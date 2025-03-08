[ 大阪必逛超市_激安玉出超市 ] ​

身為超市控的安妮王，每次出國都會排超市逛逛，因為，超市是柴米油鹽的泉源，最能貼近當地人生活文化的地方。

至今，安妮王走訪了以下各國超市，內有連結請點閱

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這是來到大阪，第一個聯想到的便是 "激安玉出超市"，24小時營業、以CP值高、物美價廉為特色，成為日本居民生活中不可或缺的一部份。因此，本篇以激安玉出超市(日本橋店)為例，看看除了便宜划算外，是否有其他厲害的地方

[ 激 安 玉 出 超 市 _ 品 牌 色 系 ] ​

那一天是下午五點多，來到激安玉出超市(日本橋店)，鮮豔的黃色招牌+斗大的紅色粗體字，在街道上遠遠便能看見，十分明顯。

門外的購物籃以黃色為主、紅色為輔，符合激安玉出超市的品牌色系。

在超市內工作的人員，根據安妮王的觀察，大致分成兩類，第一類穿黃色上衣的工作人員，主要負責超市的補貨，維持商品架上的整潔美觀。

如果在超市想要找東西，看到耀眼奪目的黃色工作人員，就放心大膽地問吧!!!

第二類則是收銀人員，穿著彩度較高的桃紅色制服，雖然這不太符合激安玉出超市的色系，不過，收銀人員清一色為女性，因此，透過工作服的顏色，不僅區分的工作內容，也許與性別有關。

[ 激 安 玉 出 超 市 _ 繽 紛 裝 潢 ] ​

最讓安妮王大開眼界的超市裝潢，激安玉出超市算是第一間。

不管是台灣的全聯、頂好、德國的Real、捷克的Billa等，一般超市的裝潢皆以簡潔俐落的空間布置為主，燈光以白光、黃光居多，已呈現商品的特色為主

然而......激安玉出超市的燈光非常多彩，以顯眼的霓虹燈招牌，清楚指示消費者所賣的產品種類

一眼望過去，安妮王最先看到的是多採逗趣的霓虹燈招牌，其次是眾多、貼著黃牌特價的商品。

以肉類製品而言，產品包裝乾淨整齊，每一種肉類放在對應的架子上，資訊清楚。

然而，如果是調味料、零食等種類較多的產品，霓虹燈的招牌只有呈現很歡樂的感覺，對於產品位置、指示並沒有很大的功效，因此，當消費者想要在這一區尋找產品時，猶如大海撈針，只能慢慢找、或者詢問工作人員

酒類招牌也用多種顏色呈現，每種酒類幾乎都貼上黃牌紅字，讓人不禁想多拿幾罐回旅館小憩

熟食區的招牌以具象化的御飯糰跟天婦羅為主，商品陳列整齊，貼滿了優惠的訊息。

[ 激 安 玉 出 超 市 _ 行 銷 策 略 ] ​

以草莓為例，在商品旁邊順便擺放煉乳，可以提醒消費者草莓+煉乳的吃法，進而增加煉乳的購買率。

特價、划算的商品用大型的黃色標籤顯示，讓消費者覺得物超所值。

生鮮食品以當日為主，讓消費者覺得食材新鮮，安全。

激安玉出超市的產品非常多，不過商品陳列、擺放井然有序，消費者可以順著空無一物的大道在超市遊走逛逛。

親民化的圖示讓便當感覺更可口，有一種想念媽媽煮的菜的意象，家的溫暖、感覺若隱若現。

料多味美的日本便當，大約300日幣，超級吸睛

景點 : 激安玉出超市(日本橋店)

地址 : 大阪府大阪市中央区高津２丁目６−１０ 日生ロイヤルマンション高津

營業時間 : 24小時

網址 : http://www.supertamade.co.jp/store/24_nihonbashi.html

安妮王推薦 : 如果在黑門市場逛累了，或者住宿地點在日本橋、心齋橋附近的話，激安玉出超市是還蠻符合大阪生活文化的地方；比起充滿中文、韓文的觀光景點，超市可以探索日本的食材特色，跟著當地人一起挑選晚餐、消夜、安靜地排隊結帳；除此之外，超市的裝潢設計讓安妮王有點驚嚇，第一次看到超市的燈光比產品還要醒目，是一種很特別的超市體驗

日本的超市，給安妮王一種簡潔俐落，樸素質雅的風格，大約像 "無印良品" 這種感覺，乾淨的購物環境、擺放整齊的商品以及簡約明亮的白光。

不過，自從逛了大阪的 "激安玉出超市" 後，完全顛覆安妮王對日本超市的看法。

以品牌色系上，激安玉出超市以明亮的黃色為主、紅色、黑色為輔，以此色系延伸購物籃、員工制服等，達成品牌的一致性；在商品陳列、包裝上，整齊乾淨、便宜划算，然而，在超市裝潢上，以鮮豔多彩的霓虹燈招牌，劃分販賣產品的種類，在此空間裡購物時，也許是七彩的燈光關係，短時間會覺得很歡樂，長久下來，有一點視覺疲乏。以上是個人逛完激安玉出超市的感受，這裡的確是以價格取勝、食材新鮮為主要特色的超市，適合採買消夜的地方。

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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