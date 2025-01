(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)





<一分鐘短評>



狂狷背後運籌帷幄,掌裡乾坤心機算盡,聲東擊西反敗為勝!



電影《狂人法則》帶領所有好奇的觀眾,一窺川普的成長與如何邁向成功之路的秘訣,看他如何不被眾人看好,在啟蒙律師羅伊 · 科恩(Roy Cohn)的致勝心法精心調教下,青出於藍更勝於藍的心狠手辣,不僅擊敗所有不看好他的對手,如何用權謀話術,玩弄美國選民於股掌之間? 最後踏著許多對手的屍體往上爬,最後再度攀登世界權力的最高峰!





不管你是喜歡,還是厭惡唐納 · 川普(Donald Trump,1946年生),在他種種看似近乎猖狂的行事作風背後,你可曾想過他是如何從無名小卒,爬到今天世界之王的頂尖地位? 他究竟如何從2004年的電視實境秀節目《誰是接班人》的大老闆,只花了13年,唐納 · 川普(Donald Trump)就在2017年,˙71歲當上了美國第45任總統(2017 ~ 2021),攀上全世界的權力最高峰,在他任內也因為他不同於過往美國總統的行事作風,又處處不符國際外交禮儀,而掀起了國際外交間的衝撞與商業競爭的漫天風雲。



然而在2021競選連任失敗之後,他又如何在短短3年間,就從谷底翻身,在2024的美國總統大選擊敗了對手賀錦麗,又當上了第47任美國總統,這樣驚人的攀升速度背後,究竟是怎樣的養成? 答案就在2025年1月10日在台上映的電影《狂人法則》(The Apprectice)裡,想了解狂人與眾不同的思維與行事作風,本週五絕對要搶盡全台影城戲院一探究竟!



2025年1月10日在台上映美國電影《狂人法則》( The Apprentice)台灣官方正式預告︱美國上映慘遭打壓,台灣一刀未剪完整呈獻,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=mbaCftdR3Tk&t=11s



贏家的唯一手段,就是不擇手段地

進攻、進攻再進攻,對敵人往死理睬!

否認、否認再否認,否認一切負面傳聞 ;

無論發生甚麼事,都要宣稱獲勝,永不認輸!



在全世界的政治與商戰競爭領域裡,勝者為王,敗者為寇,是唯一不變的真理! 贏者全拿,眾星拱月忙著拍馬屁的媒體大排長龍,而輸者就慘遭眾人唾棄落井下石,人性的自私愚昧與蹣跚,在此一目瞭然毫不掩飾!

曾經著迷於2004年美國電視實境秀《誰是接班人》(The Apprentice)的朋友,對於節目中川普最為人熟悉的口頭禪「你被開除了!」(You're fired!)一定不陌生,當時也讓全球的觀眾,看到美國眾多商業精英明日之星如何在極端競爭中,不惜爾虞我詐以擊敗對手贏得勝利,以爭取成為川普的唯一接班人(The Appentice)緊張刺激的過程。



而2025年1月10日在台上映的電影《狂人法則》( The Apprentice),由伊朗導演阿里 · 阿巴斯 (Ali Abbasi)執導,《腥聞教父》加百列 · 薛曼(Gabriel Sherman)編劇,《美國隊長2:酷寒戰士》賽巴斯汀.史坦(Sebastian Stan)與《繼承之戰》傑瑞米.史壯(Jeremy Strong)領銜主演 ;



電影《狂人法則》( The Apprentice)刻意選用了跟《誰是接班人》(The Apprentice)同樣的英文片名,電影卻是描繪的卻是對於為了贏得全世界不擇手段的年輕川普,從1968年取得經濟金融的學士學位之後,進入父親佛瑞德的房地產公司工作,如何步步為營機關算盡,挑戰權威,最終在1983年蓋成了川普大樓,開始了他的地產帝國與總統夢想。



電影主要聚焦在兩位主角身上,一位是由《美國隊長2:酷寒戰士》賽巴斯汀.史坦(Sebastian Stan)飾演的狂人唐納 · 川普(Donald Trump,1946年生),他將川普從年輕演到老,從瘦演到胖,又從虛心求教變成不可一世的心態,詮釋得栩栩如生,還旁及了他與雙親、妻子與大哥之間的親情、愛情與婚姻的輾轉 ;



以及另一位《繼承之戰》傑瑞米.史壯(Jeremy Strong)在片中飾演的幫川普從無名小卒成為一方之霸的知名律師羅伊 · 科恩(Roy Cohn,1927年2月20日—1986年8月2日),他生於美國紐約市布朗克斯區,因為在第二次紅色恐慌時期,參與約瑟夫 · 雷芒德 · 麥卡錫追查美國共黨地下活動而聞名,更參與了美國司法部起訴羅森堡夫婦的案件,曾為第45任美國總統唐納 · 川普的導師和個人律師。



在電影《狂人法則》( The Apprentice)片中飾演川普與羅伊的兩位演員有多場精彩的對手戲,唇槍舌戰口舌爭鋒,從一開始的你強我弱,到之後的你倒我升,你下我上的氣勢消長,賽巴斯汀.史坦(Sebastian Stan)與傑瑞米.史壯(Jeremy Strong)兩人都是演技派,戲劇張力十足,讓人看得很過癮!

