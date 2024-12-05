作為一個熱愛極簡設計，又重視手機保護的人，我對於手機殼的要求可以說是相當挑剔

然而，Monocozzi這款 iPhone 16 磁吸金屬360°旋轉支架防摔保護殼 不只滿足了我的需求，更超乎預期

成為我日常生活中不可或缺的配件,非常推薦給大家

主要有四大項優點

1. 北歐極簡美學，處處是細節

這款手機殼來自一個結合北歐極簡設計與實用功能的香港設計師品牌。簡約俐落的線條、低調的金屬質感，無論是搭配日常休閒裝扮還是正式場合，都能完美融入。我一直很欣賞這種“看似簡單，卻不簡單”的設計哲學，讓手機殼不再只是保護，而是一種生活態度

2. 榮獲香港設計師協會2024年度大獎，實力背書

這款保護殼已經拿下 香港設計師協會2024年度大獎，這對我來說是一個品質與設計兼具的肯定

畢竟，能在眾多競爭者中脫穎而出，一定有其獨到之處

3. 超越軍規的防護力，通過SGS落摔測試

我是一個常常因為粗心而摔手機的人，因此防摔能力對我來說非常重要。這款保護殼通過了 SGS落摔測試，其防護力甚至超越軍規標準。

在幾次意外中，我的iPhone 16 從桌面、甚至膝蓋高度摔落，卻完全沒有留下任何刮痕或損傷，這真的讓我非常安心

4. 保護與美感兼具的風格品牌

有些防摔殼雖然耐用，但往往又厚又笨重，影響使用手感

但這款殼巧妙地兼顧了 保護力與設計感，不僅輕薄，還內建了 360°磁吸旋轉支架，方便我隨時調整角度追劇、開視訊會議或導航，無論是直立或橫放都非常穩定

MONOCOZZI

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