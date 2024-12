保羅之旅第一天晚餐我們要去Caru'cu bere百年啤酒餐廳用餐。

遊覽車載我們到老城區附近,車停在CEC宮前面讓我們下車,

我們再過馬路走到餐廳。

CEC宮這棟建築看起來非常富麗堂皇,還沒下車就會不由自主的注意到它。

這地點在十六世紀就有教堂和修道院,1875年因為毀壞而拆除,

1897-1900年重新修建,成了羅馬尼亞最老銀行CEC Bank總部,

是由一位曾留學巴黎的建築師設計,

建築風格也就是(法國)美術學院派建築(Beaux-Arts),

又稱為布雜藝術建築,看起來是音譯。

此風格是由巴黎法國美術學院教授的學院派新古典主義晚期流派,

重新組合古羅馬、古希臘的建築風格,強調宏偉與對稱。

仔細看它的屋頂,是用金屬與玻璃製作,大門左右各有一對羅馬石柱,

建築正面兩端(其實是四個角落)都有山形屋頂與紋章裝飾,

上方則是文藝復興式的屋頂,非常華麗。

這建築現在已經賣給政府,不過銀行還需要時間另覓總部處所,

所以現在還租這一棟使用。

隔壁這一棟門口也寫著CEC BANK,建築外觀也蠻精緻的。

對面這棟建築也很宏偉,是國立羅馬尼亞歷史博物館,佔地八千平方公尺,

這位址過去是郵局,所以裡面也有個集郵政博物館。

1892年建築師與郵政監察長到歐洲不同郵政機構考查,

最後草圖主要是受到日內瓦郵政機構的影響。

採融合新舊元素的折衷主義風格,長方形建築,有個蠻長的門廊,

地下有半地下室與上面三層樓,門口有十支多立克柱Doric column,很氣派。

館內收藏了羅馬尼亞從史前時代到現代的歷史文物,

包括紀念在達契亞戰爭勝利的(羅馬皇帝)圖拉真柱、羅馬尼亞加冕皇冠珠寶,

還有1837年在Pietroasele找到的12件黃金寶藏。

沿著博物館旁邊、CEC宮對面的巷子往裡面走,就來到了Caru'cu bere餐廳。

最早在1879年奧匈帝國時代,

從外凡尼西亞來的舅甥在外面的Calea Victoriei(勝利之路)開了啤酒廠。

1897年買下現址,準備開餐廳,

他們請了奧地利建築師設計成哥德復興式建築,並於1899年開幕。

1949年共產黨入侵變成國有,直到1989年共產黨被驅逐,

原來所有者才開始努力重新取得擁有權,

最後在1999年,餐廳才終於回到他們手上,並進行大規模整修。

現在由City Grill 城市燒烤連鎖餐廳經營。也被列為歷史建築。

門口的鍛造燈飾好藝術,一邊是龍和貓,

另一邊是龍和公雞。

正門上方佈置了些花,雖然不是真花,但看起來就蠻優雅的。

走進餐廳,我們都好驚訝,好美好寬敞啊,

室內以新藝術風格著稱,果然相當華麗。

挑高空間非常古典氣派,地上則鋪了陶瓷磚塊。

如果仔細看,就會發現中間拱門上方有字,

是餐廳在1924年擴大餐廳時,加刻了創立者之一的名言:

"With work , patience, energy and honesty, with faith and through God's will,everything comes to life."

(取自官網)

