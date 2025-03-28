通往阿里山的路上，你渴望將心中的星辰化成旅途中的風景，將殷切期盼的自由能成為映照在眼簾中的雲海；將外在的紛擾雜沓交付給山脈，將冒險的精神成為踏步向前行的的契機。然而要規劃好一趟阿里山行程，交通是缺一不可的重點，本篇整理從嘉義高鐵到阿里山，搭乘【台灣好行阿里山A線】的玩法攻略與交通資訊。
到阿里山EASY GO！買台灣好行阿里山線來回車票 🛒立即購票
重點整理：
嘉義高鐵到阿里山｜台灣好行阿里山A線
台灣好行阿里山A線出發點為嘉義高鐵站，另有從嘉義臺鐵站出發的台灣好行B線，兩條路線停靠點皆相同。本篇介紹的是A線嘉義高鐵站→阿里山國家森林遊樂區，從「嘉義高鐵站」2號出口7號月台便能搭乘台灣好行【阿里山線-A線】通往阿里山。
嘉義高鐵到阿里山｜阿里山A線路線
【7329阿里山-A線(高鐵出發) 】
嘉義高鐵站 ➟頂六國小 ➟ 吳鳳廟 ➟ 觸口遊客中心 ➟ 愛情大草原 ➟觸口 ➟龍美 ➟ 隙頂 ➟ 巃頭坪 ➟ 石棹 ➟ 十字村 ➟ 青年活動中心 ➟ 阿里山（阿里山森林遊樂區）
【7329A阿里山線-A線(高鐵出發)經奮起湖】
嘉義高鐵站 ➟頂六國小 ➟ 吳鳳廟 ➟ 觸口遊客中心 ➟ 愛情大草原 ➟觸口 ➟龍美 ➟ 隙頂 ➟ 巃頭坪 ➟ 石棹 ➟奮起湖➟ 十字村 ➟ 青年活動中心 ➟ 阿里山（阿里山森林遊樂區）
嘉義高鐵到阿里山｜阿里山A線時刻表
每天4班車，發車時間： 去程｜嘉義高鐵：09:30、10:10、11:00(經奮起湖)、13:10 回程｜阿里山：10:10(經奮起湖)、13:30、14:40、16:40
嘉義高鐵到阿里山｜票價&購票方式
票價
從嘉義高鐵站搭乘至阿里山，單趟票價為278元，直接買來回票只要480元，更划算！
購票方式
- 現場購票：投幣（建議先準備好零錢）、悠遊卡、一卡通
- 阿里山訂票系統
到阿里山EASY GO！買台灣好行阿里山線來回車票 🛒立即購票
嘉義高鐵到阿里山｜沿線精選景點
愛情大草原站：牛埔仔愛情大草原
從台灣好行「愛情大草原站」下車，便能看見「牛埔仔大草原（愛情絲路）」招牌，位於台18線32k附近，為第一次進入阿里山國家風景區的旅程開端。園區除了有綠油油的大草原之外，還有許多裝置藝術以「愛情」與「阿里山」為創作主題的浪漫拍照景點。
其中最著名的是永遠不用擔心枯萎的紫藤花隧道，使用化學製作的人造紫藤花，已漸層的色調鋪成一條隧道，隨手用鏡頭紀錄下來，紀錄了浪漫炫麗了燦浪時光。讓園區有探索不完的大型巧思讓旅客兜兜轉轉，也是親子出遊探險的戶外平台。
阿里山A線下車站點：愛情大草原站 景點地址：嘉義縣番路鄉觸口橋12號 步行時間：2分鐘
觸口站：天長地久橋
經過了愛情大草原濃情蜜意的愛意，如再繼續搭乘台灣好行向前，邁向觸口站前進。因為這邊有著著名的「天長地久吊橋」，從大馬路上就能看見「天長」「地久」吊橋，走過橋的北側「地久橋」沿著梯子向前能抵達「天長」橋，兩橋橫越了八掌溪上游區，不只在翠綠的山巒下能步行於吊橋，也因地名有了浪漫色彩。
天長地久兩座吊橋建於日治時期，當天橋落成時紀念天長節（日本天王生日）和地久節（皇太妃生日），也因此命名，讓這「天長地久」吊橋，成了有情人終成眷屬的神話；然而觸口的假日風景點很熱鬧，因附近有逐鹿部落與龍隱寺，是適合了解台灣風俗的景點之一。
阿里山A線下車站點：觸口站 景點地址：嘉義縣番路鄉 建議停留時間：30分鐘
石棹步道群
