通往阿里山的路上，你渴望將心中的星辰化成旅途中的風景，將殷切期盼的自由能成為映照在眼簾中的雲海；將外在的紛擾雜沓交付給山脈，將冒險的精神成為踏步向前行的的契機。然而要規劃好一趟阿里山行程，交通是缺一不可的重點，本篇整理從嘉義高鐵到阿里山，搭乘【台灣好行阿里山A線】的玩法攻略與交通資訊。

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嘉義高鐵到阿里山｜台灣好行阿里山A線

台灣好行阿里山A線出發點為嘉義高鐵站，另有從嘉義臺鐵站出發的台灣好行B線，兩條路線停靠點皆相同。本篇介紹的是A線嘉義高鐵站→阿里山國家森林遊樂區，從「嘉義高鐵站」2號出口7號月台便能搭乘台灣好行【阿里山線-A線】通往阿里山。

嘉義高鐵到阿里山｜阿里山A線路線

【7329阿里山-A線(高鐵出發) 】

嘉義高鐵站 ➟頂六國小 ➟ 吳鳳廟 ➟ 觸口遊客中心 ➟ 愛情大草原 ➟觸口 ➟龍美 ➟ 隙頂 ➟ 巃頭坪 ➟ 石棹 ➟ 十字村 ➟ 青年活動中心 ➟ 阿里山（阿里山森林遊樂區）

【7329A阿里山線-A線(高鐵出發)經奮起湖】

嘉義高鐵站 ➟頂六國小 ➟ 吳鳳廟 ➟ 觸口遊客中心 ➟ 愛情大草原 ➟觸口 ➟龍美 ➟ 隙頂 ➟ 巃頭坪 ➟ 石棹 ➟ 奮起湖 ➟ 十字村 ➟ 青年活動中心 ➟ 阿里山（阿里山森林遊樂區）

嘉義高鐵到阿里山｜阿里山A線時刻表

每天4班車，發車時間： 去程｜嘉義高鐵：09:30、10:10、11:00(經奮起湖)、13:10 回程｜阿里山：10:10(經奮起湖)、13:30、14:40、16:40

▲7329A阿里山A線 經奮起湖 時刻表 (來源/ 台灣好行官網

嘉義高鐵到阿里山｜票價&購票方式

票價

從嘉義高鐵站搭乘至阿里山，單趟票價為278元，直接買來回票只要480元，更划算！

購票方式

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嘉義高鐵到阿里山｜沿線精選景點

愛情大草原站：牛埔仔愛情大草原

從台灣好行「愛情大草原站」下車，便能看見「牛埔仔大草原（愛情絲路）」招牌，位於台18線32k附近，為第一次進入阿里山國家風景區的旅程開端。園區除了有綠油油的大草原之外，還有許多裝置藝術以「愛情」與「阿里山」為創作主題的浪漫拍照景點。

其中最著名的是永遠不用擔心枯萎的紫藤花隧道，使用化學製作的人造紫藤花，已漸層的色調鋪成一條隧道，隨手用鏡頭紀錄下來，紀錄了浪漫炫麗了燦浪時光。讓園區有探索不完的大型巧思讓旅客兜兜轉轉，也是親子出遊探險的戶外平台。

阿里山A線下車站點：愛情大草原站 景點地址：嘉義縣番路鄉觸口橋12號 步行時間：2分鐘

觸口站：天長地久橋

經過了愛情大草原濃情蜜意的愛意，如再繼續搭乘台灣好行向前，邁向觸口站前進。因為這邊有著著名的「天長地久吊橋」，從大馬路上就能看見「天長」「地久」吊橋，走過橋的北側「地久橋」沿著梯子向前能抵達「天長」橋，兩橋橫越了八掌溪上游區，不只在翠綠的山巒下能步行於吊橋，也因地名有了浪漫色彩。

天長地久兩座吊橋建於日治時期，當天橋落成時紀念天長節（日本天王生日）和地久節（皇太妃生日），也因此命名，讓這「天長地久」吊橋，成了有情人終成眷屬的神話；然而觸口的假日風景點很熱鬧，因附近有逐鹿部落與龍隱寺，是適合了解台灣風俗的景點之一。

阿里山A線下車站點：觸口站 景點地址：嘉義縣番路鄉 建議停留時間：30分鐘

石棹步道群

頂石棹步道位於阿里山好行的石棹站；石棹步道群分為：霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道以及去年全新完工的愛之道，全程近5公里。是阿里山風景區，將既有的步道做出延伸，分門別類成石棹的六個步道。

這6條步道皆有特色，可以欣賞到霧色、雲景、霞光、衫林、竹林，茶園的美景，穿越在山林之間，迎面而來的遼闊山景，不止感動，譨看見雲霧霞光的變化，也令人讚嘆不已。

奮起湖老街

早在阿里山還沒通車的年代，森林火車站是到阿里山的最主要交通工具。從平地上來的火車都必須在奮起湖轉換車道或休息；當火車抵達奮起湖時也差不多餓了，當地人為了服務來往的人，也因此有老街的形成，造就奮起湖地區的發展，來到奮起湖老街必吃的鐵路便當，更不能錯過。

阿里山森林遊樂區

離開奮起湖若還有時間，建議可以往阿里山國家森林遊樂區，可以搭乘阿里山森林小火車，觀看神木、雲海、日出等台灣絕景。阿里山其實不是一座山，而是一個山群，這裡曾是台灣最具規模的林場，高達45公尺的「阿里山香林神木」就隱藏在此。周邊也因鐵道的興廢延伸出不少景點，如眠夜線等，而阿里山的美也蔓延到全世界，吸引了不少國際旅人們紛紛來朝聖。

那話不多說，我們一起出發去阿里山玩吧！