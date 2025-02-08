桃園中壢美食「一碗小麻辣 冒菜．麻辣燙」，中壢SOGO海華商圈，就在威尼斯影城售票處旁邊的麻辣燙專賣店！秤重計價的麻辣燙每公克0.5元，麻辣燙的三種口味都好吃，現在還有全新的酸白菜湯底可嚐鮮！內用低消130元即可享有可口可樂氣泡飲料無限暢飲唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「一碗小麻辣 冒菜．麻辣燙」是位於中壢SOGO海華商圈及威尼斯影城售票處周邊的麻辣燙專賣店！

▲ 「一碗小麻辣 冒菜．麻辣燙」這邊有個銀河廣場停車場，無論是開車或騎車前來都很方便！一旁也有Youbike停靠站，交通十分便利！

▲我們每次來威尼斯看電影時都會路過這間「一碗小麻辣 冒菜．麻辣燙」，而且從店外面經過就可以聞到麻辣燙的香氣！路過就會讓人不自覺地想進來吃一碗😋

▲「一碗小麻辣 冒菜．麻辣燙」店內的空間很溫馨舒適！靠窗區有採光很棒的座位，還有三張四人坐的位置，還有適合兩個人用餐的高腳椅區！

▲內用有可口可樂系列飲品～五種不同口味的氣泡飲料～任你無限暢飲！

▲醬料區有蔥花、蒜末、小米辣椒、花生碎、芝麻醬、沙茶、辣油、醬油、烏醋等！都可以依照個人口味自行添加！

▲內用的客人就是自己拿籃子夾想吃的配料，用秤重的方式計算價格，費用是1公克0.5元！若是外帶的朋友也可以自己夾，或是可以點店家搭配好的套餐！

▲內用的客人用餐方式是選擇座位＞夾取想吃的品項＞秤重結帳＞等待叫號！內用的低消為130元！

▲食材擺在檯面上整整齊齊的～讓人看了就食癒大開！而且這種秤重計價的麻辣燙，對於想要減脂的人來說很適合耶，因為肉和菜都屬於比較輕的食材，這樣夾下來反而比較划算呢！

▲他們的配料和蔬菜品項很多～會讓人不知不覺就夾滿一整籃啊😍

▲結帳之前可以先試秤這真的很重要耶，我建議可以先夾幾個食材來評估重量，然後在結帳前自己也先過秤一次，這樣對價錢也會比較有概念唷👌

▲夾完想吃的蔬菜和配料以外，還有搭配自助的加購區，如果想吃牛筋、牛肚、麻辣鴨血、麻辣臭豆腐、肥腸、豬肉片、牛肉片、麻辣、黃金泡菜、香濃起司片、香嫩皮蛋、烏鯉魚片就是直接和櫃檯加購！

▲店家原本麻辣燙有三種口味：冒菜麻辣、原味奶白、麻辣乾拌！現在還推出的最新的品項「酸白菜湯底」～這款湯底很好喝～我自己吃了都想單買湯底回家加料煮鍋呢！

▲掃描櫃檯前方的QR CODE加入官方LINE，集點卡免費送一點，下次消費滿150元即贈一點（每日一次，金額非累積制）。

▲內用可以免費加湯一次，冷冷的天可以吃到熱熱的湯底超讚👍👍

▲持桃園市民卡或桃園數位市民碼至一碗小麻辣消費，即可享有小菜一份（小菜品項不固定，需以店家現場提供為主）。

【一碗小麻辣｜一次嚐鮮四種口味】

▲這天點了冒菜麻辣湯底、原味奶白湯底、麻辣乾拌口味、酸白菜湯底～還有憑市民卡招待的小菜！

【黃金泡菜】

▲這天憑桃園市民卡送的是黃金泡菜，上面加了白芝麻更添香氣（贈送品項以店家現場提供為主）

【麻辣乾拌口味】

▲麻辣乾拌口味是先將所有的食材煮熟後，倒入容器中再加入醬料乾拌，如果不想喝湯的朋友就可以點這款！

▲我們還有到配料區那邊再加入花生碎，讓這碗乾拌麻辣吃起來更有口感！

▲我自己超愛麻辣乾拌口味，醬料很均勻，吃起來很入味，而且辣度都可以調整，我覺得可以先點個小辣，不夠辣的話都可以到配料區再加辣！

▲店家的麻辣鴨血和麻辣臭豆腐都是必點招牌，豆腐的氣孔很大，可以吸附醬汁，吃起來挺入味的！

【酸白菜湯底】

▲酸白菜湯底是新推出的口味～讓不吃辣的朋友有更多的選擇～

▲酸白菜的湯底很耐喝，喝起來酸香回甘，我很喜歡，好喝到我自己想單買湯底回家自己煮耶！

▲煮過酸白菜湯底的配料很入味，湯底搭配白飯很Match！就是一款很下飯的口味！

【原味奶白湯底】

▲原味奶白湯底喝得到濃醇豆香，喝起來就像是牛奶鍋的FU，若是不吃辣的朋友就可以點這個口味！

▲如果點原味奶白湯底，推薦加點起司片，讓湯頭喝起來更添層次香氣！

▲這裡的麻辣燙就像是個人小火鍋的概念，可以100%挑選自己喜歡的食材和湯頭，重點是他們的湯頭很好喝，可以讓人整碗喝到見底😋

【冒菜麻辣湯底】

▲看著店家料理才發現，他們每個食材入鍋和起鍋的時間都不同，有些食材需要煮比較久，有些食材很快就可以起鍋，對於這些小細節可是很講究的呢👌

▲冒菜麻辣湯底是店家的招牌口味，他是先在碗邊加入辣醬，再倒入用原味奶白湯底煮好的食材，喝起來就是麻辣牛奶鍋的味道，香辣又帶有奶香味，喝起來不會膩口，還蠻耐喝的😋

▲推薦可以加點油條一起搭配，油條會另外裝，要吃的時候再泡入湯底，可以自己決定軟硬度！我自己喜歡脆脆的口感，只要稍微沾點湯就能直接吃😚

▲食材吸附滿滿的湯汁很入味，辣度都可以做調整，因為我們想要喝湯，所以只有點小辣！小辣程度不會讓舌頭過麻，是那種很順口溫和的辣，也是一碗我可以把湯喝到見底的口味啦🤩

▲因為實在太愛這一味了～之後又再追加一碗！這碗有多點了一份烏龍麵，麵條口感QQ的，吸附冒菜麻辣湯底很對味，我超喜歡的啦☺️

▲整體來說，這碗「一碗小麻辣 冒菜．麻辣燙」主打秤重計價的麻辣燙，每公克0.5元，有3種湯底及1款乾拌口味可選擇！可以100%挑選自己喜歡的食材和湯頭就是讚！自助區還提供磅秤，可以在結帳前先秤重估價喔！不吃辣的朋友可以點原味奶白湯底或酸白菜湯底，愛吃辣的朋友就可以點乾拌麻辣或冒菜麻辣湯底！每一個口味都不錯！就是一間好吃的麻辣燙新選擇，推薦給大家唷🥰

***本文感謝”一碗小麻辣 冒菜．麻辣燙”邀約,內文為真實感受分享***

【桃園地區｜NEW OPEN】

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