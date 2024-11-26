藏在巷弄中的 SabiSabi Coffee&Sweets，是一間由老宅改造而成的復古文青咖啡廳。這間二層樓的獨棟老宅，保留了洗石子地板、窗花等老屋特色，再搭配日式風格的裝飾與文青感滿滿的桌椅，營造出獨特的懷舊氛圍。不少人特地來這裡，就是為了品嚐被譽為「神級」的肉桂捲，也因此有人笑稱這裡是「被肉桂捲耽誤的咖啡廳」。除了肉桂捲，店內還有司康、生乳酪等手作甜點，以及特別的氣泡葡萄柚美式，是喜愛咖啡廳巡禮的你一定要來打卡的好地方！

SabiSabi Coffee&Sweets 位於花蓮市民德四街，鄰近花蓮高中與美崙濱海公園，是一棟獨立的老宅咖啡店。這裡除了知名的肉桂捲外，附近也有澳式早午餐店「傷心男孩俱樂部Sadboysclub」，可順道造訪。開車前來的朋友可在附近尋找路邊停車位，機車則可直接停放於店門口。

店家資訊：

店名： SabiSabi Coffee&Sweets 花蓮老宅神級肉桂捲

地址： 花蓮市民德四街71號

營業時間： 10:50am - 18:00pm（週一、週二公休）

電話：0928130931

SabiSabi Coffee&Sweets 的裝潢保留了老宅原有的格局與空間，整體沒有過度裝飾，卻充滿濃厚的復古感。

有外帶專屬的點餐單，外帶的話直接填單即可，一旁還有附座位可以稍微等候。

SabiSabi Coffee&Sweets 的裝潢保留了老宅原有的格局與空間，整體沒有過度裝飾，卻充滿濃厚的復古感。一樓是半開放式的吧台，搭配四人桌與吧檯桌，空間雖不大，但卻因為保留了原本的洗石子地板、窗框與木窗，營造出清新舒適的氣息。木製桌椅與復古風格的設計，讓人忍不住想在這裡多待一會兒。

二樓則以木製地板為主，保留了老宅的隔間設計，非常適合一群朋友一起來這裡喝咖啡、聊天。這裡的隔間帶有一些隱私感，建議可以事先預約訂位，享受更好的聚會體驗。此外，二樓還有一小區是複合式選物空間，喜歡這類特色小物的人也能在這裡挖寶。

SabiSabi Coffee&Sweets 菜單

SabiSabi 的菜單包含手沖咖啡、一般咖啡、飲品以及手作甜點，價位大約在100元到180元之間，內用每人低消為一杯飲品，還有甜點組合可以選擇。這裡的手作甜點選擇豐富，尤其是肉桂捲，更是許多老饕推薦的必點美食。

手沖單品

焦糖蘋果肉桂捲

SabiSabi 的肉桂捲內用會附上一球香草冰淇淋，經過回烤後的肉桂捲外皮微微酥脆，內部鬆軟且香氣濃郁。與一般肉桂捲相比，這裡的肉桂味不會過於濃重，恰到好處的甜度與香草冰淇淋搭配起來，口感更加豐富。如果你是重度肉桂控，可能會覺得味道稍嫌溫和，但對於不太習慣重口味肉桂的人來說，這是非常適中的選擇。

氣泡葡萄柚美式

這款飲品結合了美式咖啡與葡萄柚的香氣，喝起來清爽不膩，酸度比西西里咖啡更溫和，尾韻帶有柚子皮的微苦，酸甜之間的平衡非常適合搭配甜點一起享用。

如果你喜歡探索特色咖啡廳，那麼 SabiSabi Coffee&Sweets 絕對值得列入你的清單。隱身巷弄中的老宅空間、文青風格的設計，再加上精緻的甜點與手沖咖啡，無論是和朋友聚會還是自己來這裡放鬆，都能感受到濃濃的溫暖氛圍。

備註：

內用每人低消一杯飲品

用餐限時兩小時

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