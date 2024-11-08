台中日式料理很多，畢竟是美食之都，競爭也格外激烈！今天就來介紹一家國美館旁邊的一鰻美村匠人味自慢，他們雖然主打鰻魚飯，但也提供多元的日式料理，各種日式套餐$450起，還有獨特的鰻魚三吃，別處吃不到喔！曾在日本念書學藝的老闆原本在新竹開店，前二年才回到家鄉台中，開起了這家一鰻＝唯一鰻魚飯，「味自慢」在日文中很常見，代表料理人對自己的味道引以為傲的意思，現在就來看看一鰻美村匠人味自慢有哪些讓人眼睛一亮的美食吧！

一鰻地點

一鰻就位在台中國美館旁邊，過條馬路就能走到對面的國美館了，地理位置很不錯，飽餐一頓後還能順便到國美館散步或進去看展覽

一鰻停車場

除了對面國美館的停車場，一鰻旁邊還有這個美村停車場，就在存中街和美村路口，開車來用餐完全無須擔心停車問題

一鰻門口還有二幅紫色的布幔，上面寫著大大的「一鰻」二字，真是簡潔又明瞭

騎樓下有美美的日式造景，除了用綠色的翠竹做隔離，還有擺滿日式燈籠的網美牆，前面更貼心地擺了張長凳讓大家坐著拍照，非常符合現代人用餐不忘拍照的習性呢📸！

我和剛從奧捷玩回來的國中同學琬琪聚餐，特意選了美村路的一鰻，因為距離我們二個都不遠，停車跟地點都很合適，就連台中知名的審計新村也近在咫尺，所以馬上拍板定案就是它了！

菜單立牌就放在門口，路過人也能一目瞭然，還特別標明一樓和二樓能容納多少席位，這個也是別處少見的標示，果然魔鬼都藏在細節裡！

進門後會先看到三個高腳椅座位區，適合給獨自用餐的客人，坐在此區能順便看看窗外街景，用餐也不會太無聊

一樓除了櫃台之外，只留了二桌，總共10席的座位，相當懂得留白的藝術，讓客人用餐感覺也比較舒適

牆面的布置也極具巧思，滿滿都是世界各地蒐集回來的星巴克杯子，粗步估計也有好幾百個，是不是一看就令人留下深刻印象？

我們被帶到二樓用餐，感覺比較有私密性，除了一般四人座，二樓最裡面還有這個附拉門的包廂，大約可容納8~12人，當天碰巧遇到有人在包廂用餐，酒酣耳熱好不熱鬧

一鰻菜單

一鰻的菜單除了套餐，還有生魚片、炸物、烤物和一品料理等，其實供應的品項還蠻多的，足以滿足客人的需要

另外還有這張酒水菜單，包括啤酒、清酒、果實酒、沙瓦和無酒精飲料，吃日本料理再搭配一些酒精飲品，美食＋美酒剛好相得益彰🥂

一鰻美食介紹

鰻魚骨

我們才剛坐定，服務生就先端上這盤鰻魚骨讓我們解饞，之前在台北的魚庄吃過，那時就對酥脆的鰻魚骨留下好印象，越吃越涮嘴的鰻魚骨，真是最佳開胃小菜呢！

三點盛合

包括鮪魚、鮭魚和旗魚的三點盛合$240，三種魚都各有二片生魚片，一鰻還蠻大氣的，生魚片都是厚切，吃起來很有滿足感

炭造鰻魚飯套餐

炭造鰻魚飯套餐$540，整尾$839，這是一鰻的招牌套餐之一，除了主角鰻魚飯之外，還包括沙拉、小菜、茶碗蒸和味噌湯，鰻魚還可選半尾或整尾，如果很愛吃鰻魚，建議不妨升級點整尾鰻魚飯，這樣吃起來更過癮🍱！

用炭火烤出來的鰻魚果然色澤和香味都是一等一！老闆之前在日本知名的五星飯店大倉久和工作過，對於日式料理自然有一定的堅持！所有的鰻魚都經過人工挑刺，再在炭火上反覆烤過幾次，才能如此完美地呈現在我們眼前，底下的白飯完整吸收了鰻魚醬汁，白飯＋鰻魚的搭配真是歐伊系餒😋～

鰻魚三吃

鰻魚三吃$450，第一種吃法是直接吃，先品嘗鰻魚的原味，第二種是搭配三種佐料：蔥花、海苔絲和哇沙米一起吃，千萬別加醬油，否則味道就不對了；第三種則是加入高湯的茶泡飯吃法。沒想到鰻魚飯還能有三種吃法，這種一鰻的獨特方式，蠻值得試試看的

