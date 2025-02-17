釜山美食推薦，到釜山絕對不從錯過湯飯跟燒肉，上網爬了一下很多人都推薦味贊王鹽烤肉，價格划算又全程代烤，中午時段用餐還會贈送石鍋飯和大醬湯，這完全就GET我的心，這趟旅程下來，我妹竟然覺得味贊王比帥哥歐巴當門面的釜山宅烤肉還好吃，到現在都還回味無窮啊！！

當天的行程是去逛光復路、買棉被、BIFF 廣場周邊，我們就選了札嘎其站3號出口幾分鐘路程的味贊王鹽烤肉 富平店，當天下著雨，旁邊還有一間夾娃娃機讓我們等候燒肉店開門的時間很不錯，哈哈，味贊王在釜山有很多連鎖店，西面或是熱門的海雲台都有，富平店才剛翻修完不久，整個門面看起來很漂亮耶

味贊王鹽烤肉 富平店｜內用環境

大片對外窗真的讓整個採光變得很舒服，位置也非常多，不管你是4人、6人、8人都有，桌距也很寬敞，光是店內環境就贏了很多烤肉店

味贊王鹽烤肉 富平店｜中文菜單

最棒的是還有中文菜單，不論你是幾人用餐，基本上第一次就要點三人份的肉，這算是低消，一份是130G，有梅花豬跟豬五花，我們兩大兩小吃完還有加點一份小份的，也有其他部位的豬肉拼盤，另外也有石鍋飯、大將湯、泡菜湯、明太魚片蕎麥涼麵，午餐時段點肉還會贈送石鍋飯跟大醬湯，吃起來真的很划算啦

味贊王鹽烤肉 富平店｜餐點介紹

小菜

一入座一樣滿滿的小菜伺候，每一種加入生菜包肉裡都好夠味

辣豆芽超讚，清脆爽口，有夠開胃

韓國的烤肉都會有蝦米，蝦米會在烤盤上炒一下，包進生菜裡增添風味

豬五花

3人份的肉大概是這樣的量，其實兩個人就吃的完喔，味贊王是選用14天熟成的3.5公分豬肉，超厚實的口感也是他們家的特色

點餐之後你就可以專心吃飯，這邊的服務人員都會全程桌邊幫烤，天啊~真的超爽的啦

烤到這樣金黃恰恰的時候口水都快滴出來了，這厚度，這油花~誰不愛啦

服務人員會貼心地幫你剪成一塊塊，方便入口或包著生菜

單吃烤好的豬五花真的愛上，外面是卡滋卡滋的口感，裡頭的肉紮實帶點咬勁，跟泡菜和辣豆芽一起吃有夠涮嘴，連小孩也猛搶著吃，3份肉根本不夠吃啦

烤好的肉還會幫你夾到旁邊的石盤保溫，小細節都做得很讚耶

包著烤過的酸白菜也好好吃，記住~全程你只要吃，不用動手烤肉，這專業的流程有服務人員幫你操作，哈

石鍋飯

石鍋飯上面有一種我不太知道是什麼的蔬菜下去煮，我吃起來會帶一咪咪的苦味，一旁還附上海苔跟微辣醬料，把飯拌一拌包進海苔內，小孩都挺給面子，直呼好吃

大醬湯

湯就中規中矩，湯泡飯是還不錯吃

好吃~好吃~好好吃，味贊王的豬五花吃起來很有感，3.5公分的厚度有夠帶勁，價格也很實惠，多撿幾份也不心疼，難怪在釜山的人氣居高不下捏

更多釜山美食

交通資訊