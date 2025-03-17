如果你正在找最方便、最划算的出國上網工具，那麼 Saily eSIM 絕對是你的最佳選擇！不論是旅行打卡、商務出差、遠端工作，還是單純滑社群、追劇、查地圖，都需要穩定的網路。但換 SIM 卡太麻煩、國際漫遊貴到嚇人、租 Wi-Fi 機還要多帶設備，這些困擾 Saily eSIM 一次幫你解決！

告別傳統 SIM 卡的麻煩，Saily eSIM 免換卡、不綁約、開通秒上網，只要透過 App 選擇適合的數據方案，掃描 QR Code 即可立即使用，無論你身處哪裡，都能隨時輕鬆連上網路。 這篇文章將帶你了解Saily eSIM評價、特色、優勢與使用方式，讓你享受真正無界限的上網體驗！

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什麼是 Saily eSIM？

Saily eSIM 是全球領先的 eSIM 服務提供商，專為旅行者、商務人士與數位遊牧族打造，提供無縫、便捷且彈性的行動數據方案。透過與世界各地的頂級電信商合作，Saily確保你無論身在何處，都能享受穩定、高速的網路，避免昂貴的國際漫遊費用，讓你用最划算的價格暢遊世界。

使用 Saily eSIM，完全不需要實體 SIM卡，只要打開 App 選擇適合的數據方案，掃描 QR Code 就能即時開通，讓上網變得十分簡單！更棒的是，Saily eSIM 支援超過190個國家和地區，不論是短期旅行、長期居住，還是經常跨國移動的生活，都能輕鬆滿足需求唷～

此外，Saily eSIM 提供多種靈活方案，不論是按日、按月，或是區域性計畫，都能依照需求自由選擇，避免不必要的費用支出，經濟又實用，特別適合經常出國、跨國移動的用戶！

Saily eSIM 品牌背景

Saily eSIM 由全球知名的 NordVPN 團隊精心打造，專為旅行者、商務人士和數位遊牧族設計，讓大家輕鬆搞定跨國上網需求。

NordVPN 成立於 2012 年，總部設於巴拿馬，如今已躍升為全球最受信賴的 VPN 服務之一，累積超過 1,400 萬用戶，並在 59 個國家設有 5,500 多個伺服器，涵蓋美國、德國、日本、英國等熱門地區，讓使用者無論身處何地，都能自由選擇伺服器，實現走到哪、連到哪的彈性上網體驗！之所以能成為市面上最受歡迎的 VPN 之一，正是因為它穩定的網路速度、便利的連線方式、頂級的安全防護，以及多種實惠的訂閱方案。擁有這樣強大的背景，Saily eSIM 的可靠性更是不容置疑，讓你在全球旅行時，不只連網無阻，更能確保數據安全無虞！

Saily eSIM 優點

無需實體 SIM 卡 ：透過 QR Code 掃描即可啟用，省去換卡的麻煩。

：透過 QR Code 掃描即可啟用，省去換卡的麻煩。 支援超過 190 個國家 ：涵蓋熱門旅遊與商務地點，無論到哪裡都能輕鬆上網。

：涵蓋熱門旅遊與商務地點，無論到哪裡都能輕鬆上網。 多種數據方案 ：提供 7 天、30 天、180 天等不同方案，適合短期旅遊及長期使用。

：提供 7 天、30 天、180 天等不同方案，適合短期旅遊及長期使用。 價格親民 ：最低 $1.99 美金即可購買 1GB 數據，比傳統漫遊更划算。

：最低 $1.99 美金即可購買 1GB 數據，比傳統漫遊更划算。 雙卡雙持 ：eSIM 讓用戶能同時保留原門號，不影響接聽電話與簡訊。

：eSIM 讓用戶能同時保留原門號，不影響接聽電話與簡訊。 強大安全性 ：具備虛擬位置與網路安全防護，保護個人數據隱私。

：具備虛擬位置與網路安全防護，保護個人數據隱私。 廣告攔截 ：一鍵開啟 Saily App 內建的廣告封鎖功能，讓瀏覽更清爽、更順暢。

：一鍵開啟 Saily App 內建的廣告封鎖功能，讓瀏覽更清爽、更順暢。 網頁防護：自動阻擋惡意網站，限制線上追蹤，提升瀏覽速度與安全性。

Saily eSIM評價｜價格與方案

Saily eSIM 針對不同國家與地區提供多種價格方案，用戶可根據需求選擇合適的數據方案(以下價格以美金計算)：

目的地 7天 1GB 30天 3GB 30天 5GB 30天 10GB 30天 20GB 美國 $3.99 $8.99 $13.99 $22.99 $36.99 泰國 $2.99 $4.99 $4.99 $8.99 $17.99 土耳其 $3.99 $6.99 $6.99 $15.99 $22.99 法國 $3.99 $8.99 $11.99 $19.99 $31.99 印尼 $4.79 $8.99 $13.99 $21.99 $35.99 英國 $4.49 $8.99 $12.99 $19.99 $31.99 義大利 $3.99 $8.99 $12.99 $20.99 $28.99 加拿大 $5.29 $12.99 $17.99 $30.99 $43.99

Saily eSIM評價｜支援的國家

Saily eSIM 在全球超過 190 個國家與地區可用，包含：

✅ 日本、韓國、泰國、越南等亞洲國家

✅ 美國、加拿大、澳洲、歐洲多國

✅ 中東、非洲、南美部分國家

如何購買Saily eSIM

購買 Saily eSIM 方式很簡單，你可以直接透過 Saily官方網站 或 Saily App ( iOS/Android ) 挑選適合的數據方案，完成付款後，只要掃描 QR Code 就能秒速安裝、立刻啟用囉！

其付款方式支援信用卡、Apple Pay、Google Pay，讓整個購買流程順暢又方便。假如不知道該選哪個方案，建議先下載 Saily App，不僅能查看完整方案，還能即時比對價格，找到最適合你的選擇喔～

如何使用【Saily eSIM】

確認設備支援 eSIM 前往手機 設定 > 一般 > 關於本機，查看「行動方案」是否有 eSIM選項。

打開 Saily App 或電子郵件 購買後，Saily eSIM 會透過 App 或 Email 提供 eSIM QR Code。

安裝 eSIM 進入手機 設定 > 行動數據 > 新增行動方案。 選擇使用 QR Code，掃描 Saily eSIM 提供的 QR Code。

設定為主要行動數據 在 行動數據設定 中，選擇 Saily eSIM作為主要數據方案。 開啟 行動數據漫遊，確保能夠連接當地網路。

測數網路連線 確保 Wi-Fi 已關閉，使用 Saily eSIM 上網測試。

開始使用！ 成功連接後，即可使用 Saily eSIM 享受穩定的行動數據。



使用【Saily eSIM】常見問題

Q：在郵輪上可以使用 Saily eSIM 嗎？

Saily eSIM 主要依賴當地電信網路，在陸地上使用基本沒有問題。 不過，在郵輪上時，手機通常會自動切換為衛星通訊，這時 Saily eSIM 可能無法正常運作。建議出發前先確認郵輪是否提供 Wi-Fi，或選擇專門的海上網路方案，以確保旅途中保持順暢連線。

Q：可以重新安裝Saily eSIM 嗎？

Saily eSIM 無法重複安裝，一旦刪除或移除，就需要重新購買新方案。 因此，在更換設備或重置手機前，請務必確認 eSIM 設定仍可使用，避免影響上網。若需要將 eSIM 轉移至新設備，建議先聯繫 Saily eSIM 客服，以確保順利轉移。