鰻魚三吃的鰻魚和剛剛的炭造鰻魚飯套餐使用的鰻魚是一樣的，只是鰻魚三吃有先切成塊，比較容易搭配三種不同的吃法，更能完整體會到鰻魚的不同風貌，是市面上難得一見的創意發想，值得給個讚👍！

烤鰻肝

烤鰻肝$150，如果說一鰻有哪道是推薦不容錯過的美食，那我要投給這個限量的烤鰻肝一票！吃起來口感QQ的烤鰻肝，一鰻使用獨門研發的醬汁來烤，不僅吃不到腥味，還是絕佳下酒菜；懂吃的老饕幾乎都會點這道，畢竟限量才珍貴嘛🥰！

辣醬唐揚雞

辣醬唐揚雞$160，日本料理中很常見的唐揚雞塊他們也有供應，採用無骨的雞腿肉下去炸，因為雞腿肉口感多汁，即使放涼了口感也不會變柴，微辣的唐揚雞反而很下飯呢！

名古屋手羽先

名古屋手羽先$150，手羽先其實就是雞翅的意思，外表看起微帶焦黑的手羽先，我原先還以為是火候控制不當，看起來怎麼有種燒焦的感覺，後來經過詢問才知道，黑色不是烤焦的關係，而是因為他們有替手羽先刷上特調鰻魚醬汁增加口感，這才恍然大悟：「原來是我誤會人家了！」😅

明太子玉子燒

明太子玉子燒$220，大家有沒有發現一鰻的玉子燒個頭比一般常見的還大，簡直就像玉子燒界的浩克！吃起來不僅扎實，還吃得到滑嫩的感覺，琬琪對他們的玉子燒贊不絕口，加上上面的明太子，甜鹹甜鹹的滋味吃起來更加出色

明太子山藥

明太子山藥$120，我喜歡烤山藥的口感，一鰻採用比較貴的日本山藥來烤，吃起來自是不同，對於食材的選擇其實也筱關料理的成敗

手切山藥細麵

手切山藥細麵$80，非常展現師傅刀工的一道菜，把山藥切成跟細麵一樣，再搭配底下的日式醬油，還有上面黑色的魚子醬和綠色的哇莎米一起吃，跟前面的烤山藥又是完全不同的新吃法

手工胡麻豆腐

手工胡麻豆腐$80，才吃第一口豆腐，我和琬琪就都很驚豔！怎麼有這麼好吃的豆腐啊？原來一鰻連豆腐都自己做，採用日本葛粉和胡麻素做出來的豆腐，不僅細緻綿密，口感更是迴異於一般豆腐，琬琪說有像在吃豆腐腦的感覺，這個胡麻豆腐也太厲害了，絕對是道令人眼睛一亮的開胃菜喔🤩！

麻糬三兄弟

麻糬三兄弟$60，我們都很喜歡日式烤麻糬，這個麻糬三兄弟還加了黑糖和花生粉，品嘗得到黑糖甜而不膩的特殊風味，當甜點吃滋味很迷人呢！

冰釀銀耳露

冰釀銀耳露$50，因為我們是吃中餐，當天氣溫也比較炎熱，來上一碗冰釀銀耳露，真是既養生又養顏啊！

紅豆紫米粥

紅豆紫米粥$50，吃得到紅豆和紫米二種風味，再淋上椰漿，營養相當豐富，也是適合女生吃的一道甜品

當天我們分別點了左邊的和歌山美酒沙瓦和右邊的海鹽檸檬沙瓦都是$100，這二種都可做成無酒精飲料，喝起來微醺的感覺和日式料理很搭

最後來一張餐點的大合照，除了二道鰻魚飯主餐，我們還有三點盛合生魚片、烤鰻肝、炸雞唐揚、名古屋手羽先、明太子山藥和玉子燒，以及先付類的手工山藥細麵和胡麻豆腐

瞧瞧我跟琬琪的表情多麼開心，就知道一鰻美村匠人味自慢的料理果真名不虛傳，如果你想吃一頓高貴不貴的日式料理，選國美館旁邊的一鰻就對了！

一鰻～美村匠人味自慢 地址：台中市西區美村路一段496號 電話：(04)2376-3036 營業時間：11:30~14:00 17:30~21:00(周二公休)