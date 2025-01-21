飯店：Hotel Noir諾瓦飯店

地址：5/8, Lane5, Nimmanhaeminda Road, T.Suthep, A.Muang, Chiang Mai

電話：+66 643517007

FB：https://www.facebook.com/HotelnoirChiangmaiNimman/

官網：http://wepdqafdimonptlu.wb-siteminder.com/zh/index.html

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這次在清邁住了兩間飯店，其中一間是在尼曼路五巷的Hotel Noir(諾瓦飯店)，原先上次住過the Earth之後覺得特別滿意，沒想到這次住過Hotel Noir直接躍升成了我的心中No.1，不過他也有明顯的缺點，就是飛機聲特別明顯，如果有聲音敏感問題的話就可以先pass，這篇我的照片很多，歡迎跟著我看照片說故事。

Hotel Noir的地點絕佳，樓下是有名的服飾店Palit和書店Book Smith，對面是咖啡店Toffee roasters，周邊還有拉花冠軍咖啡館R8、走到尼曼一號只要5分鐘，可以說是尼曼區巷弄逛街的核心，我們最後一天的早餐也是在斜對面的Volks和Roastiv解決，飯店的入口就藏在店與店的中間。

Hotel Noir進門後左側就是辦理入住的櫃台，那個招牌燈真的太美太有電影感了，而且我必須說在清邁旅行真的讓人很開心，飯店人員每一天見到都會給予很真心的笑容和服務，有什麼困難都能在這裡獲得協助。

Hotel Noir有一個超美的中庭，一切美好的畫面都圍繞著中庭，就連剛剛的入住櫃台也是在這樣的開放式空間，中庭一側的沙發座位區是客人等候的地方，在這裡喝杯迎賓茶感受一下在空隙中撒下的陽光與繁茂的植物們伴隨歐式復古的建築，彷彿自己也成為了電影裡的角色，隨處都充斥著浪漫的氛圍。

從中庭可以看到Hotel Noir分成兩個區塊，這邊隔開來的更有復古歐式的設計風格，華麗的樓梯和小陽台設計超適合拍照，這裡也有幾個房間，我們詢問後應該是提供給包棟的客人使用。

我們住的這棟則是有著法式現代的風格，那個磚牆和中庭就像來到歐洲街道一樣。

入住櫃台這一側的底端是化妝室，靠近櫃台邊還有一個櫃子給大家自助拿取新毛巾用的，這面也是樓梯區，二三樓都可以從這邊看到中庭的景色。

Hotel Noir的空間細節處都很值得欣賞，在牆面不經意的地方會看見復古造型的溫度計與濕度計，一樓有一個舒適的閱讀室，還有公用電腦可以使用，最棒的是，Hotel Noir居然有一個24小時的小吃部，裡面「通通免費」，冰箱中隨時有冰水可拿，桌上更有零食泡麵和咖啡包，這麼棒的服務直接好感度爆表。

看完讓人戀戀不捨的公共空間之後，終於來到核心的房間，我們這次入住的房間在三樓，窗戶看出去就是馬路對面的咖啡館Toffee Roaster，房間整體走紳士風格以灰黑色系為基底，連浴巾毛巾都是灰色的，大家有沒有注意到，房間的天花板是波浪狀的，其他還有很多細膩的設計，像是窗簾是雙層的、門後也有安裝窗簾、甚至到禁菸標誌都讓我喜愛。

房間內居然還有膠囊咖啡機，電視櫃裡還有一套英文的哈利波特，真是很有都會菁英風格的氣息。

床邊的皮沙發搭配一個木製衣帽架和木書桌，還掛著灰色系的浴袍，真的從頭到尾都是我的愛，順帶一提這房間的插座非常多，同時附有USB充電，是現在3C人的最愛。

而且最讓我開心的，除了衛浴分離、乾溼分開之外，是Hotel Noir的房間居然有浴缸，淋浴間還有一個石墩可以坐著洗澡，最誇張的是馬桶的牆面上藏著保險櫃。

整體來說Hotel Noir最大的缺點就是飛機噪音了，但對我來說我依然能睡得很好所以就不受影響，我們住在這裡三天，每天房價只要2000元台幣(人均1000元)，地點便利、房間設計漂亮、有浴缸泡澡，早上七點多起床就能到對面的咖啡店或是轉個彎去買拉花冠軍的拿鐵，想逛街走五分鐘就能到尼曼一號和MAYA百貨，附近更是有很多按摩店可選擇，現在直接躍昇我的清邁住宿首選名單！如果有要住在尼曼區的人很值得列入考慮喔。

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