頂石棹步道位於阿里山好行的石棹站；石棹步道群分為：霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道以及去年全新完工的愛之道，全程近5公里。是阿里山風景區，將既有的步道做出延伸，分門別類成石棹的六個步道。
這6條步道皆有特色，可以欣賞到霧色、雲景、霞光、衫林、竹林，茶園的美景，穿越在山林之間，迎面而來的遼闊山景，不止感動，譨看見雲霧霞光的變化，也令人讚嘆不已。
阿里山A線下車站點：石棹站 景點地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路27號 建議停留時間：1.5小時 延伸閱讀：精選10條嘉義阿里山步道，走夢幻茶園、熱門步道享受群山環繞與落日夕陽相伴
奮起湖老街
早在阿里山還沒通車的年代，森林火車站是到阿里山的最主要交通工具。從平地上來的火車都必須在奮起湖轉換車道或休息；當火車抵達奮起湖時也差不多餓了，當地人為了服務來往的人，也因此有老街的形成，造就奮起湖地區的發展，來到奮起湖老街必吃的鐵路便當，更不能錯過。
阿里山A線下車站點：奮起湖站 景點地址：嘉義縣阿里山鄉 建議停留時間：1小時 推薦閱讀：阿里山奮起湖老街的6個奮起湖美食推薦整理，用老街必吃排隊美食開啟你的阿里山旅程！ 推薦優惠：阿里山門票+奮起湖美食
阿里山森林遊樂區
離開奮起湖若還有時間，建議可以往阿里山國家森林遊樂區，可以搭乘阿里山森林小火車，觀看神木、雲海、日出等台灣絕景。阿里山其實不是一座山，而是一個山群，這裡曾是台灣最具規模的林場，高達45公尺的「阿里山香林神木」就隱藏在此。周邊也因鐵道的興廢延伸出不少景點，如眠夜線等，而阿里山的美也蔓延到全世界，吸引了不少國際旅人們紛紛來朝聖。
阿里山A線下車站點：阿里山站 景點地址：嘉義縣阿里山鄉2鄰17號 建議停留時間：2小時 推薦閱讀：嘉義必玩景點【阿里山森林遊樂區】門票優惠交通攻略，阿里山一日遊玩遍國際知名旅遊勝地！ 門票優惠：阿里山森遊區門票
更多台灣好行阿里山線景點，可閱讀台灣好行阿里山B線
- 【阿里山線來回車票】，可以選擇台灣好行阿里山A線或B線來回可上、下車4次(上車蓋章計次)三日內用畢
- 【阿里山線來回車票+阿里山森遊區門票】，台灣好行線使用方法同上，深度遊玩阿里山
- 【阿里山線來回車票+奮起湖住宿+便當】，台灣好行線使用方法同上，並含奮起湖住宿、有鐵路便當可以吃
那話不多說，我們一起出發去阿里山玩吧！
▼ 嘉義私房景點▼
｜太平雲梯｜達娜伊谷｜
｜得恩亞納｜觀音瀑布｜
｜阿里山景點｜特富野古道｜
｜眠月線步道｜太興岩步道｜
▼ 嘉義觀光景點 ▼
｜嘉義景點推薦｜嘉義觀光工廠｜
｜嘉義親子景點｜嘉義夜景推薦｜
｜嘉義民雄景點｜嘉義賞螢推薦｜
▼嘉義一日遊景點▼
｜故宮南院館｜檜意森活村｜
｜嘉義美術館｜嘉義耍廢區｜
▼ 嘉義美食推薦▼
｜嘉義涼麵｜嘉義甜點｜
｜嘉義早午餐｜嘉義雞肉飯｜
｜嘉義咖啡廳｜嘉義下午茶｜
｜嘉義伴手禮｜民雄美食區｜
▼嘉義住宿推薦▼
｜嘉義住宿推薦｜嘉義觀止飯店｜
｜嘉義瑞里住宿｜嘉義熱門住宿｜
▼ 阿里山景點攻略 ▼
｜森林遊樂區｜眠月線步道｜
｜阿里山步道｜阿里山夜景｜
｜阿里山八景｜阿里山五奇｜
｜阿里山秘境｜阿里山雲海｜
｜阿里山日出｜阿里山景點｜
▼ 阿里山小火車攻略▼
｜阿里山車票怎麼購買｜
｜阿里山小火車路線圖｜
｜阿里山小火車怎麼玩｜
▼阿里山美食攻略▼
｜奮起湖名產｜奮起湖老街｜
｜阿里山餐廳｜阿里山名產｜
▼ 阿里山住宿攻略▼
｜阿里山民宿｜阿里山賓館｜
｜逐鹿部落區｜茶香花園區｜
｜山居民宿區｜生力農場區｜
｜茗園茶葉區｜景觀民宿區｜