西六碼頭肉圓芋圓:基隆市中山區中山二路47號，電話:02 2429 4106，營業時間:16:00-01:00(星期一休)

基隆肉圓雖然不像基隆乾麵那樣出名，但也自有一番特色，在基隆的小吃界占有一席之地。其實，我吃過不少基隆的肉圓，不過這篇文章我想跟大家分享的是我吃過最好吃的芋圓。這家已有五十多年歷史的「西六碼頭肉圓芋圓」，每一口都帶著濃濃的回憶，讓我每次來都忍不住想念。

「西六碼頭肉圓芋圓」其實不是基隆人熟知的店名，但如果你常去基隆的「五層豬腸湯」，你就會知道這兩家是同一個店面。早上到中午時段他們主打的是豬腸湯和乾麵，下午四點後則變身為肉圓和芋圓的專賣店，一直到深夜都還能享用。

參考文章:【基隆老味道之十八】基隆五層豬腸湯.盪氣迴腸是基隆最美的平凡味.基隆多的是你不知道的美食

這家店的位置很方便，距離基隆車站步行大約七八分鐘，位於西岸六號碼頭附近。基隆的小吃這幾年漸漸受到重視，不再僅僅是九份或宜蘭的配角。除了廟口周邊，像仁愛市場和信義園區這些地方，也藏著許多經典的基隆美食。我從小就在基隆周圍走跳，也吃過不少老店，這家「西六碼頭肉圓芋圓」絕對是其中的佼佼者。

環境雖然不大，常常需要排隊，但當地人對這裡的味道總是情有獨鍾。

相對白天場，下午宵夜場賣得算是比較單純，就是肉圓、芋圓，然後三種湯，也可以叫綜合湯，而且價格一樣是40元。

這是我的標配，不管是一個人還是兩個人，肉圓、芋圓，綜合湯。

這裡的肉圓和其他地方的有些不同，基隆的肉圓比較軟綿，吃起來有點像低溫油炸的綿Q口感，和彰化肉圓那種酥脆的口感不太一樣。

他們家的肉圓常常會剪得很碎，這樣吃起來更能和餡料一起混合，特別是紅糟肉和筍絲，口感豐富，味道十足。

如果你喜歡比較大塊一點的口感，完全可以和店家要求調整。



肉圓裡面是紅糟肉和筍絲，偶爾會加一點五香粉，醬汁則是帶有蒜味的醬油和辣椒醬，這樣的搭配讓肉圓更具特色。

基隆的肉圓特色之一就是它的餡料，口味相對簡單卻別具風味，通常是紅燒肉塊和筍絲的搭配，偶爾會加入少許五香粉增添香氣。至於網上常見提到的鳥蛋，其實在基隆的肉圓裡並不常見，大部分情況下，這兩樣餡料是最常見的選擇。值得一提的是，基隆的肉圓醬汁也很特別，和其他地方的肉圓醬相比，有著獨特的味道。這種醬汁的基底是帶點蒜香的醬油，並且通常會加入由辣椒和蒜調製的橘色辣椒醬，味道濃郁又帶點微辣，非常對味。以前基隆人吃肉圓時，常常會搭配一些切成圓片的小黃瓜來解膩，但近年來，香菜成為了更多人喜愛的配料，這樣的搭配不僅能增添風味，也讓肉圓吃起來更有層次感。

六碼碼頭的芋圓也別具一格，與其他地方常見的芋粿不同，這裡的芋圓幾乎是全芋頭製作，裡面還能吃到芋塊，讓人每一口都能嚐到濃郁的芋香，這樣的口感對芋頭控來說是無法抗拒的美味。

芋圓和肉圓的吃法也是基隆的一大特色，通常會搭配蒜香醬油膏，若愛吃辣的話，還能加入店內自製的辣油。

再來就是綜合湯，裡面有魚丸、魷魚羹與豆干包，湯底是基隆人喜愛的蒜酥、冬菜和芹菜，還帶有一點魷魚羹的鮮味。基隆的魷魚羹和其他地方的不同，這裡的魷魚羹外面裹著魚漿，內裡則是脆鮮的魷魚腳，味道十分獨特。

最後，基隆還有一道不可錯過的特色小吃──豆干包，這道小吃是基隆的獨特美味，與淡水的阿給不同，基隆的豆干包是油豆腐內包肉餡，再用魚漿封住外層，口感非常特殊。

如果你來基隆，六碼碼頭的肉圓、芋圓與豆干包，絕對是必試的經典美食。

西六碼頭肉圓芋圓:基隆市中山區中山二路47號，電話:02 2429 4106，營業時間:16:00-01:00(星期一休)

不知不覺從【基隆美食懶人包】火車站．廟口小吃35攤吃到吐總整理，一舉攻略小吃、正餐、甜點（小虎吃貨團）後，又寫了50多篇我記憶中的基隆老味道。

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【基隆老味道之四十】小文肉焿魯肉飯.在地飄香四十年老滋味.老闆熱心公益

【基隆老味道四十一】來來粿仔湯.四十年老店.酸菜粿仔湯配豬肚帶.基隆人的滋與味

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【基隆老味道四十三】基隆隱藏版好麵.德安路豆奶霞乾麵.雙蛋乾麵佐三辣椒醬配餛飩湯

【基隆老味道四十四】兩利餛飩大王.乾麵加餛飩湯七十年不變基隆味.豬心絕品

【基隆老味道四十五】林家肉圓.信義市場一甲子排隊老店.獨賣一味.一星期只賣三天.一天只賣兩小時

【基隆老味道四十六】龍門客棧麵店.基隆一甲子江湖碗.吉古拉湯獨門湯品

【基隆老味道之四十七】孝三路魷魚羹肉圓.基隆紅糟肉圓配魚漿包魷魚羹巷內到巷外飄香一甲子

【基隆老味道四十八】阿祿咖哩沙茶專賣店.流籠頭隆名物沙茶咖哩炒麵四強.炸三鮮絕品.下水湯食材豐富

【基隆老味道四十九】稻香軒.基隆一甲子乾麵餛飩湯老店.黑白切白斬雞雙絕

【基隆老味道之五十】阿華陽春麵.巷弄飄香一甲子.乾麵.扁食湯.白斬雞.隱藏版基隆味

【基隆老味道之五十一】小峨嵋川菜館.基隆一甲子老餐館.糖醋黃魚.九轉肥腸記憶中的基隆川菜味

【基隆老味道之五十二】阿忠古早麵店.巷弄的漏網麵香.獨門紅醬乾麵配三色湯.滿滿基隆味

【基隆老味道之五十三】玉山號.一甲子基隆什錦麵.隱藏版料理類卜肉香酥無骨炸排骨

【基隆老味道之五十四-信義市場第三彈】家弘米粉湯.信義市場30年老攤.湯頭濃郁.小菜豬眼.硬管.天梯黑白切

【基隆老味道之五十五】基隆散飲一條街四十年老店.遠東蚵仔煎.基隆蚵仔煎就該是這味

【基隆老味道之五十六-仁愛市場美食之13】櫻壽司.基隆四十年台式握壽司老攤.30元味噌湯魚肉滿滿

【基隆老味道之五十七-仁愛市場美食之14】四十年老攤兩全天婦羅.牛蒡天婦羅.吉古拉.蛋腸不可少.燒賣隱藏版排隊美食

【基隆老味道之五十八-仁愛市場美食】阿嬌炒麵.仁愛市場三十年老攤.假日一位難求.基隆咖哩炒麵.什錦麵

【基隆老味道之五十九-惠隆市場美食之4】惠隆市場四十年古早味麵店.乾麵.福州丸湯.白斬雞一絕