寒冷的冬日裡，朋友熱情地推薦了一間懷舊復古裝潢甜品店——二水三京。

她說這裡的甜湯，不僅是冬日的溫暖慰藉，還能喚起那些藏在記憶深處的片段抱著好奇與期待，我來到了這間位於台北圓山捷運站附近的小店。

推開門撲面而來的是暖黃的燈光與濃濃的懷舊氛圍而牆角那隨意擺放的老木櫃，竟然讓我想起小時候阿嬤的櫥櫃——裝著糖果、米餅，還有偶爾冒出驚喜的玻璃罐裡頭的糖果是可以購買的有個零錢桶是會捐給慈善機構的好有愛的店家。

店內裝潢就連燈罩造型也挺復古的暖色系的燈及木質桌椅懷舊感滿滿。

品項挺多的來看看我們點些什麼？

當甜湯端上桌的那一刻，彷彿所有回憶都隨著熱氣緩緩浮現。

⚪脆炸湯圓紅豆湯這香甜溫潤的湯混著炸湯圓的酥脆微微濕潤的口感還不錯！

裡頭加上芋頭和珍珠，讓每一口都富有層次感。彷彿阿嬤細心準備的年節甜點，溫暖中帶著一絲甜蜜的驚喜。

烤糖椪餅花生湯，這碗花生湯以滑順細膩的質地取勝椪餅的加入，酥脆的外皮在舌尖輕輕碎裂隨著湯汁滲入，每一口都多了幾分香甜的焦糖味。

椪餅表面微微的焦糖層，帶來獨特的脆感，既平衡了花生湯的綿密，又為整道甜品增添了一抹驚艷的口感轉折。

入口時那股濃郁的花生香氣瞬間在舌尖綻放，帶著自然的甘甜與溫潤，彷彿一股暖流直達心底花生經過細心熬煮，柔軟而不失韌性，咀嚼間綿密的顆粒感更添豐富口感！

🌕 花好月圓慶團圓有團圓的意思在而這裡面仍是有炸湯圓加芝麻湯圓、花生湯圓還有珍珠料也不少，湯圓的軟糯與湯底的溫潤交織出幸福的滋味，滿滿的家人間的愛與團圓的味道。

看這個芝麻餡就覺得湯圓很好吃，不自覺得又想再來一碗！

來喝點茶飲看是不是也這麼優秀🤭！

➡️燒仙草奶茶則是一種淡雅的享受。燒仙草的青草香與奶茶的濃郁甜香在口中交融，回味時，仿佛清晨阿嬤端來的一碗熱草茶，淡淡的甘甜讓人倍感療癒。

二水三京不僅是甜品店，更像是一座時光機，讓人品嘗到的不僅是冬日的暖湯，還是那些被記憶藏得很深的童年片段那熟悉的櫥櫃，那久違的滋味，都讓人不禁感嘆：「這碗湯裡的溫暖，真的能撫慰人心。」

如果你也想在寒冬裡尋找一份童年的溫暖記憶，不妨來這裡坐坐，讓甜湯帶你回到那最溫馨的時光。

📍 店家資訊｜二水三京

地址：台北市大同區酒泉街66號

營業時間：11:00-22:00

電話：02-2595-8048

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