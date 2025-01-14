全台最強的火鍋連鎖品牌-築間幸福鍋物居然推出商業午餐或宵夜，300元起就可以新鮮野菜自助吧吃到飽，最便宜套餐300起就有，除新鮮野菜，還有水果冰淇淋、飲品莫凡彼咖啡、烏梅冰沙等吃到飽，這次選用住家附近的桃園同安店，就位在尊爵飯店旁，這裡用餐環境舒適，擁有大片的窗戶採光良好，列為桃園桃園CP值高火鍋店。

築間幸福鍋物由來：築起你我的幸福空間，築間以漁獲起家，堅持用食材傳遞美味，拉近你我之間的距離，打造一頓頓溫暖的用餐體驗。

平日限定午餐、宵夜套餐DM，實際DM以店家為主，採線上點餐。

築間幸福鍋物午間宵夜套餐全新登場，套餐最低300元起，指定時段：平日11:00-16:00、22:00-04:00

築間幸福鍋物桃園同安店：位於莊敬路一段與同安街的十字路口，尊爵飯店旁獨棟建築二樓。

環境座位寬敞舒適，乾淨明亮 的空間，還有獨立的空間小包廂的感覺。

300元起蔬食自助吧無限享用

還有冰淇淋、飲品、咖啡無限暢飲。

梅花豬肉鍋300元，商業午餐份量較少。

海鮮四喜鍋380元，一次 擁有鯛魚片、鮮蝦、軟絲、蛤蜊等超滿足的～

新加入會員點數5點還可以換肉品或海鮮。

午餐升等為海陸大餐，還能享用蔬食、甜點等自助吧吃到飽。

自製鮮蝦花枝冬粉煲超好吃的

飯後甜點冰淇淋吃到飽，超滿足的～

築間幸福鍋物 桃園同安店：桃園市桃園區同安街651號；營業時間：11:00-01:30

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