全片細細描摩了年輕的唐納 · 川普(Donald Trump)如何橫刀奪愛搶人未婚妻,娶到了手之後炫耀完畢,卻又開始心生異念棄之如敝屣,上演了婚外情,更對同性戀者多所歧視, 對競爭對手暗地恐嚇,當然有容貌憂慮的他,對於要維持自己在公眾的良好形象, 不惜抽脂進行禿頭治療等事件一一呈現在大銀幕的廣大觀眾面前,過於寫實的情節,引來了川普的憤怒,公開譴責本片「虛假又毫無品味」,更揚言要法律團隊提告電影製作團隊與公司,最後誰贏誰輸, 會有怎樣的結果尚未知曉!

但刻劃美國總統川普早期爭議人生的電影《狂人法則》(The Apprentice),從上映以來,已拿下與入圍多項影展,包括了



--- 榮獲美國選角協會(CSA)奧提歐斯獎工作室或獨立劇情電影



--- 榮獲女性電影記者聯盟(AWFJ)最佳男主角(賽巴斯汀史坦)

榮獲倫敦影評人協會(LFCC)年度男配角(傑瑞米史壯)

​⠀

--- 入圍坎城影展競賽片



--- 獲得獨立精神獎最佳導演、最佳主角演出、最佳剪輯三大提名



--- 金球獎戲劇類最佳男主角、最佳男配角雙項提名



--- 鳳凰城評論家協會最佳男配角提名



--- 阿斯特拉獎最佳獨立電影長片提名



--- 更強勢問鼎本屆金球獎 兩項演技大獎 :⠀



戲劇類最佳男主角賽巴斯汀.史坦(Sebastian Stan)



戲劇類最佳男配角傑瑞米.史壯 (Jeremy Strong)



其中已在本月公布的金球獎,傑瑞米.史壯(Jeremy Strong) 更憑電影《狂人法則》( The Apprentice)片中飾演川普的恩師羅伊 · 科恩的精湛演技,拿下戲劇類最佳男主角!





想了解川普如何崛起,又如何能屢戰屢勝? 就算遇上一時的挫敗,也絕不輕言退讓,這麼強的心理素質背後是怎樣的成長訓練 ? 答案等你呼朋引友,於2025年1月10日本週五在台上映的電影《狂人法則》(The Apprentice)一一挖掘!

<電影本事>

1970年代的紐約,年輕的唐納.川普(Donald Trump,1946年6月14日至今,由賽巴斯汀.史坦 Sebastian Stan 飾演)為了擺脫房地產大亨父親所帶來的陰影,立志要在曼哈頓房地產業界闖出名聲。



因緣際會之下,他結識了惡名昭彰、擅長政治操作的爭議性律師羅依科恩(Roy Cohn,1927年2月20日 ~ 1986年8月2日,由傑瑞米史壯飾演)。科恩看中川普的潛力,教導他邁向成功的「狂人法則」——攻擊、否認、永遠稱自己勝利。兩人透過欺騙、恐嚇與媒體操控,無所不用其極的瘋狂行事,成功讓川普的房地產事業崛起,逐步登上權力寶座…。



不過當川普逐漸成為眾所皆知的「狂人」之後,他也為身邊的人帶來出乎意料的影響…。

狂人法則 The Apprentice

發行公司:采昌國際多媒體

電影類型:劇情、傳記

出品國家:美國、加拿大、丹麥、愛爾蘭

台灣上映:2025.01.10(五)爭權奪利

電影片長:2時2分

電影級數:輔導15歲級

電影製片 : 《聖蛛》阿里.阿巴斯(Ali Abbasi)與《劊樂時光》丹尼爾貝克曼(Daniel Bekerman)

電影導演:《聖蛛》阿里.阿巴斯(Ali Abbasi)

電影編劇:《腥聞教父》加百列.薛曼(Gabriel Sherman)

《小丑壞壞》朱莉安.福德(Julianne Forde)

《聖蛛》雅各布.亞雷克(Jacob Jarek)

《惡魔之子》路易斯.蒂斯內(Louis Tisne)

《小丑壞壞》露絲.特雷希(Ruth Treacy)

電影攝影:《世界上最爛的人》卡斯柏.圖森(Kasper Tuxen)

電影音樂:《聖蛛》馬丁.迪爾科夫Martin Dirkov 《瞞天過海》系列、大衛.赫姆斯David Holmes與《平凡之愛》布萊恩.歐文Brian Irvine

領銜主演:

《美國隊長》系列賽巴斯汀.史坦(Sebastian Stan)

《繼承之戰》傑瑞米.史壯(Jeremy Strong)

《天黑請斃命》瑪麗亞.巴卡洛娃(Maria Bakalova)

《天能》馬丁.唐納文(Martin Donovan)

《聽見顏色的女孩》凱瑟琳.麥克納利(Catherine McNally)

《鬼護士》查理.卡里克(Charlie Carrick)

《酷寒殺手》班.蘇利文(Ben Sullivan)

