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宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌時光的攝影博物館

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2024-12-26 07:00:00 文字：Big Fish
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宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

逛完蘭陽原創館，發現前面還有一棟樓，外面寫著阮義忠台灣故事館。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

入口處在建築中間，不太明顯。

門口有大幅老照片，免費入場，就來逛逛吧。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這個館裡有阮義忠的攝影作品，還有楊識宏的畫作。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

阮義忠1950年出生於宜蘭頭城，是一位用攝影來記錄時代的工作者，

今年(2024)獲頒中華民國行政院文化獎。

他的經典攝影集＂都市速寫簿＂記錄了1975-1988年間的台北城。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

都市速寫簿攝影展1988年在台北雄獅畫廊首展後，

"華盛頓時報"報系刊物"世界與我"在1994年七月號以6頁篇幅介紹。

中間曾在法國、立陶宛、舊金山、德國、中國(上海、廣東、蘭州、西安)等地展覽，

預定在2024年9月至2025年2月於巴黎、2026年於法國尼普斯、臺灣北師美術館展出。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

看到一處窄小台階，好奇心驅使，拾級而上。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

有大幅攝影作品，好像國畫的裱褙法喔，很特別的展示法。

最前面這幅是有人躺在池塘上的樹上呢，

左邊牆上這幅光影也很特別。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這幅看得出來是哪個館嗎？

這裡沒什麼變，不過有個魚型風箏在屋頂的畫面倒是很有趣。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

櫥窗裡展示了好多老相機！

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這層有好幾台能拍出正方形照片的120相機，

阮義忠用它們拍出了＂正方形的鄉愁＂。

介紹寫著除了有皮腔設計，還有固定焦距的單眼與雙眼之別，真是開眼界了。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這也是沒看過的老相機，感覺也是正方形的。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這裡有許多雜誌和書。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這一面展示的是他與妻子在1992年創辦的攝影家雜誌，

介紹世界各國優秀攝影家的作品，有各種風格，看起來很精彩，

喜歡人文攝影的朋友應該會想要多翻一翻。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這一面則有他的出版品。

最下面一排是1999年921大地震後，

他與妻子加入慈濟基金會擔任義工，記錄證嚴法師及慈濟志工的攝影集。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

老縫紉機，小時候家裡也有，不知道是否很多人家裡都有？

阮義忠的母親很會做衣服，他對老縫紉機也特別有親切感，

年近七十收藏了一台，看著縫紉機便會想起母親。

真是沒想到男生也會對(與母親有聯結的)縫紉機有感情。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

下樓後，是楊識宏畫展的展場。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

阮義忠＂都市速寫簿＂vs楊識宏＂時光的故事＂。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

1947年出生於桃園中壢，1979年移居美國，曾獲得傑出亞裔藝術家獎。

他嘗試過寫實、印象派、超寫實與抽象表現主義畫風，

90年代開始著墨於抽象創作，他也負起傳播藝術知識的責任，

將西方藝壇最新思想譯介到臺灣與中國，對年輕一代華人創作者影響甚深。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

來看看畫作，有比較寫實的人物畫。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

有點像是回字型的展間。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

往裡面走，作品就比較抽象了。

展館裡主要是阮義忠的作品，楊識宏的作品就只有這個展間，

兩人的作品給人強烈印象，都有可學習之處。

喜歡視覺藝術的朋友，可以來這裡拓展一下視野。

這裡的展覽會定期更換，我寫得慢，目前展覽內容已經換了唷。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

來到戶外，有個廣場，當天有一批年輕人，

後來看他們好像是去參觀宜蘭人故事館。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

廣場上有個幾米作品，是個很陶醉的跳舞女孩。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

這個廣場也稱做跳舞女孩廣場囉。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

建築物的後面有個拿相機的女孩，後面還有隻小狗。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

靠近民權路一段有貓頭鷹與看相機的女孩。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

路標下方還有個滑手機的男孩。

 

宜蘭市景點／阮義忠台灣故事館，用攝影記錄流淌的時光

現在人人都有手機，小孩很容易就被手機綁架，還是不要太早給手機比較好！

 

我花了一個多小時的時間，

把宜蘭人故事館、蘭陽原創館與阮義忠台灣故事館逛過一遍，

對宜蘭有了更多的認識，好友們來到宜蘭市區，也可以來逛逛這三個館喔。


阮義忠台灣故事館

官網   臉書粉絲頁

地址：宜蘭市中山路二段430巷33號

電話：03-9334670

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