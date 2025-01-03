全台布納咖啡館共七家店，目前集中在北台灣，其中藝文館距離我的居住地僅數分鐘的車程，回看過往的造訪紀錄，早在2015年明太子5歲時便曾經來過，甚至依稀記得當時他己能獨自解決一份義大利麵套餐，還意猶未盡地嚷嚷著想再來。如今讓我們N訪的布納咖啡館儼然成為自家廚房般的來去，怎麼吃都不膩。

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布納咖啡館 質感的用餐環境

有二層樓空間的布納咖啡藝文館，位於車水馬龍的中正路上，旁邊有社區型賣場、藥妝店及不同性質的餐廳，對面是藝文中心，還有最美圖書館稱號的桃園市立圖書館總館，附近交通便利，停車方便，也因此帶來諸多人潮，無論平假日都建議預訂，以免美好心情撲了空。

布納咖啡藝文館的空間雖然不是最寬敞的，但座位之間有著舒適的距離，全館一律採用沙發椅，營造出復古質感的氛圍。

館內供應的甜點相當誘人，若非用餐，也能與家人好友相約一起來品嚐下午茶。

BUNA在古老傳統中的意思是「豆」，以咖啡串起情感的布納咖啡館，提供多種咖啡豆任君挑選，對豆子講究的朋友，不妨讓店內專業人員為您選一顆適合自己的好豆。

布納咖啡藝文館提供包廂服務，可容納6-70人，也能供應30-70人的自助百匯，舉凡生日派對、工商會議、私人聚會等需求，皆能與店家洽淡，雖然低消規定不是太親民，卻也是一種選擇。

此外，館內附設電梯設備，服務行動不便者、長者及嬰兒推車，就這一點，必需給個讚！

布納咖啡館 最愛“私房椒鹽豬腳”這一味

布納咖啡館菜色選擇相當多元，從咖啡甜點、輕食、排餐、義大利飯麵、米食到酒品，每次看菜單都得思前想後一番，不容易下決定。翻閱過往相片紀錄，發現除了排餐，其它類型的料理大約都嘗試過，而最終我本人經常點的就是私房椒鹽豬腳，說的誇張些，五次會點它三次。

一般咖啡館難得有米食料理的選項，還附上六宮格小菜，清爽的龍鬚菜，開胃的黃金泡菜，酸甜的涼拌花枝，綿密的玉子燒及新鮮水果等等，組合相當豐富，滿足視覺味覺雙重享受。

全家都喜歡豬腳料理，只要出現菜單上，便成為我們的必點佳餚，而布納咖啡館推出的私房椒鹽口味，更是一舉拿下我心中的排名，高居第一。

每一份約有6-7塊帶骨豬腳，骨頭大，肉也多，滿滿的蒜片與膠原蛋白，還超級下飯。

豬腳肉略帶Q彈，無需費力拿下，孩子也愛這一味。

芋圓仙草凍甜度剛好，也是我們全家都喜歡的點心，飯後來一碗，解膩。

明太子從小就愛熱湯，無論多大一份他都能解決。主廚濃湯有濃濃的奶香氣，他說：很對味。

羅勒青醬烤腿義大利麵，麵體吸飽濃厚的青醬，味道不錯，雞腿肉質鮮嫩厚實，比較可惜的是肉與青醬的味道不夠融合，但整體來說表現的還算是可圈可點。

點過幾次德式布丁，以甜點來說，尺寸大的驚人，建議二人分食。

布丁體比較甜，與外層的餅一起吃，口感不錯，也能略降點甜度，搭配美式咖啡倒是挺合適。

來咖啡館當然要點杯咖啡。

對咖啡並沒有深入的研究，就只是想沉浸在咖啡的香氣裡，而熱美式向來是我的標配，喝上幾口便覺得滿足。

陪伴我們超過十年的布納咖啡館，隨著孩子長大，仍然時不時的在聚會用餐時想到它。

店家資訊

平日 0900AM – 2200PM

假日前夕 0900AM – 2400PM

(03)355-7749

桃園市桃園區中正路1061號

※ 全聯收費停車場 / 藝文中心地下收費停車場