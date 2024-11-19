現在小朋友太常接觸3C了，資訊流動快速的時代，導致許多孩子都常常容易躁動無法專心，因為我們家波能快升小一了，這種情況真的讓媽媽我非常擔心啊！

經過專業兒童早療復健科的老師建議，要讓小小孩多去接觸一些手作，以手部精細動作去做一些東西，不僅可以觸發孩子五感的感知力，也可以從中獲得成就感，培養小朋友興趣，及專注度喔！

我自己就很喜歡做手作，前幾天給我鵝子報名了Tristar金工手作體驗課，本來想金工可課程對於6歲的小朋友來說會不會太艱難了！但是這個課程是Tristar金工手作專門為孩童設計的兒童金工體驗課程，應該是超級有趣的，報名之前鵝子就一直說想要做恐龍，做貓咪....結果到現場又給我選了飛機😂🤣😂，真不愧是天秤座的，三心二意選擇困難，嗯！媽媽懂你，誰叫我也是天秤座的勒😂

金工體驗不只是手作更是知識傳承，其中鋸、銼、焊、敲這些基礎，老師不但一一跟小朋友介紹解釋，以問達方式讓孩子用腦袋瓜去思考以及對答互動，吸收知識，收穫很多唷！

還有許多金工工具，老師也一一介紹，讓孩子一個一個去多方嘗試。

任何步驟老師都會先親身示範及說明

讓孩子以可以理解的方式帶動他們做每一個步驟

看到平常容易分心的小鬼，專注的做著他的小作品真是不可思議啊！

切割的時侯老師也讓小朋友親子去嘗試，正確的知識與姿勢都是很重要的，以前我總是覺得拿鋸弓很危險，常常是不敢放手讓孩子去嘗試，但上課的時侯看到老師非常耐心與專業的指導孩子去做金屬切割，安全的前提就是要先有足夠的知識用正確的方法，才能安全的去執行製作！看到鵝子專注的眼神，全神貫注在他的作品裡，感覺真神奇啊！

切割好形狀之後就是拿銼刀去將邊緣磨平，銼刀有好多種

依照不同手感還有物品的角度讓孩子自己去思考用什麼形狀的銼刀去對應。

邊角與平面打磨的工具都不一樣，邊角磨平滑，表面拋光都需要耐心唷！

然後是敲，可以選自己英文名字將字母模具敲打在自己的作品上。（老師示範ing)

這個步驟手要穩，敲擊的力道需要練習及掌握，我覺得是這課程中最難的部分，我覺得對大人來說也不太容易啊！但只要多練習幾次就能掌握住訣竅喔！

最後是敲打孔洞鑽鑰匙圈，跟做最後的一些貼貼紙裝飾，就要完成囉！

將將.....第一次金工體驗成果不錯吧！（孩子好得意啊！）

看來是非常滿意自己的作品唷！覺得很厲害餒👍

一個小時左右的課程，咻一下就過去了，孩子意猶味盡說下次還要再來做別的！

而且非常有儀式感，還拿到小小金工師證書，動手做不只好玩又學到好多寶貴的知識，是充滿寓敎於樂的金工課程，真的很適合親子一起來做體驗唷！

第一次金工體驗大成功👍

老師台北的教室在士林站捷運出口走路2-3三分鐘的地方，交通非常方便！桃園也有Tristar金工手作的據點唷！也可以去Tristar金工手作的fb粉絲團或是ig找老師報名課程唷！

Tristar金工手作也有提供單位如補習班、學校、社區、企業到府服務。家長們也可以自行揪團,揪團滿4人還能85折優惠喔!

不定期配合節慶還會有限定的節慶特別款可以選擇!新年的金工課可以期待一下!課程還有出材料包唷!

這裡真的非常推薦嘉姿老師，超有耐心又專業的金工老師！

課程報名資訊

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Tristar金工手作台北教室:台北市士林區中山北路五段505巷18號(士林捷運2號出口步行2-3分鐘即達)



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Tristar金工手作桃園教室:桃園市桃園區同安街373號



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