於一身的湯品，湯頭濃郁鮮美，鱉肉軟嫩，豬肚Q彈有嚼勁，搭配雞仔的鮮甜滋味，溫潤滋補的好滋味

涼拌萬巒豬腳 $198

涼拌豬腳皮Q彈肉嫩，口感層次豐富，滿滿的膠原蛋白好誘人~

麻油三杯雞 $228

麻油的香氣與醬汁的鹹甜完美融合，雞肉鮮嫩多汁，夾帶著九層塔的清新香氣，鹹香濃郁的台式風味超涮嘴

台式椒鹽脆雞 $128

外酥內軟又多汁的雞肉好好吃，椒鹽的鹹香滋味讓人一口接一口~~脆口不油膩的美味讓人無法抗拒！

燙西蘭花 $168

鮮嫩翠綠的西蘭花經過簡單燙煮，保留了自然的清甜與脆爽，很適合搭配肉類一起享用

芋香金沙球 $128

外層酥脆的芋頭球，內餡是細滑綿密的芋頭餡，其中還包覆著流沙，每一口都能感受到豐富的層次~

開運黃金流沙包 $78

Q彈軟嫩的外皮包覆著香濃滑順的鹹蛋黃流沙，一口咬下就爆漿，驚奇的口感讓人回味無窮~外皮還印著金錢的符號，真的是開運黃金流沙包啊!!

桂菊靜心茶 $150

清爽的桂花香與菊花的複方花草茶，茶湯溫潤，喝了一口心曠神怡，擁有靜心神怡的感覺

金萱茶 $150

茶品甘甜柔順，帶有淡淡的奶香伴隨淡淡花香，讓人細品久久回味~

10~12月來店禮(加入LINE@)送台式椒鹽脆雞一份

福ク冰淇淋 $118

餐廳外面有好吃的怪物冰淇淋，共有六種口味，冰淇淋口感綿密香滑，搭配甜筒、餅乾和Q彈的珍珠，清涼中帶有豐富的層次感，好好吃啊!!

9月優惠活動：冰淇淋每份$118，第二件半價~

2樓微光曼曼

充滿濃厚懷舊氛圍的品茗空間優美的空間彷彿穿越了時光，將人帶回50年代的上海~

湛藍星空 $110

清爽的氣泡水中帶著藍柑橘與百香果的酸甜，湛藍色澤如夜空般迷人，輕盈酸甜非常消暑~

奶蓋綠茶 $130

茶湯清香爽口，與鹹甜的奶蓋完美融合，細膩的奶蓋與清爽的綠茶絕妙搭配成就了好喝的飲品

烤糖珍珠鮮奶茶 $140

Q彈的珍珠與鮮奶茶的香滑交織出美味的樂章，上方微焦的烤糖香氣讓整體口感豐富，每一口都讓人充滿幸福感~

雲瀑拿鐵咖啡 $140

濃郁的咖啡香氣搭配滑順的奶泡，口感醇厚好喝，與微苦與甜香的完美融合，如雲瀑落下般的視覺效果，可說是視覺與味覺的饗宴

福心燒 $68

香甜軟糯的蛋糕體內藏獨家配方的卡士達醬，每一口都散發出微甜不膩的香氣，讓人沉浸在令人著迷的口感中，淋上Q彈的珍珠後口感更加豐富，很適合當飯後甜點或下午茶!!

9月優惠活動：任一飲品搭配「福心燒」心動價只要NT$140

到南投半日遊可以安排武德殿、藍田書院、福瑞堂三處南投景點，每一個景點都讓人感受到南投的文化底蘊，好拍又能了解歷史文化，還可安排在福瑞堂用餐，體驗旗袍美拍，也可在二樓充滿上海風情的空間悠閒地享用下午茶，非常適合聚餐的南投咖啡廳推薦給大家！

~福瑞堂~

店家地址：南投縣南投市中山街260號1樓

連絡電話：04-9223-1598

營業時間：每日11:30–19:30

官網：https://www.furuitang.com.tw/

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福瑞堂 創新台菜

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微光曼曼

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