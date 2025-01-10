↑看到這盤綜合的食物~是否又想~小青又去哪吃好料

是的~今日到大安區春天素食~開心茹素~

↑113年11月28日週六~歡樂四人幫~年終聚餐加碼

搭火車轉捷運綠線~到古亭站5號出口~經過師大

延路來到和平大樓前~上3樓春天素食~午茶囉~

↑春天素食的招牌是紫色的~有點淡淡神秘感~

↑確認訂位大名後~服務員熱情帶位

看到這個招牌~珍惜水資源~碗盤請盡量重複使用

果然是很有佛心~愛護環境的好餐廳~

↑也公告讓食客安心的牌子~本公司一向嚴格品管

所有食材均不含塑化劑~敬請安心食用~

↑我們被安排在這圓桌~桌面算大~桌上已擺放

簡單的餐具及餐巾紙~等候客人的到來~

↑春天素食的價目表~下午茶用餐時間14:30-16:30

成人每位450元另加10%服務費~不論任何時段~若您是法師

都有特別的小優惠~

↑食客陸續進場用餐~生意很不錯~

↑取餐場地寬敞不擁擠~進場用餐前~在

SNOW FACTORY 雪坊精品優格~吃了一球優格冰淇淋

記錄文有興趣~請點我聯結~肚子還不餓~先來瞧瞧

吧檯上~主廚們為我們準備的好料理~

↑首先港式蒸籠區裡的各式素燒餃~甜糯米~糕點

每樣來一個~新鮮好吃~

↑由主廚現場服務~現點現做的煮擔擔麵

可選意麵~油麵~米粉~粄條等

↑麵攤前~一整排的佐料~由食客自由發揮

↑現煎蘿蔔糕~是春天素食必吃招牌之一

要加點小辣椒佐醬~對味更好吃~

↑一整大排的主食+炸物+熱炒菜

竟都沒有標菜名~原因是多為原形食物的飪煮

一看都知道菜名~真是名符其實的素食餐廳~

↑這區是涼拌菜+涼麵

↑素麻辣臭豆腐~聽說是春天素食必吃招牌菜之二

菁很喜歡喔~

↑主食~炒米粉+黎麥炒飯+炸物

這裡的炸物很厲害~都不用保温~吃涼的

卻不會有軟爛及油膩的口感~

↑拍了幾道小青愛的食材~看起來都可口美味~

↑生菜沙拉吧~有多種有機進口蔬菜~

↑湯品4款~四神湯~蘿蔔昆布湯~有機冬瓜湯~何首烏湯

插播一則小笑話~菁老公撈四神湯時~竟想著~為何

撈不到大腸~都只有薏芢~真是把我們笑翻

老兄~今日是吃素喔~

↑甜湯3款~紅棗銀耳湯~紅豆湯~杏仁茶

紅豆湯好喝~煮的Q軟卻不軟爛~甜度也剛剛好~

↑水果3品~芭樂~柳澄~蘋果

↑甜點區~竟然也都沒標名~只告知食客

奶素或純素~請安心食用~

↑這區是各式醋飲~咖啡~熱茶~冰品

↑春天素食超可愛~竟然立了這牌

監視錄影中~茶包咖啡請勿外帶~看了令莞爾~

↑這裡的咖啡機~也有點可怕~第一次看到這場景

這機器竟如此賣力的製做咖啡~煙冒很大~

↑提供明治的奶素冰品~

↑113年底~歡樂四人幫今年的最後一聚

舉杯同慶~明年還要再一起吃喝玩樂

祝福彼此都幸福美滿~健康百分百~

↑今日真是吃了滿滿的膳食纖維

雖然我們一致認為~與之前的菜色差異極大

但不可否認的~主廚的手藝是很讚的

每道菜吃起來不油不鹹~口味都很剛好

也算吃的開心及心滿意足~

↑當然最後的甜點+咖啡是少不了的

蛋糕部分較不ok~過乾過硬~口感不佳

但有咖啡好喝~也算加了不少分數喔~

↑年末聚餐加碼~偶爾茹素的我們~本月葷食過多

突然想吃素~說吃就吃~開心再聚~

↑按例~吃飽喝足~健走開始~台北熟門熟路的菁夫婦

帶著我們漫遊文青路線的青田街~一路來到永康商圈

今日有熱鬧活動~遇到帥氣的電子小提琴手簡伯廷

為大家演奏~菁和小青駐足很久~陶醉在優揚的樂聲中~

↑接著在慢晃來到日治時期~臺北刑務所官舍

最具規模的日式宿舍群~如今翻修~蛻變為歷史及吃喝玩樂

文創園區~改名為錦榕時光生活圈~到處裝飾的

聖誕節氛圍~甚是熱鬧~

↑瞧~歡樂四人幫~不但愛吃也愛玩~更樂於健走

一路我們又來到中正紀念堂前的自由廣場前

愛國東路的婚紗街~討論著~要不要再拍個

結婚30週年的紀念婚紗呢~ \\\

↑店家資訊

店名~春天素食餐廳 大安店

地址~台北市大安區和平東路一段177號3樓

電話~02-23930288 或 02-23932256

營業時間~午餐11:45-14:00 下午茶14:30-16:30

晚餐17:45-21:00