桃園中壢美食「麻子辣蒙古麻辣燙-中壢中原店」，位於中原大學的好吃麻辣燙，濃醇好喝的原味白湯&麻辣紅湯，除了有單點的品項以外（單點滿120元贈送青菜～滿200元贈送豬肉片），也有店家搭配好的超值套餐！內用還有飲料可以免費暢飲！重點是他們還營業到凌晨兩點～是間好吃的深夜美食！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「麻子辣蒙古麻辣燙-中壢中原店」位於中原夜市商圈，就在小吃店林立的弘揚路上，相當受到附近學生族群的喜愛！餐點可內用、外帶，內用無需收取服務費，而餐具、飲品和醬料需自取！

▲店內空間寬敞，座位數也還蠻多的，當天因為是下雨天所以內用的客人比較少，但外送平台的訂單幾乎都沒有停，生意很不錯呢！

【麻子辣蒙古麻辣燙｜完整菜單MENU】

▲這是「麻子辣蒙古麻辣燙」的完整菜單，店家除了單點品項以外，還有搭配好的豐富套餐（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲單點滿120元送青菜、單點滿200元送小份豬肉片！低消80元，未滿低消需酌收湯底費用35元，特約商單點滿80元即可享有95折優惠！

▲掃描桌面上的QR Code線上點餐，在手機上就能輕鬆完成點餐流程，只要坐在位置上等待餐點送上桌就好👌

▲店內提供泰山品牌的冷飲免費暢飲！有水果風味茶、梅子風味綠茶、冬瓜檸檬風味飲、芭樂風味綠茶！讓你可以省下買手搖飲料的錢喔👍

▲醬料區則有辣椒、蒜頭辣椒、原味醬、大紅袍，建議第一次來吃可以每種都酌量裝一點試試，吃到喜歡再多拿一些👌

▲餐點為現點現做，烹煮時間為15-30分鐘（以現場狀況為主）麻子辣的湯頭使用68種以上嚴選天然中藥材以古法熬煮，主要有花椒、孜然、香葉、麻椒、大回、丁香、白扣、草果等，每鍋高湯都須經過十幾道工序，爆炒燉熬，才能成就香氣濃郁的美味湯頭🤗

【豪華牛肉套餐－蒙古麻辣紅湯】

▲豪華牛肉套餐的內容物有：牛肉片、高麗菜、金針菇、豆角螺、魚餃、甜不辣條、小貢丸、魚豆腐、米血糕、三角油豆腐、手工肉羹、黃金魚蛋、鴨血、魚板、玉米、芋頭、青江菜、白飯（白飯換麵需要補差價）

PS：套餐火鍋料經常更換口味，以現場食材為準。

▲如果不想花時間思考要吃什麼，直接點豪華套餐就對了！因為這裡面有肉又有菜，品項很豐富，點一碗就有滿滿的配料，還蠻超值的🤗

▲豪華牛肉套餐我選了＂紅湯小辣＂，紅湯裡面加了牛油，還多了孜然的香氣！辣度則有微辣、小辣、中辣、大辣、特調辣可以選擇！他有別於四川麻辣滷味～湯頭順口且不刺激脾胃！

▲老油條推薦必點！把老油條沾湯汁一起吃～就有種在吃麻辣火鍋的FU！油條泡個幾秒就撈起來，才能吃到吸附飽滿湯汁又酥脆的口感唷😋

【單點配料－蒙古原味白湯】

▲單點我選的是＂蒙古原味白湯＂，這個湯底是由大量中藥材及豬大骨熬煮而成，這款湯底是完全沒有辣的，香醇濃郁的味道像是在喝牛奶鍋的FU，也很像是吃小火鍋的感覺😋

▲如果不是吃套餐，單點的自由度更高，優惠送的青菜和肉片也很有誠意！而且他們的配料都很入味，沒有那種湯是湯，配料是配料的分離感！

（單點滿120元送青菜一份、單點滿200元送肉片一份、特約商享單點滿80元有95折優惠）

▲烏龍麵會另外煮一碗，烏龍麵吸飽湯汁後變得更好吃，而且口感還是一樣Q彈好吃！

【麻辣綜合】

▲鴨血和臭豆腐也是店內的招牌品項！食材是以獨特配方熬製而成，鴨血口感滑嫩入味，臭豆腐很厚實，裡面吸附了飽滿的湯汁，一口咬下還會爆汁，超JUICY的啦😋

【麻辣皮蛋】

▲麻辣皮蛋吸附了滿滿的麻辣湯汁～我推薦可以把皮蛋+鴨血+臭豆腐一起加到王子麵裡～直接升級成超澎派的麻辣乾拌麵！五告讚啦😋

整體來說，這間「麻子辣蒙古麻辣燙」的湯底我很喜歡，招牌的蒙古麻辣紅湯，會讓人有在吃麻辣鍋的感覺～而蒙古原味白湯，則會讓人有種在吃牛奶鍋的FU，湯頭很濃郁溫順！而且點套餐的組合超划算，一碗就能吃到多種配料！內用還能享有四款冷飲無限暢飲～怪不得是不少學生族群的愛店呢😚

***本文感謝”麻子辣蒙古麻辣燙-中壢中原店”邀約,內文為真實感受分享***

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