淡水最狂！超浮誇！超巨大！份量多！

超平價丼飯大份量飽到天靈蓋，還附小菜跟味噌湯，重點是味道完全對得起價格！！！

【龍丼 丼飯．天婦羅】藏身在淡水巷弄裡日式溫馨的小店舖

位在淡水民生路上、鄰近竹圍捷運站，是近期新開的一家有點不顯眼的丼飯專賣店

吃完飯還可以帶小孩去旁邊的民生公園放風，真的是一個還滿棒的遛小孩地方！

而且這家餐廳對毛孩也很友善，只要有推車或提籃就可以一起入內囉

店面使用木質裝潢很有日式簡約風格，有著濃濃日式食堂的氛圍

，整體給人一種舒適乾淨的感覺而且室內採光非常好

這家「龍丼」是粉絲私訊小編推薦的店家，今天利用假日中午用餐時間前來品嚐

新開幕不久的店家，本來以為只是一般的丼飯店，沒想到〜真的既便宜又好吃，打趴一堆知名店！

小編真的沒有誇張， 請繼續看下去吧！

先來看看菜單MENU吧

丼飯你都吃哪一款？請點餐〜

菜單品項主推天婦羅丼飯、日式豬排定食和日式雪花牛丼飯，附小菜跟味噌湯

丼飯選擇很多，最便宜的日式豚丼、牛丼才180元，還不收服務費，是不是真的很平價！

每一道丼飯都讓人忍不住想要一試再試

喜歡嚐鮮的小編一不小心就點滿一整桌哈哈

【日式唐揚雞】

只要定食裡有唐揚炸雞我就一定會點，百吃不膩呢！

他們家的唐揚雞份量超大，點一份大夥一起share很適合啦

皮炸得金黃香酥，一口咬下，酥脆、多汁、彈牙、嫩口，超級好吃！

不用調味就很好吃喔，就算放冷了也很好吃！

喜歡吃雞肉的朋友很可以點他們家的唐揚雞皮薄肉多很Juicy

美味度和價格來看，整體來說CP值很高哦〜超推推！他們家也有賣其他炸物哦

【起司可樂餅】

金黃酥脆的外皮，內餡滿滿鬆軟馬鈴薯泥，完美包覆著濃郁的起司內餡

一口咬下濃郁的起司在口中漫延開來〜

外層口感酥脆、內餡口感綿密細滑，香氣濃厚，好吃的讓人意猶未盡！

【日式豬排炸蝦飯】

定食餐點內含白飯、味噌湯、高麗菜絲、小菜

每份定食都會附上2種小菜，每日會有4種小菜替換(醃漬小菜會不定期更換)

和風海帶絲、櫻花醃蘿蔔、涼拌牛蒡絲、黃金泡菜，每一樣都很開胃

小孩才做選擇，小編通通都要！

日式豬排炸蝦，讓你在一餐中品嚐到兩種美味

極厚酥脆！

脆皮金黃色的外衣，酥脆的口感，鎖住其中甜美的肉汁

一口咬下，紮實卻又柔軟的口感，大大滿足愛吃肉的族群！

超長炸蝦，飽滿的蝦身，從頭到腳都可吃到蝦子

外酥內彈好好吃〜

用鮮甜肥美整隻大白蝦蝦肉，裏上主廚特調黃金比例麵衣，每一口都品嚐到飽滿蝦的Q彈鮮甜

你以為送的味噌湯就很隨便？！錯！大錯特錯！

湯頭鹹淡適中，新鮮又好喝，不少饕客都是衝著這味噌湯來的

充滿「鮮味」的美味湯料，含有溫醇美味的味噌、豆腐、海帶和蔥，料還蠻多的

哇嗚〜一口白飯一口濃郁又料多的日式味噌湯，就是有一股淡淡的幸福感！

【極上天婦羅丼】

軟殼蟹、星鰻、炸蝦、鮮魚、季節時蔬

這碗也是大人氣！

口水猛吞〜老闆用料完全不手軟，這麼樣海鮮的呈現，不虧稱做是"豪華海景丼"

料多到看不到飯，光看就飽了的丼飯，裡面有各式各樣的食材一次滿足！

有時候看似越容易的料理背後需要的料理功夫才真的越困難

麵衣很薄，炸得很好輕盈不油腻，沾點微酸微甜微鹹的醬，吃起來香氣十足

，且口感軟嫩，完全很可以！！

炸軟殼蟹也太好吃了吧！

炸的酥香的軟殼蟹，都不用剝殼一口咬下，蟹肉和外層軟殼在嘴裡交融，螃蟹滋味特別濃厚

飽滿蟹身、酥脆蟹腳多重層次美味，讓人越吃唰嘴〜

20公分超巨炸星鰻！

肉質細膩的星鰻炸至金黃酥脆，口感細膩、柔滑，肉質軟Q緊實

有著微微的甜味以及豐富的鮮味，吃得我們無不讚嘆，怎麼會這麼好吃啦〜

炸魚塊真的很好吃

使用的是沙梭，魚肉超滑、有點Q，每一口都能品嚐到魚的鮮甜，不愛吃魚的一定也會愛上！

特調甘甜的醬汁，滲透到底層的白飯，米粒吃起來飽滿有彈性、黏Q香甜，讓人一口接一口停不下來

【和風涼拌菠菜】

吃炸物配炸青菜會比較沒有罪惡感XD

這是一道非常爽口好吃的日式家庭料理，鮮嫩的菠菜，淋上特調的日式醬油加上柴魚絲

醬香濃郁，入口同時享受菠菜的香甜〜

【廣島炸牡蠣】

一上桌馬上可以聞到牡蠣的鮮味耶！

日本嚴選牡蠣，超大牡蠣肥美鮮甜，油炸後表皮呈現黃金酥脆

整顆的牡蠣，一口咬下，爆漿滋味無法擋！！！

外皮酥脆內層鮮美多汁，每口都是滿滿的牡蠣的鮮甜〜

保證讓你愛上這海的味道

小珊珊碎碎念：

CP值破表，淡水超浮誇丼飯，衝擊你的視覺和味蕾！

他們家的炸物超厲害，吃起來很清爽都不會覺得油膩，薄薄一層吃起來口感超級酥脆

，完全不會搶了原本食材的滋味

第一次吃到炸物丼飯竟然有軟殼蟹，整體層次非常豐富，一次滿足〜

日式丼飯單價最低180元起，份量多有飽足感，值得衝一波！

【INFO】

【龍丼 丼飯．天婦羅】

地址：新北市淡水區民生路112號(民生公園旁)

聯絡專線：02-28086181

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00(週一、二公休)

官方臉書：龍丼 丼飯．天婦羅

官方IG：龍丼 丼飯．天婦羅

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