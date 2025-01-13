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(台北景點)「大湖公園」落羽松篇 --- 冬寒料峭葉轉紅，落羽松景緻好美。

2025年菜外帶 台北景點 大湖公園 捷運大湖公園站 more
2025-01-13 20:40:00 文字：SJKen
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(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

去年11月忙著到苗栗去看落羽松，反倒錯過了台北12月的碧湖與大湖公園落羽松正盛時的美景，等想到要去一探究竟時，已經是今年一月，上星期四做完中醫針灸後，便前往兩個公園，碧湖公園的落羽松盛況早已不再，只剩下一兩棵偏深棕色的殘景，於是轉往大湖公園，幸好大湖公園的落羽松美景還在，雖然已錯過了12月最好的時節，但還是能欣賞到一些冬日落羽松的風景

 

從捷運大湖公園出站，在二樓的落地窗，就能隔著窗搶先目睹坐落在面窗左手邊一整排的落羽松美景，這幾年大湖公園也積極在右手邊種植落羽松，雖然面積規模尚無法趕上左手邊的勝景，至少也有一兩棵的落羽松，加上原本就有的梅花林，梅花小小朵在枝頭綻放，現場看真的很美，可惜手機拍的都沒成功無法跟大家分享， 但大湖公園入口左右兩邊植栽各有巧妙，值得輕履慢行細細欣賞

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搭著電梯下樓後，走出捷運站踏上綠地後，便看見左手邊一整排紅綠交錯的落羽松林，是大湖公園最大一處的落羽松林，另有兩處位於荷花池旁前左邊前往大湖的沿途。第三處則位於錦帶橋旁涼亭前的落羽松，三處落羽松林規模不同，各有其可觀之處，第一處的落羽松林因為縱深也深，許多大小的落羽松深植期間，吸引最多人佇立拍攝，幸好現在手機都有清影像中其他陌生人的功能，只要一個按鍵，就能讓拍到的影像中，只保留美麗的大自然美景，真令人賞心悅目!

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從左邊的捷運大湖站外面的圍籬，一路裡裡外外穿梭拍照後，走到右邊大湖公園游泳池旁，靠近游泳池兩側又有一波的落羽松林 , 這邊的落羽松雖不密，但有的長得特別高，有的是葉紅得特別美，都很適合拍照記錄 

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逛完了左邊第一處的落羽松林，順著往前走到荷花池，結果看到公告，荷花池正在施工整修中，目前池水都被抽乾，好好整理荷花株與其中的水生植物，要等到1/15才會恢復放水，這樣也好，因為好幾年的荷花池內的荷花都長得不夠茂密，可能跟池內的生物或細菌滋擾有關，但將荷花池裡的水抽乾，也讓水鳥的覓食少了許多的機會，當天看到的小白鷺跟蒼鷺身形都有點瘦弱  

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繞過了荷花池後，一路沿著左邊就是第二處的落羽松林， 來到了錦帶橋的右邊湖面，綠波盈盈的湖水，偶有小白鷺飛過停佇在湖面沿岸覓食 

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一路沿著大湖沿岸，由右邊走到了知名的錦帶橋，不過橋的兩側也被圍住不能通行，無法登上橋中間最頂端，俯瞰兩邊的大湖美景， 不過這似乎不影響在橋周邊畫畫的畫家們，大家聚在一起，一邊畫畫， 一邊交換繪畫的工具與心得 ，然後走到了中式涼亭旁的第三處落羽松，但這邊的樹葉都已落盡，只剩下枯枝，但別有另有一番屬於冬盡的枯美感 

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在中式涼亭旁的大樹下，看見藏身在樹枝間外型非常小巧的「圓葉母草」，成群生長十分漂亮，算是當天意外的驚喜!

圓葉母草為草本植物，別稱「迷你虎耳」，學名「 Lindernia rotundifolia」，歸屬於「LINDERNIACEAE 母草科」，花色為白紫藍交錯，屬一年生草。直立或傾臥發出彎曲上升的枝。根鬚狀。莖枝略呈四有形，角上有棱，面上有溝，中部的節間較長，無毛。

原生範圍跨越非洲和亞洲各個地區，包括非洲中部、東部和南部，以及南亞，並經由人類交通的傳播，擴展到了中美洲和南美洲，以及太平洋島國，也表示圓葉母草的適應力十分強，才能在不同的熱帶和亞熱帶環境中生長。

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走過了三處的落羽松林後，當天的尋幽之旅就算告一段落，沿著大湖遠眺九曲橋與遠方的捷運行駛而過，還有更遠方的山林美景，慢慢地繞回捷運大湖站搭車返家，這次除了賞落羽松外，還賞了不少水鳥的丰姿，將在下一篇文章繼續介紹與大家分享

 

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大湖公園 
營業地址: 114臺北市內湖區成功路5段31號 
營業電話 : (02)2585-1430 
開放時間：24小時營業全年無休 
 
(註)本篇圖文版權歸屬SJKen個人所有，非商業用途歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。 
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