新北林口美食「主人 想鍋物」，The Café By想餐飲集團旗下新品牌，店內用餐環境很棒，還有空中花園可以放風，火鍋食材新鮮，自助區還有飲品、副食、甜點免費自取，有兒童椅也有電梯，對小孩和長輩族群都蠻友善的，也有貼心提供素食鍋，盡心地照顧到各著族群！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單MENU供參考！

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▲這間「主人 想鍋物」位於新北市林口區文化一路一段250號，若是開車前來可以沿路找路邊停車格停車，或是在店家斜對面就有收費停車場，而且這停車場的當日收費上限只要50元，價格超佛心的啦！

▲「主人 想鍋物」位於店家的三樓，如果是需要搭乘電梯的族群，可以先在一樓處按服務鈴，就會由服務人員下樓帶您去搭電梯上樓喔！

▲上樓後會由服務人員協助帶位～一旁還有美美的花牆可以拍照打卡🤩

▲室內的採光很棒！有四人位、六人位還有貼心提供單人位～即便一個人來用餐也可以很自在！

▲他們的座位區還有小隔板，用餐比較有隱私感，而且桌距也拉得很開，即便客滿來用餐也不會有壓迫感唷☺️

▲在桌子旁邊有個小抽屜，打開後裡面有牙線、面紙和濕紙巾可以自行取用！

▲若有帶小朋友來用餐，可以在訂位的時候，請店家先在座位旁邊備好兒童餐椅👌

▲最讚的是他們居然還有空中花園耶！這未免也太浮誇了吧！吃飽飯後還可以到戶外走走晃晃，也能帶小朋友來這邊放電！很Chill呢🤗

▲店家的醬料選擇很多，而且他們的醬料碟很大也很深，可以一次把想要的醬料裝滿！吃火鍋愛沾醬的朋友～就知道這有多棒啦👍

▲冷飲有梅子醋、柚見紅蘋醋及可口可樂系列的氣泡飲料！

▲店家也有提供茶包，可以自行泡杯熱茶來喝唷！

【主人 想鍋物｜完整菜單MENU】

▲這是「主人 想鍋物」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲入座後需掃描桌面上的QR CODE做點餐！可以付款現金／刷卡／LINE PAY來支付餐點費用！

【主人 想鍋物｜食材新鮮又好吃】

▲鍋物套餐360元起！用餐時間限制100分鐘，酌收10%清潔費，130cm(含)以下不收費，131cm(含)以上需開一鍋或收取共鍋費200元，共鍋類可折抵單點類商品（不含湯底、酒類、促銷優惠商品）。

