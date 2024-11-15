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2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purple Wish，活動日期：2024/11/15~2025/01/01｜同場加映：新光三越台北信義新天地耶誕精靈之森聖誕樹。

2024-11-15 07:28:00 文字：揚子陵
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揚子陵

揚子陵

今天前往2024愛‧Sharing聖誕樹Purple Wish，因1115號要開幕正在彩排，所以無法入內拍攝後續待補...

先前往新光三越 台北信義新天地A11，拍攝聖誕樹~~

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

 

📸2024愛‧Sharing聖誕樹Purple Wish

📆活動日期：2024/11/15 ~ 2025/01/01

📌活動地點：台北統一時代百貨｜台北市信義區忠孝東路五段8

💡燈光秀時間：每日18:00-21:00整點播放

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

 

新光三越耶誕主樹聲光秀，約每15分鐘表演1次，呈現來自北歐雪國的浪漫氛圍~~

每天16:00是第1場演出，這一次特殊的是誕樹竟然是多層次聲光變化，別於傳統白色聖誕樹，亮時彷彿奶油白雪樣貌。三不五時還會變幻金、粉、紫、藍、綠的夢幻漸層色系，帶來歡樂的聖誕繽紛氣息~~

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

 

📸新光三越 台北信義新天地A11｜耶誕精靈之森聖誕樹

📆活動日期：2024/11/13 ~ 2025/01/02

📌活動地點：110台北市信義區松壽路11

💡精靈聲光秀時間：

每整點、半點｜表演時長：3分鐘

💡極光飄雪聲光秀：

①大秀：每整點、半點｜表演時長：3分鐘

②小秀：每15分、45分｜表演時長：2分鐘

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

 

A11-A9空橋｜幻境光廊

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

2024台北統一時代百貨｜愛‧Sharing聖誕樹Purpl

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