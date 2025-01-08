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<一分鐘短評>



狂狷背後運籌帷幄，掌裡乾坤心機算盡，聲東擊西反敗為勝!



電影《狂人法則》帶領所有好奇的觀眾，一窺川普的成長與如何邁向成功之路的秘訣，看他如何不被眾人看好，在啟蒙律師羅伊 · 科恩（Roy Cohn)的致勝心法精心調教下，青出於藍更勝於藍的心狠手辣，不僅擊敗所有不看好他的對手，如何用權謀話術，玩弄美國選民於股掌之間? 最後踏著許多對手的屍體往上爬，最後再度攀登世界權力的最高峰!





不管你是喜歡，還是厭惡唐納 · 川普(Donald Trump，1946年生)，在他種種看似近乎猖狂的行事作風背後，你可曾想過他是如何從無名小卒，爬到今天世界之王的頂尖地位? 他究竟如何從2004年的電視實境秀節目《誰是接班人》的大老闆，只花了13年，唐納 · 川普(Donald Trump)就在2017年，˙71歲當上了美國第45任總統(2017 ~ 2021)，攀上全世界的權力最高峰，在他任內也因為他不同於過往美國總統的行事作風，又處處不符國際外交禮儀，而掀起了國際外交間的衝撞與商業競爭的漫天風雲。



然而在2021競選連任失敗之後，他又如何在短短3年間，就從谷底翻身，在2024的美國總統大選擊敗了對手賀錦麗，又當上了第47任美國總統，這樣驚人的攀升速度背後，究竟是怎樣的養成? 答案就在2025年1月10日在台上映的電影《狂人法則》(The Apprectice)裡，想了解狂人與眾不同的思維與行事作風，本週五絕對要搶盡全台影城戲院一探究竟!



2025年1月10日在台上映美國電影《狂人法則》( The Apprentice)台灣官方正式預告︱美國上映慘遭打壓，台灣一刀未剪完整呈獻，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=mbaCftdR3Tk&t=11s



贏家的唯一手段，就是不擇手段地

進攻、進攻再進攻，對敵人往死理睬!

否認、否認再否認，否認一切負面傳聞 ;

無論發生甚麼事，都要宣稱獲勝，永不認輸!



在全世界的政治與商戰競爭領域裡，勝者為王，敗者為寇，是唯一不變的真理! 贏者全拿，眾星拱月忙著拍馬屁的媒體大排長龍，而輸者就慘遭眾人唾棄落井下石，人性的自私愚昧與蹣跚，在此一目瞭然毫不掩飾!

曾經著迷於2004年美國電視實境秀《誰是接班人》(The Apprentice)的朋友，對於節目中川普最為人熟悉的口頭禪「你被開除了！」（You're fired!）一定不陌生，當時也讓全球的觀眾，看到美國眾多商業精英明日之星如何在極端競爭中，不惜爾虞我詐以擊敗對手贏得勝利，以爭取成為川普的唯一接班人(The Appentice)緊張刺激的過程。



而2025年1月10日在台上映的電影《狂人法則》( The Apprentice)，由伊朗導演阿里 · 阿巴斯 (Ali Abbasi)執導，《腥聞教父》加百列 · 薛曼(Gabriel Sherman)編劇，《美國隊長2：酷寒戰士》賽巴斯汀．史坦(Sebastian Stan)與《繼承之戰》傑瑞米．史壯(Jeremy Strong)領銜主演 ;



電影《狂人法則》( The Apprentice)刻意選用了跟《誰是接班人》(The Apprentice)同樣的英文片名，電影卻是描繪的卻是對於為了贏得全世界不擇手段的年輕川普，從1968年取得經濟金融的學士學位之後，進入父親佛瑞德的房地產公司工作，如何步步為營機關算盡，挑戰權威，最終在1983年蓋成了川普大樓，開始了他的地產帝國與總統夢想。



電影主要聚焦在兩位主角身上，一位是由《美國隊長2：酷寒戰士》賽巴斯汀．史坦(Sebastian Stan)飾演的狂人唐納 · 川普(Donald Trump，1946年生)，他將川普從年輕演到老，從瘦演到胖，又從虛心求教變成不可一世的心態，詮釋得栩栩如生，還旁及了他與雙親、妻子與大哥之間的親情、愛情與婚姻的輾轉 ;



以及另一位《繼承之戰》傑瑞米．史壯(Jeremy Strong)在片中飾演的幫川普從無名小卒成為一方之霸的知名律師羅伊 · 科恩（Roy Cohn，1927年2月20日—1986年8月2日），他生於美國紐約市布朗克斯區，因為在第二次紅色恐慌時期，參與約瑟夫 · 雷芒德 · 麥卡錫追查美國共黨地下活動而聞名，更參與了美國司法部起訴羅森堡夫婦的案件，曾為第45任美國總統唐納 · 川普的導師和個人律師。



在電影《狂人法則》( The Apprentice)片中飾演川普與羅伊的兩位演員有多場精彩的對手戲，唇槍舌戰口舌爭鋒，從一開始的你強我弱，到之後的你倒我升，你下我上的氣勢消長，賽巴斯汀．史坦(Sebastian Stan)與傑瑞米．史壯(Jeremy Strong)兩人都是演技派，戲劇張力十足，讓人看得很過癮!

