宜蘭蘭楊蟹莊菜單親子釣蝦場、寵物友善！

蘭楊蟹莊：宜蘭縣頭城鎮頭濱路三段110號

星期一～五：10:00~19:00

星期六、日：9:00~19:30

公休日：週二

預約：0983 428 019 需預約

費用：一支釣竿NT.350 ｜70分鐘｜可釣半斤蝦，未滿半斤會補足，超過半斤補差價！

全程零藥物養殖，以自然生態與獨創的土雞飼養法培育無毒生態蝦，我們的用心，您吃的安心

旅遊時間：202207 iphone11拍攝

釣蝦能算是旅遊行程？

「蘭楊蟹莊」是婗媽2022年姐夫夏天帶我們去的，原本對姐夫的安排覺得好無趣啊～釣蝦怎麼會是旅遊行程？後來體驗完後倒覺得很有趣，所以照片一直留在手機裡，終於來小遊記一下！

原來，韓國人來台最愛的新旅程「釣蝦」！

最近，看到一篇報導，韓國新生代男團ALL(H)OURS來台的旅遊地點就是「釣蝦場」，沒錯～我們之所以喜歡出國，就是想體驗各國文化與獨特的旅遊風格，釣蝦的確是很新穎的一個旅遊行程吶！



不要小看蘭楊蟹莊喔～二年前就蠻難訂的，身為第一批的遊客，第一場就滿客，很厲害耶～後來才明白，為什麼「蘭楊蟹莊」這麼搶手啦！

避暑避雨的好去處，雨天備案！

環境簡單乾淨又明亮，雖然是夏天，但空間視野週邊都是田園，還蠻涼爽的，都能成為宜蘭旅遊「避暑避雨」的好去處唷！

婗媽大概二十幾年沒釣蝦了吧！這蝦場佷乾淨，沒什麼異味，而且水質相當清澈，可以清楚看到「目標」XD！

重點是～釣到蝦的機率很高耶～超有成就感的！

釣蝦比賽得蝦餅！

中場時，主持人開始活絡現場氣氛，來一場釣蝦比賽！

忘了是前三名釣到蝦可得蝦餅，還是人人有獎，即便沒有釣到蝦也可以自費買來吃！我們是第二名釣到蝦～印象中蝦餅吃起來就是有蝦味！！XD

婗媽覺得，現場比賽釣蝦的氣氛掌握的很好，讓大家屏息等待每一次「蝦子」的落網，有溫度的安排過程，遊客才會有記憶點，除了蝦子無毒養殖，這場比賽也是「蘭楊蟹莊」大家都喜歡來的原因吧！

後來，大家都是滿載而歸！

時間蠻足夠玩的，差不多時間就可以去結帳！

表演派的姐夫～

這視野看的舒服，當天外面超熱的！

釣蝦後還有行程，怎麼辦？

釣到的蝦如果還有行程也不用怕，不用帶回家，直接到斜對面的「蘭楊船菜」烤起來，剛好午餐時間，我們就烤蝦＋桌菜，作為完美END～

蝦子要自己烤唷！烤場週邊的洗蝦、烤蝦環境很大很完善，把蝦都在這解決，讓旅遊更輕盈一點！

整體來說，這次在「蘭楊蟹莊」的體驗自己滿喜歡的，若常到宜蘭，景點跑爛了，也可以考慮來一場台灣的釣蝦文化！

蘭楊蟹莊：宜蘭縣頭城鎮頭濱路三段110號

預約：0983 428 019 需預約

費用：一支釣竿NT.350 ｜70分鐘｜可釣半斤蝦，未滿半斤會補足，超過半斤補差價！