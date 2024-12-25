太平寵物友善餐廳「米克C房」！黯然銷魂飯超對味、還有可愛狗狗陪你吃飯超療癒。

當貓奴的我，心裡其實一直藏著個養狗的夢。最近在家附近，意外發現這間「米克C房」寵物友善餐廳，真的是天堂！這裡原本開在忠孝夜市附近，後來搬到台中太平，成為不少毛孩家長的秘密基地。店裡的餐點以港式料理為主，招牌黯然銷魂飯讓人食指大動，更棒的是還能跟店狗一起玩！

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米克C房位於台中太平區祥順路一段，附近停車很方便，而且離大坑風景區和馬卡龍公園都不遠，逛完景點後來這裡用餐超方便！一眼就能認出招牌上可愛的寵物圖案。

進到店裡，你馬上就會感受到濃濃的港式氛圍。店內分成兩區，用柵欄隔開，帶寵物的客人會優先安排在柵欄內，沒帶毛孩的朋友則可以選擇外區。



米克C房空間寬敞，柵欄區的設計貼心又安全，可以讓毛孩們自由活動。更別提還有一對可愛橘貓店長，付50元就能用肉條跟牠們互動，這部分店家表示會捐助與毛孩機構！這間店真的很推薦想帶毛孩出門放風的朋友來試試看！

柵欄區內也是小店長檬檬的活動區域，窗邊的位置很舒適，甚至還有檬檬造型抱枕，看起來像隻小狗乖乖等你，超可愛！此外，入口處還設有吊椅，簡直是拍照打卡的好地方。

台中太平寵物友善 米克C房 菜單

也有為毛孩供應的餐點。

部分私房菜色是需要預定的喔!

(菜單資訊擷取米克C房粉絲團，實際菜單請以現場為主，因為回家後發現好像跟現場看得不太一樣)

手打Q爆陳皮牛肉球，這道菜一端上來就吸引目光，咬下去肉汁瞬間爆開！牛肉球口感Q彈，搭配微酸甜的醬料，讓人吃完還想再來一盤。



經典港式黯然銷魂飯誰能不點！叉燒肉香甜鹹適中，半熟蛋和粒粒分明的米飯搭配在一起，真的每口都超有層次感。重點是蔥油點綴的香氣更是讓人難以抗拒！



飯後來一杯咸檸七，酸甜清爽超解膩，喝完心情直接好起來！

米克C房的最大亮點絕對是這裡的毛小孩！店狗檬檬的呆萌模樣，讓我女兒Q比一直念念不忘。

老闆還拿出一本檬檬與主人相遇的故事相本，讓我們看得好感動。檬檬的個性非常友善，還會和小朋友合照，整個超療癒！





在主人的引導下，跟小朋友互動、合照。

另外，店裡的橘貓店長淼淼和鑫鑫雖然有點怕生，但只要拿出肉條，牠們就會乖乖靠近。這50元的互動費用，還會捐給動物機構，讓人覺得既有趣又有意義。

自家的貓嚕不夠，

來這邊繼續嚕，

還順道研究一下淼淼、 鑫鑫的用品，

說回家也要給珍珠布丁買 XD

這一天的午後剛好下了一場大雨，

讓我們原定的行程也泡湯了，

就讓Q比繼續窩在店裡跟貓貓狗狗玩。

米克C房不僅餐點美味，環境也乾淨寬敞，還貼心準備了毛孩的專屬餐點。帶毛孩出門的朋友或是想讓孩子和小店長們互動的人，這裡真的很值得一試。雖然餐點價格稍高，但一口美食、一段與毛孩的療癒時光，絕對值回票價！

台中太平寵物友善 米克C房 毛孩互動時光

營業時間：11:30–21:30

電話：0916446239

地址：台中市太平區祥順路一段91號青山和園

粉絲團：米克C房 C+Kitchen

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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