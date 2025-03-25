桃園威天宮佔地寬廣，以關公信物轉運龍銀來代替香、金紙和供品，成為全台唯一不用燒金紙環保廟宇。這裡不僅有全台最大關公像可以祈福拜財神，還有月老、觀音、孔明可以同時參拜，逛完室內金碧輝煌的關公，別忘了到旁邊戶外庭院，可以參拜十二本命佛區、金身臥佛轉金輪、與齊天大聖孫悟空如來佛雕像合影，走財寶金隧道，逛累了還有錢來爺咖啡屋可以休憩用餐，園區備有超大的免費停車場，成為假日出遊好去處。

桃園環保廟宇：威天宮，祭拜關聖帝君聖像以青銅打造，是全東南亞最高的室內武財神關聖帝君。影片分享

園區有間錢來爺咖啡屋，這裡販售咖啡、飲品、熱壓吐司、甜甜圈、現烤鬆餅、油飯、茶葉蛋等，可以在此休憩用餐。

銅板價就能享用咖啡、甜點。

威天宮必去：財寶金隧道： 先敲鐘祈福後再走隧道，隧道內到處都是金元寶、銅錢，裡裡外外金碧輝煌。

滿滿的金元寶，代表財源廣進。

威天宮必去：金身臥佛轉金輪祈福。影片分享

還可以直接進如來佛手掌心，跟齊天大聖孫悟空到此一遊，近距離與他們合影，好特別喔～

威天宮必拍：三國滿載而歸

這裡還有象徵愛情月老神君可以祈求，讓婚姻、愛情都順利。

桃園威天宮：桃園市龜山區大坑路三段150巷6弄1號；營業時間：08：00-17:30

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