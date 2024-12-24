又到了家人慶生聚會的日子，今年特地來到位於新北三峽的 鳶山紅樓 景觀餐廳為媽咪及兒子舉辦慶生宴。我們家向來喜歡走景觀餐廳及庭園餐廳，不只為了用餐，也為了一家十口人聚在一起那熱鬧又短暫的時光，有個戶外空間給孩子們跑跳，供大人們散心，聚在一起聊天，是多麼幸福的一件事。

【吃喝玩樂很主觀】

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三峽鳶山紅樓 環境介紹

想一睹鳶山紅樓美麗的景緻，不必上山經過彎彎繞繞的小徑便能輕鬆抵達，因為它就在都市邊郊，面對大溪河畔，背倚壯闊山壁，店主人悉心照料的一草一木在諾大的庭園中形成一幅巨大畫作，既舒適也愜意，有著美好的氛圍感。

店主人貼心細心的程度，從停車空間的規劃中能見一二，對於行動不便者來說，是相當大的福音。

二層樓高的鳶山紅樓室內相當寬敞，並設有多間包廂，有圓桌及長桌，也有接洽婚宴與周歲宴的需求，櫃台空間與座位區的規劃有條不紊，與店員閒聊過程中，發現這些皆與店主人的個性有著密不可分的關連性。

座位區維護的相當乾淨清爽，伴隨戶外的天然美景，真心愛上這兒了。

鳶山紅樓的戶外景觀，可真是完全不能錯過！長長的九重葛大道，花期很長，12月初己有零星花苞，一點點粉色紅色的點綴著花廊，漫步大道上伴隨著涼爽的風與冬日暖陽，很舒服。

鳶山紅樓的落羽松大道己是季節，漸層色彩在冬日暖陽的照耀下，更加顯得浪漫有情調。

鳶山紅樓佔地寬廣，有一座相當大的庭園，繞一圈緩慢步行不停歇約10-20分鐘，我們走走停停，一邊感受陽光，一邊東看西瞧，時而跟著孩子停下腳步賞花看鳥的探索生態，最後在入口處的觀景平台俯瞰市景，待上一會兒才離去，這便是我們喜歡在景觀餐廳用餐的原因，其附加的好處實在很多。

尚未完工的咖啡廳樣貌己吸引許多用餐路過的民眾爭相拍照，由於店主人完美細緻的要求，據說年底才公佈正式營運的日期，真令人期待。

咖啡廳的規劃小有特色，空間算是寬敞，與鳶山紅樓的風格截然不同，湖光山色與美麗山景，想必在這兒喝咖啡是很愜意的。

三峽鳶山紅樓 菜單

鳶山紅樓以無菜單方式推出不同價位的料理，有葷食/素食合菜與個人套餐。當日我們選擇經濟實惠的$9,800元合菜，每個人都吃得飽飽飽，對菜色內容也相當滿意。

三峽鳶山紅樓 $9,800無菜單料理

當天我們被安排在可容納二大桌的包廂，即使與隔壁桌比鄰而坐，空間動線依舊寬敞順暢。

首先來了二位服務人員，請我們挪出二個位子的大小，才順利將菜端上桌，原因是這道創意大冷盤又大又重，得有足夠的人力與空間才行。

傳統合菜的冷盤，內容不外乎海鮮類及綜合生魚片的組合，由於家人對生鮮魚片並不特別感興趣，因此鳶山紅樓依照我們的需求提供另一種組合的冷盤，有肉、魚、海鮮及壽司，內容相當豐盛，食材也很新鮮，大家難得的盡數掃光，很捧場呢！

以大紅色食器盛裝的花膠佛跳牆，外觀很是討喜，內容更是與一般的不同。花膠指的是曼波魚，口感滑嫩，滿滿的膠原蛋白，裡頭還有燉的軟爛的排骨及口感綿密的芋頭，超過十種食材，湯頭溫順，調味適中，這鍋也是幾乎吃到見底，若非有些距離，否則真想來外帶當年菜。

生鮮蝦鬆常見於合菜菜單中，特別喜歡那酥脆的油條，與新鮮的生菜做搭配，怎麼吃都不膩。

有著綿密細緻口感的泰式小鱈魚，在餐桌上特別吸引大家的目光。微微的酸辣調味，相當開胃，魚肉非常鮮甜，肉塊厚實，這水準很厲害~

熱騰騰上桌的八寶米糕，是我個人的心頭好。米飯口感粒粒分明，搭配蓮子、臘腸、鹹蛋黃、小黃瓜及堅果等，營養美味又吃得健康，若沒吃完打包帶走，簡單熱過又是一餐。

仔細看盛裝天婦羅與橙汁排骨的器皿出現手繪圖樣，有點創意。

雖然是二道組合在一起，卻都份量十足！不膩口的炸天婦羅，最愛茄子與地瓜，當做小點心可以一口接著一口吃。橙汁排骨也是恰到好處，肉質細膩又入味，頗受大家的喜愛。

以糙米慢火熬煮，加入金華火腿、山藥、蓮子的糙米烏骨雞湯，在他處可吃不到。雞湯不油不膩，連長輩都連喝好幾碗，烏骨雞肉己燉的非常軟爛，輕輕一撥便骨肉分離，口感不乾柴，滿滿一大鍋還可續湯，好划算啊！

原以為黃金芋泥是最後的甜點，疏不知它是其中一道菜。表面高溫油炸過，卻不油膩，內餡則是滿滿的芋泥，還加了青蔥提味，這款鹹食讓在座所有人讚賞有加。

真正的甜點是相思桂花凍。底部薄薄一層紅豆，吃的出粿粒卻又口感綿密，以桂花提味嘴裡充斥著香氣，不會太甜，連平常不喜愛紅豆的數位家人都誇讚這道點心。

媽咪跟兒子皆為11月壽星，二人感情好得很，個性也很相像，每年都一起慶生。

吃到最後一道，連水果也非常受歡迎，看色澤肯定新鮮，大顆飽滿有水份也夠甜，品質夠水準，明明大家很飽了，仍堅持一定要吃掉所有的水果，留下來太可惜了。

無菜單料理向來價格不斐，但無論是比價位、菜色，甚至是環境，鳶山紅樓的CP值挺高的，更別說附帶群山環繞鳥語花香、登高望遠的美景，與世無爭的寧靜，讓人念念不忘。

店家資訊

1130AM – 1400PM

1730PM – 2030PM

(02)2671-5159

新北市三峽區中山路825號

※ 寵物友善

※ 備免費停車場