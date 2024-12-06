來台南怎麼能錯過溫體牛呢？這家「牛苑溫體牛肉火鍋」絕對讓你顛覆對傳統火鍋店的印象！別被它的外觀迷惑，這裡真的不是咖啡廳。牛苑的韓系文青質感，讓整間店充滿清新氛圍，堪稱台南最美的溫體牛火鍋店。牛苑和戶羽鍋物、弁棠日式便當、金禾日式丼飯屬同一品牌，鍋底有原味和麻辣兩種選擇，主打新鮮溫體牛肉，還有牛心、牛肝、牛腩等各種部位，每人低消為一份肉盤，搭配自助火鍋料區，雖然價格偏高，但肉質確實非常好，是聚餐的好地方。

牛苑溫體牛肉火鍋位於台南市中西區中正路上，靠近西門路二段。開車的話可以把車停在中正路旁的停車格，或是店對面的收費停車場；騎機車的朋友也能直接停放在店門口，相當方便。

店外觀為純白的簡約設計，有著濃厚的韓系清爽風格。如果不看店名，還真的很容易誤以為是一間咖啡廳呢！

牛苑內部共有一樓與二樓座位，挑高的櫃檯設計讓空間感覺更加寬敞舒適。

二樓的環境非常有韓系文青咖啡廳的氛圍，如果沒注意店內只賣火鍋，還真的會誤以為來到了一間韓系咖啡館呢！

菜單MENU

每桌可以選擇一種湯底，有原味和麻辣兩種選擇。每位客人需點一份肉盤，肉類有牛肉和豬肉可以選擇。不過都來吃溫體牛了，當然要選牛肉囉！另外也有提供牛的其他部位、海鮮和熱炒，這些都是劃單點餐的。另外店內也酌收10%的服務費。

靠近後方還有自助醬料區，可以自行搭配調味。

冰箱裡擺滿了各式火鍋料、蔬菜和飲品，想吃什麼自己動手拿，用餐結束後一起結算。

這次我們選了原味湯底，湯頭簡單加入高麗菜清爽提味，所以我們又拿了不少火鍋料來豐富一下。

魚冊

第一次吃到這個叫「魚冊」的火鍋料，真的是很少見的食材。據說因為外觀像古代的書本才有了這名字，但我實在看不出來像哪裡啦！外皮是魚漿，裡面包著香菇、芹菜、魚肉和豬肉，口感帶點脆脆的，特別又好吃。

牛肉盤

牛肉盤的油花分布相當漂亮，色澤新鮮誘人。把牛肉放進鍋裡涮個3到5秒就可以吃，肉質真的非常鮮嫩多汁！我們點了三盤以上，店家會給不同部位的牛肉，不過我也說不上來是哪些部位，但每一盤的肉都新鮮美味，口感略有不同但都非常好吃。

牛肝

牛肝大約煮一分鐘即可，肉質帶Q不乾不硬，非常好吃！

來這裡吃溫體牛真的讓人停不下來，涮肉的滿足感無與倫比！

此外，店家還招待了「牛肉底」，這是用來熬湯的牛肉部位，讓湯頭更加鮮甜。

牛苑溫體牛火鍋整體來說肉質非常新鮮美味，雖然價位稍高，但如果想要找一個乾淨、舒適的聚餐場所，這家真的很適合。而且建議大家來之前先預約訂位，免得等候浪費時間！

店家資訊

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