我們被安排在要下樓的樓梯旁邊,入座後,大家開始參觀起來。

裡面中間是吧檯,兩旁也有座位。兩邊有木梯可上樓,樓上也是用餐區。

往天花板看,屋頂和窗戶用的是玻璃花窗,好像到了教堂或豪宅。

角落則是廁所入口。

沿著迴旋木梯上樓看看。

樓上可以往下看,換個角度也不錯。

看起來樓下有兩間藏酒室,廚房應該是在後門往後走吧。

還有地下室喔,用餐空間相當大。

地下室的佈置較為簡單。

繞了一下,發現不只是牆上有長長短短的笛子,下方也有樂器。

詢問過後得知晚一點會有表演。

參觀完就回到座位用餐啦,我們與一對年輕夫妻共餐,這趟能認識他們很開心。

最先上的就是麵包,外硬內軟蠻好吃的,但千萬不要吃太多,主餐豬腳非常豐富。

旅行團的餐費有包含酒水,每餐都能點。

桌上都會有礦泉水或氣泡水,另外除了咖啡,我也會點啤酒,還不錯喝。

四種沾醬的烤餅前菜,味道各有不同,就看各人喜好。

四人一桌,但每一種只給三片,大家也吃不了這麼多,就挑著吃。

主菜來了,看得我們目瞪口呆,光看就飽了。

配菜有馬鈴薯泥、酸菜、醃紅椒、生辣椒(綠)、酸黃瓜,

白色細條狀則是辣根,又叫做西洋山葵,有微微嗆味。

等我們拍照完,服務生會幫忙切開,把大骨頭取出。

忘了是兩人一支還是四人,我們吃了很久,已經很盡力了,當然吃不完。

對了,我們這桌還有一位吃素呢。

餐後甜點不大,不確定是什麼,吃起來主要是澱粉的感覺,有點甜。

看了一下菜單,好像是羅馬尼亞甜甜圈Papanasi。

用餐時,有四人舞團出來表演,而且不只一次,

一開始一群人都擠到前面,我來不及搶好位置。

後來第一場結束客人散掉,第二場就拿相機出來錄影。

與大家分享歌舞表演囉~

非常的熱情有活力,有我們這邊原住民表演的感覺。

這首的旋律讓我想到另一首熟悉的歌曲,

想了好幾天才想出來是小時候跳過的水舞,

再查,水舞是以色列的傳統舞蹈呢。

服務生穿梭自如。

後來我也跑到地下室欣賞一下樂器表演,

有揚琴、手風琴、小提琴和低音大提琴。

揚琴很大台,音域廣、聲音大。

小提琴和低音大提琴外形不像傳統提琴,很現代。

來聽一段音樂吧~

後來在餐廳裡發現有個小丑在賣藝,

他後來到我們這桌讓我們戴上一些道具,也沒有演戲或其他表演。

他是要賺錢的,後來我們就給了些小費囉。

吃飽約8:40,大家就各自沿著勝利之路走回飯店。

在勝利之路上先看到這東正教教堂Biserica Zlatari,

看起來蠻新的,是一所獻身於聖母瑪利亞誕生的教堂。

這地點的第一座教堂建於十七世紀中葉,可能是木造教堂,

據說創始人是Zlatari,中間幾經整修,目前的樣子是1971~1973年修建的。



往北繼續走,過了大學廣場那條大馬路Bulevardul Regina Elisabeta,

來到Casa Capsa飯店,網路查到是1852年就成立的飯店耶。

第一次世界大戰後為了向法國陸軍將領Joseph Joffrey 致敬,

發明了霍夫蛋糕Joffrey cake,是一種有巧克力甘那許餡料的巧克力蛋糕,

據說蛋糕被改良過,也適合糖尿病患者食用。

他們也是第一個將冰淇淋引進羅馬尼亞的飯店。

再往前就看到一個小噴水池廣場,後面是Odeon劇場,

建於1911年,是布加勒斯特最著名的表演場地之一,晚上亮燈很醒目。

前面這雕像則是土耳其共和國第一位總統Mustafa Kemal Ataturk(1881~1938),

執政後推動一連串政治、經濟、文化改革,有近代土耳其國父之稱。

他的作為,連羅馬尼亞人都敬重,過世那天羅馬尼亞的學校也停課一天。

下方還刻了他的名言,英文意思是"Peace at home, peace in the world."

劇院是藝術的象徵,而藝術是和平的象徵,

這也就是為什麼會在劇院前看到土耳其國父的雕像。

再往前走,看到地圖上顯示有雨傘街,我們就走進去,

裡面是安靜的小區,有餐廳,拍個照我們就離開了。

回到大馬路上繼續往飯店方向走,沒多久就看到對面有一棟有陽臺的白色建築,

燈火通明,就是Novotel飯店。

當時大概想著不過是Novotel飯店,就沒拍照,

上次寫文才知道那是布加勒斯特國立劇院舊址,

而且飯店門面仿照劇院外觀建造,兩層樓都有好幾個拱門,

難怪蓋得古典華麗,沒拍真可惜,只能在谷哥地圖上欣賞囉。

Caru'cu bere啤酒餐廳歷史已經有125年,建築內外都很有可看性,

晚餐豬腳很好吃,用餐還能看表演,非常棒的體驗。

大家如果來到布加勒斯特,絕對不能錯過這間餐廳!

官網連結 https://www.carucubere.ro/en/