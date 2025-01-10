↑看到這盤綜合的食物~是否又想~小青又去哪吃好料
是的~今日到大安區春天素食~開心茹素~
↑113年11月28日週六~歡樂四人幫~年終聚餐加碼
搭火車轉捷運綠線~到古亭站5號出口~經過師大
延路來到和平大樓前~上3樓春天素食~午茶囉~
↑春天素食的招牌是紫色的~有點淡淡神秘感~
↑確認訂位大名後~服務員熱情帶位
看到這個招牌~珍惜水資源~碗盤請盡量重複使用
果然是很有佛心~愛護環境的好餐廳~
↑也公告讓食客安心的牌子~本公司一向嚴格品管
所有食材均不含塑化劑~敬請安心食用~
↑我們被安排在這圓桌~桌面算大~桌上已擺放
簡單的餐具及餐巾紙~等候客人的到來~
↑春天素食的價目表~下午茶用餐時間14:30-16:30
成人每位450元另加10%服務費~不論任何時段~若您是法師
都有特別的小優惠~
↑食客陸續進場用餐~生意很不錯~
↑取餐場地寬敞不擁擠~進場用餐前~在
記錄文有興趣~請點我聯結~肚子還不餓~先來瞧瞧
吧檯上~主廚們為我們準備的好料理~
↑首先港式蒸籠區裡的各式素燒餃~甜糯米~糕點
每樣來一個~新鮮好吃~
↑由主廚現場服務~現點現做的煮擔擔麵
可選意麵~油麵~米粉~粄條等
↑麵攤前~一整排的佐料~由食客自由發揮
↑現煎蘿蔔糕~是春天素食必吃招牌之一
要加點小辣椒佐醬~對味更好吃~
↑一整大排的主食+炸物+熱炒菜
竟都沒有標菜名~原因是多為原形食物的飪煮
一看都知道菜名~真是名符其實的素食餐廳~
↑這區是涼拌菜+涼麵
↑素麻辣臭豆腐~聽說是春天素食必吃招牌菜之二
菁很喜歡喔~
↑主食~炒米粉+黎麥炒飯+炸物
這裡的炸物很厲害~都不用保温~吃涼的
卻不會有軟爛及油膩的口感~
↑拍了幾道小青愛的食材~看起來都可口美味~
↑生菜沙拉吧~有多種有機進口蔬菜~
↑湯品4款~四神湯~蘿蔔昆布湯~有機冬瓜湯~何首烏湯
插播一則小笑話~菁老公撈四神湯時~竟想著~為何
撈不到大腸~都只有薏芢~真是把我們笑翻
老兄~今日是吃素喔~
↑甜湯3款~紅棗銀耳湯~紅豆湯~杏仁茶
紅豆湯好喝~煮的Q軟卻不軟爛~甜度也剛剛好~
↑水果3品~芭樂~柳澄~蘋果
↑甜點區~竟然也都沒標名~只告知食客
奶素或純素~請安心食用~
↑這區是各式醋飲~咖啡~熱茶~冰品
↑春天素食超可愛~竟然立了這牌
監視錄影中~茶包咖啡請勿外帶~看了令莞爾~
↑這裡的咖啡機~也有點可怕~第一次看到這場景
這機器竟如此賣力的製做咖啡~煙冒很大~
↑提供明治的奶素冰品~
↑113年底~歡樂四人幫今年的最後一聚
舉杯同慶~明年還要再一起吃喝玩樂
祝福彼此都幸福美滿~健康百分百~
↑今日真是吃了滿滿的膳食纖維
雖然我們一致認為~與之前的菜色差異極大
但不可否認的~主廚的手藝是很讚的
每道菜吃起來不油不鹹~口味都很剛好
也算吃的開心及心滿意足~
↑當然最後的甜點+咖啡是少不了的
蛋糕部分較不ok~過乾過硬~口感不佳
但有咖啡好喝~也算加了不少分數喔~
↑年末聚餐加碼~偶爾茹素的我們~本月葷食過多
突然想吃素~說吃就吃~開心再聚~
↑按例~吃飽喝足~健走開始~台北熟門熟路的菁夫婦
帶著我們漫遊文青路線的青田街~一路來到永康商圈
今日有熱鬧活動~遇到帥氣的電子小提琴手簡伯廷
為大家演奏~菁和小青駐足很久~陶醉在優揚的樂聲中~
↑接著在慢晃來到日治時期~臺北刑務所官舍
最具規模的日式宿舍群~如今翻修~蛻變為歷史及吃喝玩樂
文創園區~改名為錦榕時光生活圈~到處裝飾的
聖誕節氛圍~甚是熱鬧~
↑瞧~歡樂四人幫~不但愛吃也愛玩~更樂於健走
一路我們又來到中正紀念堂前的自由廣場前
愛國東路的婚紗街~討論著~要不要再拍個
結婚30週年的紀念婚紗呢~\\\
↑店家資訊
店名~春天素食餐廳 大安店
地址~台北市大安區和平東路一段177號3樓
電話~02-23930288 或 02-23932256
營業時間~午餐11:45-14:00 下午茶14:30-16:30
晚餐17:45-21:00