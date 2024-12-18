[ 宇 治 _ 中 村 藤 吉 ]

來到宇治，盛產抹茶的故鄉，造就許多知名的老店舖；其中，最著名的便是 "中村藤吉"

如果要在 "中村藤吉" 享受道地的抹茶甜點的話，安妮王建議為開店前半小時就去排隊，否則，人滿為患阿

因此，本篇記錄安妮王在"中村藤吉" 必吃的抹茶甜點，以及富有特色的抹茶伴手禮

[ 初 訪 _ 中 村 藤 吉 ]

在大阪五天四夜行的倒數第二天，在宇治火車站下車後，步行約3-5分鐘，可以看到已經在 "中村藤吉" 前，排隊的人潮。

開店後，井然有序的人潮跟著服務員，依序叫號，進入店內用餐 (超有秩序)~

在等待叫號的同時，有庭園景色可以看看，消磨時間~

木質打造的用餐空間，和式的宣紙窗戶+猶如月球燈的簡潔吊燈，透著明亮的黃色暈光，微微的照耀在乾淨整潔的桌椅，十分精緻

[ 享 受＿全 世 界 最 好 吃 的 抹 茶 甜 點 ]

品名 : 薄茶

價格 : 500 日幣

內容物 : 熱抹茶、抹茶羊羹

這是一道還蠻適合當作前菜的料理，安妮王效仿電視上看到的日本品茶模樣，一邊靜靜地啜飲抹茶，一邊吃著切塊的羊羹，抹茶的陣陣清香以及微微的苦味逐漸在舌尖上顯露，是一道算開胃的料理。

品名 : 季節性的抹茶套餐

價格 : 1200 日幣

內容物 : 抹茶/玄米茶麵包、抹茶費南雪(類似)、抹茶冰淇淋、抹茶巧克力等。

如果想要一次吃到多種抹茶的甜點，安妮王建議可以點一盤抹茶套餐，根據季節有所調整。

在擺盤上，綠色的抹茶配上些許的紅豆泥配料等，營造高雅的氛圍。

最讓安妮王驚豔的是這一區的抹茶甜點，千萬不要被它們平凡的外表而忽略，事實上，這是最能顯現宇治味道的料理。

很像法式甜點-費南雪的札實口感，在焦焦的外皮下，抹茶淡淡的清香撲鼻而來。

最好吃的是抹茶/玄米茶麵包，看這QQ的樣子，咬下去的瞬間就像棉花一樣，鬆軟且入口即化，非常新鮮。

抹茶冰淇淋也是店裡的招牌甜點之一，第一口吃散發濃郁的牛奶味，一口接著一口，抹茶的濃郁口感逐漸加重，搭配附贈的抹茶巧克力酥片，脆脆的口感，使冰淇淋的吃法多了一種變化，營造更多元的口感層次

在厚厚的抹茶巧克力下，是一層一層彷彿樹皮構造的餅乾，是增加抹茶冰淇淋口感的幕後功臣。

品名 : 抹茶蕨餅

價格 : 950 日幣

內容物 : 抹茶蕨餅、抹茶蜜、黑糖蜜

蕨餅是日本的傳統的和菓子之一，口感軟滑Q彈。在 "中村藤吉" ，或者其他日本的甜點店，安妮王都會點一盤蕨餅。

撲滿厚厚抹茶粉的蕨餅，適合搭配黑糖蜜享用，精緻的擺盤+抹茶與黑糖的融合，為這一餐畫上完美的句號。

[ 留 戀＿帶 著 宇 治 抹 茶 回 家 吧 ]

天下沒有不散的筵席，不過凡走過必留下痕跡。

在 "中村藤吉" 不僅可以享用全世界最好吃的抹茶料理外，在店門口處，設置了精美的抹茶伴手禮區，讓這趟旅行留下美美的回憶。

如果無法到 "中村藤吉" 入內用餐的話，也可以進去伴手禮區挑選購買，超級貼心

特色伴手禮1: 抹茶丸子

簡潔俐落的包裝，用大面積的色彩區分丸子的口味，小巧可愛的丸子串串，是店裡的人氣商品。

不過口感見仁見智，糯米丸子偏甜、帶有一點咬不斷、黏稠的口感，建議在享用時，搭配清茶較佳

特色伴手禮2: 抹茶糖

茶糖的清新芳香，適合當作飯後甜點，去去油膩

特色伴手禮3: 抹茶兔子餅乾

這是與當地特色結合的伴手禮，宇治的名產是抹茶，而宇治神社的招牌動物便是兔子，當兔子與抹茶結合，成為日式餅乾，可愛的小巧模樣，深受女孩幼童喜愛

店名 : 中村藤吉(宇治本店)

地址 : 京都府宇治市宇治壱番１０

網址 : https://www.tokichi.jp/chinese_traditional/stores/index.html

營業時間 : 10:00-18:30

安妮王建議 : 雖然人潮眾多、空間偏小、用餐時間算緊湊(因為後面還有很多人再排隊，有點心理壓力)，不過餐點好吃，如果是第一次造訪這家店的話，安妮王建議可以點一盤抹茶套餐，可以吃遍大部份抹茶製成的甜點，其餘的依照自己的需求選擇。另外，在伴手禮區，從平價的抹茶糖、抹茶丸子到高級的抹茶烘焙粉、茶葉應有盡有，如果無緣進去店裡用餐的話，在"中村藤吉"的伴手禮區滿足購物慾，也是不錯的選擇

每一家排隊名店，基本上餐點都有一定的水準，然而，在"中村藤吉" 用餐時，從開店前的十分鐘，服務員便開始統計人數，並要求我們排好隊，等到營業時，可以看到所有的店裡人員向我們鞠躬、打招呼，之後陸陸續續地為我們帶位、點餐；一切的服務流程十分順暢，井然有序，而且出餐的時間算有效率，翻桌率也快。因此，如果非常想在 "中村藤吉" 與治本店用餐的話，安妮王建議開店前半小時去比較保險

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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