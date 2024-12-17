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台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝置超級好拍｜2024耶誕節

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2024-12-17 21:06:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝

2024台北耶誕節今年在信義區的幾處造景掀起一陣喧騰，夢幻場景驚豔了許多民眾，也讓網美們和親子紛紛來取景拍照打卡，利用一天的時間走逛把美景收集起來吧，這篇來介紹台北統一時代百貨二樓廣場外的耶誕裝置，今年主題選擇倫敦作為『2024愛．Sharing 的城市題材，每年這裡也都吸引很多民眾前來感受濃濃的聖誕氣氛，不管白天或夜晚都各有風情

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 統一時代百貨 台北店 怎麼去? 

統一時代百貨台北店 如何抵達 ? 請搭乘「捷運板南線」到「市政府站」下車，由2號出口出站後即可到達

🌟 地址: 台北市信義區忠孝東路五段8號

 愛．Sharing London  

🌟 今年打造出充滿倫敦風情的佳節，主要都在二樓的夢廣場

🌟高達13公尺高的耶誕主燈

🌟福爾摩斯的神祕辦公室

🌟圍繞大笨鐘的飛行掃帚

🌟格林威治天文台

🌟倫敦奇幻冒險市場

🌟活動時間: 2024/11/15- 2025/1/1 

 ★ 倫敦奇幻冒險市場   

繽紛童趣的市集造景在整個廣場最為亮眼吸睛，糖果屋、甜點店、花店書店…還有彩色街道讓人彷彿走入童話世界一樣

台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝

我這次是白天抵達統一時代百貨，上午遊客少了很多，可以開心自在地到處拍照，超過十點以後陸陸續續多了一群一群的訪客，頓時熱鬧了起來。充滿童趣和繽紛的裝置讓人看了莫名的興奮歡喜，我也看到網友分享夜晚拍攝的場景，點燈之後絢麗奪目更是浪漫破百，白天晚上各有各的美麗，我沒辦法一個景點從早上待到晚上，因為這一回總共跑了四個打卡點，可以說是走路走到了運動極限，哈哈

台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝

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兩大棟的市集屋每一個角落都超級好拍，紅牆與綠窗的花飾裝置很有聖誕節的氣氛

台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝

外牆上的棒棒糖、巧克力、拐杖糖、增添了甜蜜歡樂的聖誕節元素，絕美的糖果屋很推薦來拍喔

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 ★ 福爾摩斯的神祕辦公室   

這一處如同福爾摩斯電影的冒險場景，巨大的書本牆、放大鏡、大菸斗好像偵探故事一般，我覺得也很像哈利波特電影的FU耶

台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝

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走到這裡感覺置身於電影之中，維妙維肖的布景實在太逼真了

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 ★  360度城市遊樂園  

靠近廣場中央是360度城市遊樂園，有城堡滑梯、小小摩天輪、倫敦塔、格林威治天文臺等等經典裝置

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都是英倫風格的建築造景

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 ★ 圍繞大笨鐘的飛天掃帚  

這個飛天掃帚是可以免費體驗的喔，不過白天並沒有，可以憑統一時代百貨的發票或掃描QR CODE進入

體驗日期是 2024/11/16 - 2025/1/1 

體驗時間是   周一至五 16:30-21:30   

                周六周日 14:30-22:00   

看社群朋友的發文這裡很熱門可能需要有排隊的心理準備

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 ★ 1３公尺耶誕主燈  

高達13公尺的耶誕主燈每晚6點到9點會點燈，晚上來拍一定更有看頭，白天看起來就像是英倫花園造景的漂亮燈飾，上面有一點像皇冠般的典雅裝飾

台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝

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 ★ 統一時代百貨正門  

逛完了二樓廣場的聖誕造景，隨後走到百貨正門口發現這裡也佈置得相當華麗，聖誕節的氣氛總是在每年這個時刻充斥在台北街頭，溫馨的12月份一直被這些精心的佈置包圍，很容易感到開心又幸福~ 趕緊出門感受一下吧

台北信義區必拍《統一時代百貨．愛Sharing》浪漫英倫風裝

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