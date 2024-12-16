十一月底天氣蠻好的，有人想爬山，我已經好久沒爬，就來去走走。

之前去中正山只從停車場走到觀景台，

這次要挑戰走到竹子湖那側的第一登山口。

下午約兩點起登，約半小時就走到了觀景台，山上風大很涼爽，

眺望山下淡水河與基隆河都很清楚。

往西北邊望去，觀音山與淡水河口也很清楚，還能看見興建中的淡江大橋。

觀景台下尋找到兩個基石，一個是台北市保安林界樁，一個是圖根點。

寫文再找資訊，才發現三角點基石在觀景台後方，難怪沒看到。

中正山原名十八份山或彌陀山，海拔646公尺，

可從北投郵政訓練所開始爬，也可以從登山路立祥商店開始爬，

也可以走穿越彎曲車道的嶺頭步道開始爬，

當然了，從越低處爬，就需要越多時間和體力。

如果只到中正山觀景台就下山，應該也還好；

但如果還要走到竹子湖那側，就需要多點時間和體力。

我們選擇從停車場開始爬，但要走到竹子湖再回來。

在觀景台賞景後，繼續我們的行程，後面還有2.1公里，比前面要累。

一開始還蠻平的，後面就有坡度，

先上後下，不是很難爬，但也不算輕鬆。

路上還是有見到台灣山菊，

這次比前次來的季節要晚，所以爬高些才看到台灣山菊，且數量不多。

從觀景台不到一小時就走到第一登山口了。

以前都是開車走中正山產業道路會經過第一登山口，這次是第一次走步道。

第一登山口附近的中正山產業道路旁有不少櫻花，

以前就是來賞櫻花的，平坦好走，很清幽。

第二登山口就在中正山產業道路底，不過有崩蹋，現在不能走。

除了櫻花，還有楓香和青楓。

不遠處有流動廁所可用，對登山的人來說很方便。

步道口對面看到有指標和樓梯，我倒是第一次注意到呢，

指標往下是登山路，我還蠻疑惑的，我的感覺是到頂湖山。

沒時間探索，要趕在太陽下山前回到停車場，稍作停留就往回走。

回程心情比較輕鬆，反而有時間拍照，從樹林缺口剛好可以看到七星山，

山腰左側有點白色的地方應該是小油坑。

經過好一大段竹林。

爬山過程有見到竹雞一家，但拿相機速度太慢，全都跑了。

Oh yeah~五十分鐘後回到觀景台，4:38，太陽正漸漸下沉。

那天的天氣真的很好，雲也很漂亮。

遠眺紗帽山和文大。

在觀景台吹著涼風賞夕陽，心情超好。

有人在路上就忍不住唱歌亂叫，真的是放鬆的好地方，還好爬山的人不多。

拍張全景照。

看到太陽下沉到下方有雲的地方，不知道會不會再次出現？

此時也想起該趕緊下山，否則天黑就不好走了。

就在看到停車場的時候，也看到了夕陽，在階梯上趕緊拿出相機。

還好太陽速度沒有竹雞快，拍到蛋黃囉。

下山後到社子買了古早味豆花回家吃，很簡單的店面沒有內用，

店面有兩攤在準備，排隊也分兩排，哪一排比較快就看運氣囉。

當天爬完膝蓋微痛，但隔天腿痛了兩天，真是太久沒鍛鍊。

從中正山停車場道地一登山口2.6公里來回有上下爬坡，

來回三小時，還是有點難度哩。

下回想爬哪裡呢？還要再想想喔~