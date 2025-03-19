好山好水的南投也擁有不少溫泉區，南投溫泉區包含「花之湯」埔里溫泉區、玉山國家公園山腳的東埔溫泉區、國姓鄉的北港溪溫泉區及日月潭溫泉區，本篇整理出高評價溫泉住宿通通推薦給你，自然的美景加上天然溫泉完美療癒你的身心靈，下次就來南投泡湯吧！

重點整理： Toggle

南投溫泉｜南投溫泉季

南投三大溫泉區「埔里溫泉區」、「北港溪溫泉」、「東埔溫泉」，每年秋冬之際會舉辦「南投溫泉季」主題活動，不僅能泡湯還可以健行踏青，趁著涼涼的天氣，好好來放鬆一下吧！

南投溫泉｜埔里溫泉

埔里溫泉與廬山溫泉是同一泉脈，屬於偏中性的碳酸氫鈉泉，泉溫約在45℃至55℃之間，泡完皮膚摸起來滑溜，有美膚的功效，因為埔里是台灣的花卉生產重鎮，所以埔里溫泉又被稱為「花之湯」。

楓樺台一渡假村

（台一生態休閒農場）是一間結合生態和休閒的渡假飯店，座擁40,000坪花園綠地，七大主題農場生態園區，園內生態相當豐富，簇擁在綠意盎然的環境中，被自然包圍著，楓樺不但取得四星級的認證，園區內還有許多活動，不排任何行程也可以在園區玩一整天。每日還有限量開放的採果樂，依照季節有草莓、香瓜梨、小蕃茄等不同的採果體驗。

楓樺台一渡假村總共有「花卉驛棧、花泉卉館、浪漫水上花屋」三種房型可選擇，房內空間寬敞，有的房型還有提供冷熱雙池泡澡浴缸。房間外面設置一個大景觀陽台，陽台還會配置兩張躺椅，可以悠閒的躺在躺椅上看著美景渡過美好的時光。浪漫的「水上花屋」是在水上的獨棟小木屋，多棟的獨立小木屋就座落在水上，非常美麗。在台灣非常少見，任何一個角度拍起來都美得如詩如畫。

楓樺台一渡假村 地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號 遊園時間：08:00-17:00 優惠訂房：｜

埔里香亭溫泉民宿

埔里香亭溫泉民宿有著群山圍繞的環境，讓這裡風光明媚、空氣清新。埔里香亭溫泉最吸引人的，就是步行約一分鐘即可到達有名的觀音瀑布、觀音吊橋，是離瀑布最近的民宿。這裡環境優美又舒適，典雅風格的房間佈置，優雅質樸。除了大眾湯池之外，還有讓人身心放鬆的獨立湯池，非常適合度假、享受靜謐美好的假期。

地址：南投縣埔里鎮中山路一段66號 優惠訂房：｜

水鄉渡假 Villa

水鄉渡假Villa坐擁2500坪的廣大腹地，周邊環繞著青山綠樹流水，隔成5棟共7間的獨立Villa，每間房至少都有20坪以上，讓客人有舒適的活動空間。以美國香杉築成的獨棟小木屋Villa，擁有獨立的石砌湯屋，在戶外正中央還有一座山泉水泳池，不管是戲水、拍照都很適合。園區還開放香菇園以及玫瑰種植園參觀，還可以DIY體驗手工果醬，寓教於樂。

地址：南投縣埔里鎮牛眠里內埔路15-5號 優惠訂房：｜

漾之谷溫泉別莊

距離市區開車約10分鐘的漾之谷溫泉別莊，戶外除了有大片綠地，還有游泳池、SPA水療池等設施。溫泉是漾之谷的招牌，泉色清澈，住宿選擇有溫泉二人景觀湯房及溫泉四人親子湯房，沐浴完後皮膚會變得光滑柔細，屬於弱鹼性的溫泉水。

