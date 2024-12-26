逛完蘭陽原創館，發現前面還有一棟樓，外面寫著阮義忠台灣故事館。
入口處在建築中間，不太明顯。
門口有大幅老照片，免費入場，就來逛逛吧。
這個館裡有阮義忠的攝影作品，還有楊識宏的畫作。
阮義忠1950年出生於宜蘭頭城，是一位用攝影來記錄時代的工作者，
今年(2024)獲頒中華民國行政院文化獎。
他的經典攝影集＂都市速寫簿＂記錄了1975-1988年間的台北城。
都市速寫簿攝影展1988年在台北雄獅畫廊首展後，
"華盛頓時報"報系刊物"世界與我"在1994年七月號以6頁篇幅介紹。
中間曾在法國、立陶宛、舊金山、德國、中國(上海、廣東、蘭州、西安)等地展覽，
預定在2024年9月至2025年2月於巴黎、2026年於法國尼普斯、臺灣北師美術館展出。
看到一處窄小台階，好奇心驅使，拾級而上。
有大幅攝影作品，好像國畫的裱褙法喔，很特別的展示法。
最前面這幅是有人躺在池塘上的樹上呢，
左邊牆上這幅光影也很特別。
這幅看得出來是哪個館嗎？
這裡沒什麼變，不過有個魚型風箏在屋頂的畫面倒是很有趣。
櫥窗裡展示了好多老相機！
這層有好幾台能拍出正方形照片的120相機，
阮義忠用它們拍出了＂正方形的鄉愁＂。
介紹寫著除了有皮腔設計，還有固定焦距的單眼與雙眼之別，真是開眼界了。
這也是沒看過的老相機，感覺也是正方形的。
這裡有許多雜誌和書。
這一面展示的是他與妻子在1992年創辦的攝影家雜誌，
介紹世界各國優秀攝影家的作品，有各種風格，看起來很精彩，
喜歡人文攝影的朋友應該會想要多翻一翻。
這一面則有他的出版品。
最下面一排是1999年921大地震後，
他與妻子加入慈濟基金會擔任義工，記錄證嚴法師及慈濟志工的攝影集。
老縫紉機，小時候家裡也有，不知道是否很多人家裡都有？
阮義忠的母親很會做衣服，他對老縫紉機也特別有親切感，
年近七十收藏了一台，看著縫紉機便會想起母親。
真是沒想到男生也會對(與母親有聯結的)縫紉機有感情。
下樓後，是楊識宏畫展的展場。
阮義忠＂都市速寫簿＂vs楊識宏＂時光的故事＂。
1947年出生於桃園中壢，1979年移居美國，曾獲得傑出亞裔藝術家獎。
他嘗試過寫實、印象派、超寫實與抽象表現主義畫風，
90年代開始著墨於抽象創作，他也負起傳播藝術知識的責任，
將西方藝壇最新思想譯介到臺灣與中國，對年輕一代華人創作者影響甚深。
來看看畫作，有比較寫實的人物畫。
有點像是回字型的展間。
往裡面走，作品就比較抽象了。
展館裡主要是阮義忠的作品，楊識宏的作品就只有這個展間，
兩人的作品給人強烈印象，都有可學習之處。
喜歡視覺藝術的朋友，可以來這裡拓展一下視野。
這裡的展覽會定期更換，我寫得慢，目前展覽內容已經換了唷。
來到戶外，有個廣場，當天有一批年輕人，
後來看他們好像是去參觀宜蘭人故事館。
廣場上有個幾米作品，是個很陶醉的跳舞女孩。
這個廣場也稱做跳舞女孩廣場囉。
建築物的後面有個拿相機的女孩，後面還有隻小狗。
靠近民權路一段有貓頭鷹與看相機的女孩。
路標下方還有個滑手機的男孩。
現在人人都有手機，小孩很容易就被手機綁架，還是不要太早給手機比較好！
我花了一個多小時的時間，
把宜蘭人故事館、蘭陽原創館與阮義忠台灣故事館逛過一遍，
對宜蘭有了更多的認識，好友們來到宜蘭市區，也可以來逛逛這三個館喔。
阮義忠台灣故事館
地址：宜蘭市中山路二段430巷33號
電話：03-9334670