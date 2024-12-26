逛完蘭陽原創館，發現前面還有一棟樓，外面寫著阮義忠台灣故事館。

入口處在建築中間，不太明顯。

門口有大幅老照片，免費入場，就來逛逛吧。

這個館裡有阮義忠的攝影作品，還有楊識宏的畫作。

阮義忠1950年出生於宜蘭頭城，是一位用攝影來記錄時代的工作者，

今年(2024)獲頒中華民國行政院文化獎。

他的經典攝影集＂都市速寫簿＂記錄了1975-1988年間的台北城。

都市速寫簿攝影展1988年在台北雄獅畫廊首展後，

"華盛頓時報"報系刊物"世界與我"在1994年七月號以6頁篇幅介紹。

中間曾在法國、立陶宛、舊金山、德國、中國(上海、廣東、蘭州、西安)等地展覽，

預定在2024年9月至2025年2月於巴黎、2026年於法國尼普斯、臺灣北師美術館展出。

看到一處窄小台階，好奇心驅使，拾級而上。

有大幅攝影作品，好像國畫的裱褙法喔，很特別的展示法。

最前面這幅是有人躺在池塘上的樹上呢，

左邊牆上這幅光影也很特別。

這幅看得出來是哪個館嗎？

這裡沒什麼變，不過有個魚型風箏在屋頂的畫面倒是很有趣。

櫥窗裡展示了好多老相機！

這層有好幾台能拍出正方形照片的120相機，

阮義忠用它們拍出了＂正方形的鄉愁＂。

介紹寫著除了有皮腔設計，還有固定焦距的單眼與雙眼之別，真是開眼界了。

這也是沒看過的老相機，感覺也是正方形的。

這裡有許多雜誌和書。

這一面展示的是他與妻子在1992年創辦的攝影家雜誌，

介紹世界各國優秀攝影家的作品，有各種風格，看起來很精彩，

喜歡人文攝影的朋友應該會想要多翻一翻。

這一面則有他的出版品。

最下面一排是1999年921大地震後，

他與妻子加入慈濟基金會擔任義工，記錄證嚴法師及慈濟志工的攝影集。

老縫紉機，小時候家裡也有，不知道是否很多人家裡都有？

阮義忠的母親很會做衣服，他對老縫紉機也特別有親切感，

年近七十收藏了一台，看著縫紉機便會想起母親。

真是沒想到男生也會對(與母親有聯結的)縫紉機有感情。

下樓後，是楊識宏畫展的展場。

阮義忠＂都市速寫簿＂vs楊識宏＂時光的故事＂。

1947年出生於桃園中壢，1979年移居美國，曾獲得傑出亞裔藝術家獎。

他嘗試過寫實、印象派、超寫實與抽象表現主義畫風，

90年代開始著墨於抽象創作，他也負起傳播藝術知識的責任，

將西方藝壇最新思想譯介到臺灣與中國，對年輕一代華人創作者影響甚深。

來看看畫作，有比較寫實的人物畫。

有點像是回字型的展間。

往裡面走，作品就比較抽象了。

展館裡主要是阮義忠的作品，楊識宏的作品就只有這個展間，

兩人的作品給人強烈印象，都有可學習之處。

喜歡視覺藝術的朋友，可以來這裡拓展一下視野。

這裡的展覽會定期更換，我寫得慢，目前展覽內容已經換了唷。

來到戶外，有個廣場，當天有一批年輕人，

後來看他們好像是去參觀宜蘭人故事館。

廣場上有個幾米作品，是個很陶醉的跳舞女孩。

這個廣場也稱做跳舞女孩廣場囉。

建築物的後面有個拿相機的女孩，後面還有隻小狗。

靠近民權路一段有貓頭鷹與看相機的女孩。

路標下方還有個滑手機的男孩。

現在人人都有手機，小孩很容易就被手機綁架，還是不要太早給手機比較好！

我花了一個多小時的時間，

把宜蘭人故事館、蘭陽原創館與阮義忠台灣故事館逛過一遍，

對宜蘭有了更多的認識，好友們來到宜蘭市區，也可以來逛逛這三個館喔。



阮義忠台灣故事館

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地址：宜蘭市中山路二段430巷33號

電話：03-9334670