住宿提供早餐，餐食皆嚴選健康、安全的新鮮食材進行製作，其中清粥還是以溫泉烹煮的，還能搭配南瓜沙拉等家常小菜，豆漿和紅茶也能自己取用，喜歡吃西式早餐的旅客，還能自助烤吐司來吃。

南投溫泉｜東埔溫泉

東埔溫泉是弱鹼性的碳酸泉，溫度維持在攝氏48度左右，不需另外添加山泉水調整溫度，泡起來相當舒適。東埔溫泉的水質清澈，可以直接飲用，有消除疲勞、促進血液循環等功效。

達谷蘭溫泉度假村

達谷蘭溫泉度假村位於玉山山腳下，被山林包圍的木屋建築顯得清幽靜謐，就像是來到世外桃源。整座園區依山而建，擁有豐富的自然景觀，打開房門連綿不絕的玉山群峰就在眼前，半露天景觀按摩湯屋，一邊泡湯一邊欣賞星辰，讓你在自然中好好放鬆，除此之外，園區還種植了櫻花、楓葉、桃樹、聖誕紅等多樣樹種，在不同季節紛紛為達谷蘭園區染上鮮豔的色彩。

地址：南投縣信義鄉開高巷110-1號 優惠訂房：

東埔帝綸溫泉大飯店

位於東埔溫泉區入口處的，被大自然所包圍，不同季節來景觀也不一樣，春櫻、夏瀑、秋楓和冬梅不間斷，有著豐富的自然景觀，飯店使用來自玉山山麓的溫泉水，提供多樣的溫泉設施，有檜木烤箱浴、超音波背部按摩池、鴨嘴沖泉保養泉、滴注沖泉保養泉、大小腿保養泉、溫泉按摩池、冷泉激流池、腳底穴道按摩等，能盡情享受。除此之外，飯店也有撞球、桌球、兒童遊戲區、卡拉OK等設施，消除平時的壓力。

地址：南投縣信義鄉開高巷86號 訂房資訊：｜

蟬說雅築

蟬說雅築可以說是東埔人氣很夯的溫泉秘境住宿，房間數量不多常常客滿，想訂不是這麼容易。來到蟬說雅築可以感受到濃濃日本味，和室、拉門、庭園造景都彷彿置身在日本。每間房都擁有私人的寬闊泡湯空間，櫻花季時看著粉嫩花瓣飄落，別有一番風味。另外，別忘了預定一隻黃金脆皮吮指雞，外皮酥脆，大口咬下鮮嫩雞汁在口中爆發，絕對超滿足！

地址：南投縣信義鄉開高巷30號

沙里仙渡假村

沙里仙渡假村是聞名的溫泉勝地，渡假村內一片綠樹茂密、繁花盛開生機勃勃的景象，遠離塵囂的環境與周邊的自然美景，讓人不由得放慢步伐。沙里仙有歐式城堡、小木屋兩種房型，歐式城堡是室內泡湯池，小木屋則是設立在戶外，除此之外，渡假村裡還有露天泡湯池、SPA按摩池、兒童戲水池、大型流瀑區等多功能設施，讓你吹著涼爽的山風泡泡湯，遠望山林美景。

地址：南投縣信義鄉開高巷136-2號

南投溫泉｜北港溪溫泉

北港溪溫泉位處紅香、瑞岩泉脈，分成冷、熱兩泉，溫泉溫度約在42℃至60℃之間，冷泉溫度則在21℃至26℃之間，水質透明，屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，而秋季泡湯時有滿滿的楓葉伴隨，因此又有「楓之湯」的美名。

泰雅渡假村

位於山中的泰雅渡假村，是一座以泰雅族文化為主題的遊樂園區，園區內有許多象徵泰雅族文化的圖騰、部落建築景觀等，晚上還有精彩的舞蹈表演。巴洛克建築風格的泰雅皇宮，氣派華麗的環境，宏偉的氣勢，讓人流連忘返。泰雅度假村使用的溫泉是碳酸氫納泉質，除了水質清澈之外，泡起來皮膚滋潤，摸起來滑嫩滑嫩的，很舒服喔！