【主人專屬菜盤】

▲菜盤均可換成肉盤，小份牛五花或豬梅花擇一！但他們的菜盤用料很不錯～我自己是不會特別拿菜盤來換肉盤～覺得太可惜了啦🤣

【國產優質履歷三隻小豬套餐】

▲我們這天點了兩份雙人套餐，有產優質履歷三隻小豬套餐和特選頂級美牛雙拼套餐！

【鮮奶奶香湯底】

▲湯頭選擇共有六種，有不需要額外加價的柴魚昆布湯底，以及需加價更換的老火牛骨隨湯底、日式壽喜燒湯底、干貝魷魚石頭鍋、鮮奶奶香湯底、黃金蟲草藥膳雞湯！

「鮮奶奶香湯底」有可愛的牛奶小熊～把小熊放入鍋內超療癒的😍

【手切松板豬】

▲松板肉就是豬頰肉，他們的手切松板豬很厚實，這恰到好處的油脂量，吃起來Q脆有嚼勁，我自己平常也很愛吃這個部位的豬肉🤩

【亞麻籽梅花豬】

▲吃亞麻籽長大的豬肉，肉質特別甘甜！而梅花豬屬於上肩胛肉，油脂屬於肥瘦各半，均勻分布，肉質鮮嫩！而且他們的梅花豬切得很大片～吃起來特別過癮呢😋

【亞麻籽炙燒豬五花】

▲這款炙燒豬五花實在太讓我們驚艷了！炙燒過的豬五花香氣很足～有種像是在吃拉麵上炙燒過的叉燒的那種感覺～有人懂嗎？結論就是非！常！好！吃！一定一定要點👍👍

【特選頂級美牛雙拼套餐】

▲特選頂級美牛雙拼套餐裡面有頂級無骨牛小排&濕式熟成板腱！必須要說他們的肉盤品質都很好，而且厚薄度適中，這一吃有知道有在用心👌

【頂級無骨牛小排】

▲頂級無骨牛小排的大理石油花豐富，品質好的牛肉大約涮個7分熟左右最剛好！可以直接吃原味～也可以沾著醬料一起品嚐～口感軟嫩中帶有咬勁～也是我平常吃火鍋必點的肉✌️

【濕式熟成板腱】

▲濕式熟成板腱是利用牛肉本身的天然酵素進行熟成程序，可以提升牛肉的軟嫩度及風味，讓肉質吃起來特別柔嫩、多汁唷😋

【特選海鮮鍋】

▲特選海鮮鍋的內容物有大草蝦*2、甜白蝦*2、日本干貝*1、東北角小卷*1、龍虎斑*2、海鱸魚*2、鮭魚*2、鯛魚*2、蛤蜊*8！

▲把海鮮食材和蔬菜配料通通入鍋，煮過以後湯頭喝起來更清甜，而且吃完以後也不會覺得口渴！

▲魚肉都是沒有魚刺的，無論要給小朋友或長輩吃都可以很放心，而且海鮮食材都很新鮮，起鍋後不需要額外沾醬，就能吃到海鮮食材的鮮甜原味😚

【酒類單點】

▲這邊還有提供生啤酒和燒酒給客人單點，我們這天點了麒麟一番搾生啤酒和日本艾爾精釀生啤酒，喝酒配火鍋真的是超享受的組合啦🥰

（喝酒不開車，開車不喝酒）

【單點火鍋料】

▲這天本來想要點南門手工蛋餃和南門手工魚餃的！但店家說這兩樣太熱賣，已經被掃購一空了，所以這回無緣吃到阿😭

▲手工花枝蝦滑～結合了花枝與蝦的鮮美～裡面可以吃得到完整的鮮蝦～個人很愛！

▲手工墨魚滑的外觀看起來黑嘛嘛的，實際吃起來的口感Q彈，這濃郁的鮮味讓人很難抗拒！

▲香菇貢丸和芋頭貢丸用料很實在！我自己超愛芋頭貢丸～裡面可以得到芋頭塊～芋頭控不能錯過！

▲炙燒豆皮還蠻特別的，火鍋菜盤裡面會有，但店家說因為這炙燒豆皮頗受好評，詢問度實在太高了，所以就把這個品項新增到單點菜單內，讓想吃的客人可以再追加單點😁

【副食吃到飽】

▲自助區提供副食免費自取，有王子麵、冬粉、白飯，想吃多少就拿多少，要吃飽飽肯定沒問題👌

【甜點冰品吃到飽】

▲自助區還有提供甜湯和冰品可以免費自取，想吃什麼自己選！私心敲碗未來能吃到傳統火鍋店會有的綠豆湯阿😍

【主人 想鍋物｜APP會員活動】

▲掃描QR CODE加入會員，消費滿200元可以集點，集滿一定的點數就可以換食材唷👌

【主人 想鍋物｜開幕大方送】

▲即日起至2025年1月15日止，兩人同行送美國頂級牛五花6oz或特選梅花豬6oz 2選1唷！趕快把握開幕優惠，訂位來用餐唄😽

整體來說，這間「主人 想鍋物」是林口新開幕的火鍋店！周邊有收費停車場，方便好停車，也有貼心提供兒童座椅，還有超Chill的空中花園可以散散步！重點是鍋物好吃，食材選用很新鮮，室內空間採光很好也很舒適，就是一間會讓人一吃就愛上的質感火鍋！值得推薦給大家唷💯

***本文感謝”主人 想鍋物”邀約,內文為真實感受分享***

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