[ 新加坡自由行_金沙酒店水舞燈光秀+雙螺旋橋大攻略 ]

說到新加坡的夜晚，除了濱海灣花園的天空樹燈光秀之外，鄰近的金沙酒店水舞燈光秀，也是許多遊客喜愛的新加坡夜景之一。

以安妮王為例，雖然天空樹燈光秀與金沙水舞燈光秀的地點相近，不過，由於表演秀十分精采、人潮眾多，因此，在時間的安排上，建議間隔一小時為佳。

例如，19:30-19:45看天空樹燈光秀，21:00欣賞金沙酒店水舞燈光秀。

因此，這次探險的景點，主要是金沙酒店+雙螺旋橋

[ 如何前往_金沙酒店 ]

新加坡的第二天傍晚，安妮王在加冷的背包客站休息一陣後，再次出發，抵達海灣舫站。

海灣舫站，如果喜歡花花草草、血拚購物、科技饗宴以及壯觀水舞的話，建議可以安排下午+晚上都在海灣舫站(真得很值得!!!)

​

Google 地圖連結請點我 金沙酒店水舞燈光秀+雙螺旋橋

​ 延伸閱讀 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

[ 金沙酒店 ]

濱海灣金沙酒店，是新加坡頗具威名的綜合渡假村，也是世界上最貴的賭場建築。

從海灣舫地鐵站出站後，這裡是金沙飯店一角，感覺像坐落在豪華名牌店中的水之七島 ​

新加坡的景點，發現很常用水做特色，水舞、燈光、水柱等，很華麗 ​

來到很像廣場的地方，閃閃發光的水晶吊燈+互動燈光，吸引許多親子同遊 ​

雖然安妮王沒有住在金沙飯店，仍在金沙飯店的名牌街道上，暢遊兩個多小時...... ​

來了，即將前往雙螺旋橋 ​

[ 雙螺旋橋 ]

雙螺旋橋，是由兩條主鋼索、上下交疊與纏繞兩岸的螺旋橋，連接濱海灣新舊市區 ​

走在橋上，鐵架鋼筋縱橫交錯，甚美 ​

這裡，也是適合欣賞新加坡景色的地方，早晨的露珠、中午的豔陽、傍晚的黃昏以及璀璨的夜晚，一覽無疑 ​

雙螺旋橋的建築意象，參考DNA雙股螺旋，象徵生命的延續、更新以及成長 ​

近距離欣賞金沙酒店的地方 ​

不過，安妮王更喜歡夜晚的雙螺旋橋，在耀眼的燈光點綴下，閃閃發光。

白日在橋上慢跑、運動的情景，逐漸被追求浪漫的情侶取代，在星光熠熠的橋上，欣賞高樓大廈、雄壯威武的建築，仰望星空，短暫停留，屬於新加坡夜晚的小寧靜。

景點 : 雙螺旋橋

地址 : 7VQ6+36 新加坡

安妮王推薦 : “雙螺旋橋” 是新加坡連接濱海中心與濱海灣濱海南區濱海南的步行橋。離金沙酒店、濱海灣花園都很接近，在行程安排上，安妮王推薦晚上前往，漫步在閃閃發光的橋上，仰望壯觀的金沙酒店之景，甚美。

[ 金沙水舞秀 ]

晚上七點，金沙飯店前方

坐在橋上

看著逐漸打開的燈光

照亮新加坡的夜晚

金沙水舞秀，準備開始......

大約10-15分鐘的水舞秀，免費參觀 ​

五光十色的水舞+動人的音樂，絕配啊!!! ​

欣賞水舞的同時，也可以看見許多遊客拍照錄影，以及連連驚嘆的聲音 ​

景點 : 金沙酒店

地址 : 10 Bayfront Avenue Hotel Towers, 1 2, 3, 新加坡 018956

網址 : marinabaysands.com

金沙酒店_水舞秀資訊 : https://hk.marinabaysands.com/entertainment/spectra.html#TYjYBrxkzozb85bV.97

演出時間 : 週日-週四(20:00、21:00兩場)、週五-週六(20:00、21:00、22:00三場)

安妮王推薦 : “金沙酒店” 也是新加坡著名的景點，豪華酒店+免費經典的水舞燈光秀，吸引許多朝聖的旅人。在行程安排上，安妮王建議 "濱海灣花園" 、"金沙酒店" 與 "雙螺旋橋" 可以看盡新加坡繁華的夜晚。

[ 總結 ]

在新加坡的第三天，安妮王從植物園、武吉士到金沙酒店水舞秀，充實的結束了旅程...... ​

海灣舫的夜晚，結合了燈光+音樂，成功打造天空樹以及金沙酒店的水舞秀，每天吸引好多人群，一睹燦爛的夜晚。

海灣舫站，安妮王建議可以從下午+晚上全部給它

下午(濱海灣花園的花穹、雲霧林)，兩座冷房逛完後，往濱海灣花園之東方前進，享用好吃的Satay by the Bay，飽餐一頓後，再到Marina Barrage消食 ​

晚上，接受科技島的洗禮，天空樹/金沙酒店水舞秀，中間空檔逛璀璨的雙螺旋橋以及金沙酒店，結束完美的海灣舫之旅 ​

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

延伸閱讀 新加坡自由行_新加坡自助如何規劃？(小資女、五天四夜、一萬五)

延伸閱讀 新加坡必去_超市&藥局大攻略

延伸閱讀 新加坡必吃 _ 咖椰吐司大攻略(亞坤、東亞餐室、吐司工坊、喜園)

延伸閱讀 新加坡_十大必吃甜點

延伸閱讀 新加坡自由行_樟宜機場大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_星耀樟宜懶人包

延伸閱讀 新加坡自由行_牛車水美食、景點大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_中峇魯半日遊

延伸閱讀 新加坡自由行_政府大廈站景點大攻略

延伸閱讀 新加坡半日遊_新加坡國家美術館懶人包

延伸閱讀 新加坡自由行_魚尾獅公園+老巴剎美食廣場走透透

延伸閱讀 新加坡自由行_克拉碼頭景點大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_金沙酒店水舞燈光秀+雙螺旋橋大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_武吉士美食、景點大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_小印度區美食、景點大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_烏節路半日遊

延伸閱讀 新加坡自由行_植物園半日遊(世界文化遺產、胡姬園)

延伸閱讀 新加坡血拚必去_怡豐城

延伸閱讀 新加坡聖淘沙一日遊_交通、景點、美食懶人包

延伸閱讀 新加坡聖淘沙_SEA海洋館大攻略

延伸閱讀 新加坡自由行_加東半日遊

延伸閱讀 新加坡之職人景點_勞明達(lavender)

延伸閱讀 新加坡紅燈區之住宿體驗_加冷(Kallang)

文章標籤