北港溪沙八渡假村

沙八渡假村占地5公頃，綠意盎然像是一座小森林，園區的住宿有分成木屋、別墅以及露營，房間內提供半露天石砌泡湯池，沐浴在自然環境下，除此之外，園區還有涼爽的冷泉遊泳池，是小朋友戲水的最佳場所；寬敞的露天溫泉SPA池，一次享受泡湯、水療；還有景觀怡然的情人天梯空中步道、落羽松步道，也可坐在泡茶亭與BBQ觀景區好好放鬆，度過一個美好的假期。

地址：南投縣國姓鄉北原路34-1號 優惠訂房：｜

南投溫泉｜日月潭溫泉

日月潭原本是沒有溫泉的蹤跡，後來921大地震重建時，在雲品溫泉酒店正門口地底下1000多公尺處，發現了蘊藏的溫泉，因此雲品酒店又號稱「日月潭第一泉」。

遊程推薦 日月潭景點推薦

日月潭住宿推薦 日月潭高級飯店

日月潭露營推薦

日月潭馥麗溫泉大飯店

位於日月潭週邊、水社碼頭附近的「」，是日月潭一帶極少數的溫泉飯店。座落在機能方便但保有寧靜的位置，環境熱鬧而不喧囂。馥麗溫泉飯店的溫泉屬碳酸氫鈉泉質，水質清澈乾淨沒有味道，泡完溫泉後，皮膚摸起來會有種細緻、滑嫩的感覺，非常舒服。馥麗飯店還特別從引進岩盤浴領導品牌「湯之花」的岩盤浴，躺在被尊稱為「藥石」的天然礦石上，讓溫熱能量釋放到身體的五臟六腑內，有一種被修復、療癒的感覺。飯店旁邊就是貓囒山步道，隔天一早，還可以跟著飯店提供的免費導覽，來場大自然健行之旅。

地址：南投縣魚池鄉中山路250-2號 優惠訂房：｜ 泡湯優惠：

雲品溫泉酒店

是日月潭的第一家溫泉飯店，緊鄰日月潭湖畔的絕佳位置，飯店外牆也使用大量落地窗，房間分為湖景與山景兩種，一進房就有蔚藍湖景、翠綠山景映入眼簾，輕鬆坐擁日月潭美景。每間房間裡還有獨立的大理石浴池，想要享受更大空間的話，飯店也提供私人湯屋、溫泉SPA、兒童親水池和室內泳池等公共設施體驗，泡完湯還能到米其林餐廳、露天酒吧喝酒用餐，用最高級的待遇犒賞自己。

地址：南投縣魚池鄉中正路23號 優惠訂房： ｜

日月行館國際觀光溫泉酒店

座落在涵碧半島的日月行館，建築外觀以郵輪作為概念，其中最吸睛的是9999純金箔製作的船桅，甚至連飯店電梯也是金箔打造的，展露出極致的奢華感。日月行館每間房風格不太一樣，有峇里島、渡假風和低調奢華風，不變的是擁有180度的三面環湖寬闊視野以及半戶外式的景觀溫泉私人湯屋，讓你一面泡湯一面欣賞日月潭風光，不錯過任何時刻。

地址：南投縣魚池鄉中興路139號 優惠訂房：｜

來到南投這樣玩！

南投景點 主題旅遊 竹山景點

埔里景點

集集景點

清境景點

草屯景點

太極美地

日月潭景點 南投觀光工廠

南投親子景點

南投樂園推薦

南投廟宇推薦

南投賞花景點

南投步道推薦

南投夜景推薦

南投美食｜南投伴手禮｜南投甜點｜

南投夜市｜南投咖啡廳｜清境美食｜

南投住宿｜日月潭住宿｜清境住宿｜

南投露營｜日月潭露營｜清境露營｜

南投秘境推薦

武界部落｜忘憂森林