全片細細描摩了年輕的唐納 · 川普(Donald Trump)如何橫刀奪愛搶人未婚妻，娶到了手之後炫耀完畢，卻又開始心生異念棄之如敝屣，上演了婚外情，更對同性戀者多所歧視， 對競爭對手暗地恐嚇，當然有容貌憂慮的他，對於要維持自己在公眾的良好形象， 不惜抽脂進行禿頭治療等事件一一呈現在大銀幕的廣大觀眾面前，過於寫實的情節，引來了川普的憤怒，公開譴責本片「虛假又毫無品味」，更揚言要法律團隊提告電影製作團隊與公司，最後誰贏誰輸， 會有怎樣的結果尚未知曉!

但刻劃美國總統川普早期爭議人生的電影《狂人法則》(The Apprentice)，從上映以來，已拿下與入圍多項影展，包括了



--- 榮獲美國選角協會（CSA）奧提歐斯獎工作室或獨立劇情電影



--- 榮獲女性電影記者聯盟（AWFJ）最佳男主角（賽巴斯汀史坦）

榮獲倫敦影評人協會（LFCC）年度男配角（傑瑞米史壯）

​⠀

--- 入圍坎城影展競賽片



--- 獲得獨立精神獎最佳導演、最佳主角演出、最佳剪輯三大提名



--- 金球獎戲劇類最佳男主角、最佳男配角雙項提名



--- 鳳凰城評論家協會最佳男配角提名



--- 阿斯特拉獎最佳獨立電影長片提名



--- 更強勢問鼎本屆金球獎 兩項演技大獎 :⠀



戲劇類最佳男主角賽巴斯汀．史坦(Sebastian Stan)



戲劇類最佳男配角傑瑞米．史壯 (Jeremy Strong)



其中已在本月公布的金球獎，傑瑞米．史壯(Jeremy Strong) 更憑電影《狂人法則》( The Apprentice)片中飾演川普的恩師羅伊 · 科恩的精湛演技，拿下戲劇類最佳男主角!





想了解川普如何崛起，又如何能屢戰屢勝? 就算遇上一時的挫敗，也絕不輕言退讓，這麼強的心理素質背後是怎樣的成長訓練 ? 答案等你呼朋引友，於2025年1月10日本週五在台上映的電影《狂人法則》(The Apprentice)一一挖掘!

<電影本事>

1970年代的紐約，年輕的唐納．川普（Donald Trump，1946年6月14日至今，由賽巴斯汀．史坦 Sebastian Stan 飾演）為了擺脫房地產大亨父親所帶來的陰影，立志要在曼哈頓房地產業界闖出名聲。



因緣際會之下，他結識了惡名昭彰、擅長政治操作的爭議性律師羅依科恩（Roy Cohn，1927年2月20日 ~ 1986年8月2日，由傑瑞米史壯飾演）。科恩看中川普的潛力，教導他邁向成功的「狂人法則」——攻擊、否認、永遠稱自己勝利。兩人透過欺騙、恐嚇與媒體操控，無所不用其極的瘋狂行事，成功讓川普的房地產事業崛起，逐步登上權力寶座…。



不過當川普逐漸成為眾所皆知的「狂人」之後，他也為身邊的人帶來出乎意料的影響…。

狂人法則 The Apprentice

發行公司：采昌國際多媒體

電影類型：劇情、傳記

出品國家：美國、加拿大、丹麥、愛爾蘭

台灣上映：2025.01.10（五）爭權奪利

電影片長：2時2分

電影級數：輔導15歲級

電影製片 : 《聖蛛》阿里．阿巴斯(Ali Abbasi)與《劊樂時光》丹尼爾貝克曼(Daniel Bekerman)

電影導演：《聖蛛》阿里．阿巴斯(Ali Abbasi)

電影編劇：《腥聞教父》加百列．薛曼(Gabriel Sherman)

《小丑壞壞》朱莉安．福德(Julianne Forde)

《聖蛛》雅各布．亞雷克(Jacob Jarek)

《惡魔之子》路易斯．蒂斯內(Louis Tisne)

《小丑壞壞》露絲．特雷希(Ruth Treacy)

電影攝影：《世界上最爛的人》卡斯柏．圖森(Kasper Tuxen)

電影音樂：《聖蛛》馬丁．迪爾科夫Martin Dirkov 《瞞天過海》系列、大衛．赫姆斯David Holmes與《平凡之愛》布萊恩．歐文Brian Irvine

領銜主演：

《美國隊長》系列賽巴斯汀．史坦(Sebastian Stan)

《繼承之戰》傑瑞米．史壯(Jeremy Strong)

《天黑請斃命》瑪麗亞．巴卡洛娃(Maria Bakalova)

《天能》馬丁．唐納文(Martin Donovan)

《聽見顏色的女孩》凱瑟琳．麥克納利(Catherine McNally)

《鬼護士》查理．卡里克(Charlie Carrick)

《酷寒殺手》班．蘇利文(Ben Sullivan)

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