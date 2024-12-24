又到了家人慶生聚會的日子，今年特地來到位於新北三峽的鳶山紅樓景觀餐廳為媽咪及兒子舉辦慶生宴。我們家向來喜歡走景觀餐廳及庭園餐廳，不只為了用餐，也為了一家十口人聚在一起那熱鬧又短暫的時光，有個戶外空間給孩子們跑跳，供大人們散心，聚在一起聊天，是多麼幸福的一件事。
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三峽鳶山紅樓 環境介紹
想一睹鳶山紅樓美麗的景緻，不必上山經過彎彎繞繞的小徑便能輕鬆抵達，因為它就在都市邊郊，面對大溪河畔，背倚壯闊山壁，店主人悉心照料的一草一木在諾大的庭園中形成一幅巨大畫作，既舒適也愜意，有著美好的氛圍感。
店主人貼心細心的程度，從停車空間的規劃中能見一二，對於行動不便者來說，是相當大的福音。
二層樓高的鳶山紅樓室內相當寬敞，並設有多間包廂，有圓桌及長桌，也有接洽婚宴與周歲宴的需求，櫃台空間與座位區的規劃有條不紊，與店員閒聊過程中，發現這些皆與店主人的個性有著密不可分的關連性。
座位區維護的相當乾淨清爽，伴隨戶外的天然美景，真心愛上這兒了。
鳶山紅樓的戶外景觀，可真是完全不能錯過！長長的九重葛大道，花期很長，12月初己有零星花苞，一點點粉色紅色的點綴著花廊，漫步大道上伴隨著涼爽的風與冬日暖陽，很舒服。
鳶山紅樓的落羽松大道己是季節，漸層色彩在冬日暖陽的照耀下，更加顯得浪漫有情調。
鳶山紅樓佔地寬廣，有一座相當大的庭園，繞一圈緩慢步行不停歇約10-20分鐘，我們走走停停，一邊感受陽光，一邊東看西瞧，時而跟著孩子停下腳步賞花看鳥的探索生態，最後在入口處的觀景平台俯瞰市景，待上一會兒才離去，這便是我們喜歡在景觀餐廳用餐的原因，其附加的好處實在很多。
尚未完工的咖啡廳樣貌己吸引許多用餐路過的民眾爭相拍照，由於店主人完美細緻的要求，據說年底才公佈正式營運的日期，真令人期待。
咖啡廳的規劃小有特色，空間算是寬敞，與鳶山紅樓的風格截然不同，湖光山色與美麗山景，想必在這兒喝咖啡是很愜意的。
三峽鳶山紅樓 菜單
鳶山紅樓以無菜單方式推出不同價位的料理，有葷食/素食合菜與個人套餐。當日我們選擇經濟實惠的$9,800元合菜，每個人都吃得飽飽飽，對菜色內容也相當滿意。
三峽鳶山紅樓 $9,800無菜單料理
當天我們被安排在可容納二大桌的包廂，即使與隔壁桌比鄰而坐，空間動線依舊寬敞順暢。
首先來了二位服務人員，請我們挪出二個位子的大小，才順利將菜端上桌，原因是這道創意大冷盤又大又重，得有足夠的人力與空間才行。
傳統合菜的冷盤，內容不外乎海鮮類及綜合生魚片的組合，由於家人對生鮮魚片並不特別感興趣，因此鳶山紅樓依照我們的需求提供另一種組合的冷盤，有肉、魚、海鮮及壽司，內容相當豐盛，食材也很新鮮，大家難得的盡數掃光，很捧場呢！
以大紅色食器盛裝的花膠佛跳牆，外觀很是討喜，內容更是與一般的不同。花膠指的是曼波魚，口感滑嫩，滿滿的膠原蛋白，裡頭還有燉的軟爛的排骨及口感綿密的芋頭，超過十種食材，湯頭溫順，調味適中，這鍋也是幾乎吃到見底，若非有些距離，否則真想來外帶當年菜。
生鮮蝦鬆常見於合菜菜單中，特別喜歡那酥脆的油條，與新鮮的生菜做搭配，怎麼吃都不膩。
有著綿密細緻口感的泰式小鱈魚，在餐桌上特別吸引大家的目光。微微的酸辣調味，相當開胃，魚肉非常鮮甜，肉塊厚實，這水準很厲害~
熱騰騰上桌的八寶米糕，是我個人的心頭好。米飯口感粒粒分明，搭配蓮子、臘腸、鹹蛋黃、小黃瓜及堅果等，營養美味又吃得健康，若沒吃完打包帶走，簡單熱過又是一餐。
仔細看盛裝天婦羅與橙汁排骨的器皿出現手繪圖樣，有點創意。
雖然是二道組合在一起，卻都份量十足！不膩口的炸天婦羅，最愛茄子與地瓜，當做小點心可以一口接著一口吃。橙汁排骨也是恰到好處，肉質細膩又入味，頗受大家的喜愛。
以糙米慢火熬煮，加入金華火腿、山藥、蓮子的糙米烏骨雞湯，在他處可吃不到。雞湯不油不膩，連長輩都連喝好幾碗，烏骨雞肉己燉的非常軟爛，輕輕一撥便骨肉分離，口感不乾柴，滿滿一大鍋還可續湯，好划算啊！
原以為黃金芋泥是最後的甜點，疏不知它是其中一道菜。表面高溫油炸過，卻不油膩，內餡則是滿滿的芋泥，還加了青蔥提味，這款鹹食讓在座所有人讚賞有加。
真正的甜點是相思桂花凍。底部薄薄一層紅豆，吃的出粿粒卻又口感綿密，以桂花提味嘴裡充斥著香氣，不會太甜，連平常不喜愛紅豆的數位家人都誇讚這道點心。
媽咪跟兒子皆為11月壽星，二人感情好得很，個性也很相像，每年都一起慶生。
吃到最後一道，連水果也非常受歡迎，看色澤肯定新鮮，大顆飽滿有水份也夠甜，品質夠水準，明明大家很飽了，仍堅持一定要吃掉所有的水果，留下來太可惜了。
無菜單料理向來價格不斐，但無論是比價位、菜色，甚至是環境，鳶山紅樓的CP值挺高的，更別說附帶群山環繞鳥語花香、登高望遠的美景，與世無爭的寧靜，讓人念念不忘。
店家資訊
1130AM – 1400PM
1730PM – 2030PM
(02)2671-5159
新北市三峽區中山路825號
※ 寵物友善
※ 備免費停車場