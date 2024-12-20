拜訪結束屏東朋友甜點店後，返程順著交流道來到仁武，終於來朝聖耳聞已久的仁武烤鴨！

甜點店文章可以看這裡～

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▼仁武烤鴨後方附有停車場，車子流動速度還算滿快的，等了大約五分鐘就有車位。

▼排隊分外帶線和內用線，不要排錯囉～

▼內用要排隊等位子，翻桌率也算高，當天看到基本上每桌吃完就快快閃人，可能是外面排隊人潮不斷的壓力(哈哈)

▼餐點品項（價格請依現場為主）

▼仁武烤鴨分工鮮明，片鴨的片鴨～炒鴨骨的炒鴨骨～

▼烤爐區。

▼嗷嗷待烤的鴨子們！每隻大小差不多，覺得算滿大隻的！

▼荷葉餅也是專門一區由店家手工自製。

內用有冷氣！吹著冷氣等烤鴨上桌～其實出菜速度也很快，坐下沒一會兒餐點都來了～

▼半鴨附餅、附炒鴨骨、米血、蛋花湯（原本還想點燒肉，大M有吃過說好吃！可惜甜點吃太多，下次下次！）

▼半鴨的肉量也不少了，兩個人吃綽綽有餘。（看到隔壁桌兩個人點全鴨真是佩服，小m羨慕已久的戰鬥力）

片鴨的鴨肉滿扎實的、有汁，鴨皮不到脆，但混和著鴨脂的油香，平價烤鴨能吃到這樣的品質已經無法挑剔～還有腿骨肉可以啃！（大M：真讚）

▼兩片鴨肉配上大蔥段，沾點鹹甜鹹甜的甜麵醬，用荷葉餅捲起來，一大口咬下去！這樣費肉的吃法好滿足！（另外～荷葉餅雖然是手工的，但我們覺得普通，就是厚又大片，麵粉味有點明顯，兩片下去就有飽足感，吃粗飽🤣）

▼炒鴨骨也是鹹甜鹹甜的醬汁，骨頭和骨肉吸滿醬汁，微微的辣度特別下飯、我們是下米血！

▼蛋花湯超大一碗！應該是3~4人份的湯量，蛋量覺得有3顆以上，湯頭也濃郁，猜測是用鴨子邊角料熬出來的高湯～

▼米血很唰嘴，但不是很糯的口感，而是微Q，還有點米顆粒的口感。

吃完心得～很值得帶家人朋友來嘗試看看，光是平價烤鴨可以內用，我們認為非常加分，畢竟烤鴨還是現吃最棒！外帶回去有了水蒸氣，口感會欠缺了些，還不用整理碗盤和廚餘(哈)，之後有開車南下再來吃燒肉！

仁武烤鴨

地址：高雄市仁武區鳳仁路95之21號

營業時間：

週一至五14:00–20:00（週二休息）

六日10:00–20:00

電話：07 371 9315

粉專：https://www.facebook.com/RenWuKaoYa

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