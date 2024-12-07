桃園平鎮美食「辛梅 阿嫲的味道」，四年前初訪就很喜歡，想不到現在二訪更是熱門，店家還沒開店外面就已經大排長龍！還貼心附設了免費停車場！最便宜的月見滷肉飯和古早味拌飯都只要58元，滿滿的蝦魯飯和鴨肉麵也都是100元有找！餐點用料實在～價格也很便宜～怪不得生意強強滾啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「辛梅 阿嫲的味道」肯定是平鎮最夯的排隊小吃了！我在四年前初訪時就很喜歡，想不到現在二訪更是熱門，店家在還沒開店外面就已經大排長龍！若想要在第一輪順利吃到，平日建議至少提前半小時來用餐！

▲這個人潮真的讓我驚呆了！這天是平日中午，店家11:30開始營業，但是11點外面就是滿滿的客人！絕對不是因為有什麼買一送一的特價活動，他們就是憑實力吸客啦👌

▲店家的地址是「平鎮區環南路167號」而停車場就在前面一點的「平鎮區環南路177號旁空地」，停車場沒有設置柵欄，基本上就是先到先停👌

▲店內的座位數不多，用餐時間一到馬上就客滿了，但還好店家出餐速度很快，翻桌率還算快，第一輪11:30用餐，第二輪大概12:30就能吃到！

▲醬料區提供醬油、小辣的辣椒、大辣的辣椒供客人自行取用！

▲店內點餐需要操作機器，但是機器就只有一台，建議到店前先看好要吃什麼，入座後就趕快去操作機器和結帳，不然會需要排隊等點餐！

【辛梅 阿嫲的味道｜完整菜單MENU】

▲ 這是「辛梅 阿嫲的味道」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【辛梅 阿嫲的味道｜澎派的美味小吃】

▲二訪「辛梅 阿嫲的味道」一樣是點了滿滿一桌，這裡有飯、有麵、有滷味、有小菜、有切盤的肉肉，選項很豐富，而且價格親民，口味也很不錯，怪不得店家在還沒開始營業前，外頭就排了滿滿饕客準備朝聖啊！

【燙青菜48元】

▲燙青菜上面加了些滷肉肉汁，吃起來不會很鹹，而青菜也保有一定的脆度👌

【滷味拼盤（小）68元】

▲這小份的滷味拼盤份量就很足了耶，裡面有海帶、豆干、百頁豆腐、糖心蛋、素雞、海帶等食材，豆製品則會隨機搭配！敢吃辣的朋友～推薦要額外加辣～吃起來會更夠味唷👍

【爆蒜蠔油豬舌78元】

▲他們的豬舌口感很有咬勁，而且完全沒有腥味，重點是一旁搭配的蒜頭、薑絲、辣椒和香菜超讚，我還會拿來再搭配其他小菜一起吃😋

【酸菜鴨骨豬血湯48元】

▲這爆量的豬血湯真的很浮誇耶，裡面是滿滿的豬血和酸菜，都快要看不到湯了啦！我下次再來一定會記得請他們豬血給少一點，不然這個湯太少了，比較適合喜歡吃料的朋友們！

【色香味俱全的麵飯主餐】

▲雖然辛梅賣的是平凡的小吃，但是他們的餐點料給很多，擺盤又很美，不只好看也很好吃！他們就是可以讓餐點升級，變得不平凡🤩

【月見滷肉飯58元】

▲滷肉飯上面的生蛋黃用了海苔點綴成笑臉的圖案，讓人看了心情特好，而且要搓破蛋黃的時候還會覺得捨不得耶！這碗療癒的月見滷肉飯因為加了生蛋黃，所以僅限內用喔，肥肥的膠質滷肉飯配上生蛋黃，真的是很銷魂的組合阿😍

【蝦滷飯88元】

▲這款爆量的蝦滷飯真的很浮誇，裡面的可不是一般的蝦仁，而是給了大隻的手剝蝦喔！蝦子紮實脆口，搭配了膠質滿滿的滷肉，可以說是平價小吃中的海陸特餐啊🥰

【一再回味鴨肉麵98元】

▲他們的鴨肉量給的很多，根本就是把單人份的鴨肉切盤直接放在湯麵上了啊！而且這鴨肉是選用去骨的舒肥鴨肉，肉汁滿溢，無骨吃起來就是方便🥰

▲麵條吸附了飽滿的湯汁，用量很實在，男生吃完一碗就可以吃很飽！而且這湯頭加上店家煉的蔥油、炙燒過的蔥段，一端上桌就能聞到撲鼻的香氣，就是會讓人一再回味啦🤤

【招牌文昌雞298元】

▲招牌文昌雞肯定要點啦～這金黃色的外皮看上去就超誘人的！而部分的雞肉看上去還有些血色，不是因為沒有熟喔，而是店家用了舒肥料理法製作，這樣才能讓客人吃到軟嫩又多汁的雞肉口感啦😘

▲招牌文昌雞就是要搭配這個靈魂的客家桔醬，完全綜合了雞肉的油膩感，沾醬後的雞肉酸酸甜甜的，更是下飯😘

【彈珠汽水35元】

▲來到小吃店，配罐解膩的彈珠汽水再好不過了！小時候很愛喝，長大越來越少地方有再賣，有看到就是會想要點一罐來回味一下啊😊

▲整體來說，這間「辛梅 阿嫲的味道」生意越來越好，店家還沒開始營業，外面就排了滿滿的客人，真的是讓我原地嚇到耶！經過四年多再訪發現他們多了免費停車場，餐點品項變多，整體更有升級！而且以現在的物價來說，他們的餐點真的是物超所值了！這回用餐下來特別推薦的是：招牌文昌雞、一再回味鴨肉麵、蝦滷飯、爆蒜蠔油豬舌這幾道！若想吃真的要提前來排隊報到啦✌️

***本文感謝”辛梅 阿嫲的味道”邀約,內文為真實感受分享***

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