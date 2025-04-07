說到沖繩有哪些親子景點，小編首推「沖繩兒童王國」！位於沖繩中部的兒童王國是最大的沖繩動物園，除了可以近距離觀察可愛的動物們以外，還結合了新奇又有趣的「神奇博物館」、小朋友超愛的小火車、旋轉木馬，打造複合式休閒樂園，近年來更新增了夜間動物園，絕對是大人小孩都能盡興的沖繩親子景點～現在就跟著我們一起出發沖繩兒童王國！

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沖繩兒童王國

營業時間

沖繩兒童王國地址：沖縄県沖縄市胡屋5-7-1 沖繩兒童王國營業時間： 。平日 9:30～17:30 (最終入場16:30)，週二休園 。週末/假日 9:30～21:00 (最終入場20:00) 沖繩兒童王國門票：1000日元，15歲以下免費 沖繩兒童王國官網：官方網站

沖繩兒童王國值得去嗎？小編認為超推薦親子來玩！沖繩兒童王國飼養了約150種、超過1,000隻動物，從獅子、大象、長頸鹿、河馬，到鳥類、爬蟲類，以及棲息在日本本土的動物，更結合遊樂園、神奇博物館，成為超讚的兒童專屬的複合式樂園～

這天我們是平日造訪，剛好遇到一些兒童團體來戶外教學，看到孩子們興奮到不行，在園區內玩得不亦樂乎，不禁覺得沖繩兒童世界真的是為兒童打造的親子景點！不僅園區內各項設施都維護的很好，還非常親子友善，沿途都能看到哺乳室及寶寶專屬空間。

看起來頗高級的育嬰室超讚的～

停留時間

沖繩兒童王國停留時間多久？沖繩兒童王國園區不小，慢慢走一圈觀察動物或是參加體驗活動、遊玩兒童設施可以讓小朋友放電大半天不是問題～我們實際遊玩大約逛了3.5個小時(含停留用餐)，如果時間比較短沒有要用餐休息，可以至少抓2小時停留比較充足！

沖繩旅遊必備

出國旅遊除了先買好景點門票、訂好住宿以外，網路也是必備！

小編這次來沖繩5天4夜，使用的是Klook eSIM！作為一個懶得換卡的人，一直都是使用eSIM出國，但每次掃QR code的時候都手忙腳亂。這次購買Klook eSIM最大的方便就是可以直接在App啟用，不用掃碼外還能隨時看見使用量，網路不夠用也能即時加購，真的大力推薦給大家！

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沖繩兒童王國｜門票資訊

我們這次使用的是 (沖繩FunPASS) 優惠套票！Okinawa FunPASS是旅行沖繩必備套票，包含了人氣景點美麗海水族館、DMM水族館、沖繩世界、古宇利海洋等景點門票，可以節省至少3000日圓旅費唷！其中也包含沖繩兒童王國！入場只要掃描QR code就能兌換紙票入園，簡單又快速～

沖繩兒童王國現場購票的成人票價為1,000日元，超佛心的是15歲以下直接免費入園！簡直是爸媽的福音，真的很適合帶小孩來玩～另外小編也推薦先上，價格也比現場購票便宜唷！

沖繩兒童王國門票 16歲以上 1,000日元 15歲以下 免費

（*實際費用以官網公告為準）

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沖繩兒童王國🐵

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沖繩兒童王國｜園區地圖

沖繩兒童王國主要分為3大類，位於正門一進來的「神奇博物館」，集結小火車、旋轉木馬等設施的「遊樂園區」，以及佔地最廣的「動物園區」。園區中間還有一片療癒大水池，以及綠色大草坪給遊客休憩。

▼沖繩兒童王國地圖▼

小編推薦大家第一站可以先去入口一進來的「神奇博物館」，接著往園區左半區延路遊玩「遊樂園區」、「動物園區」，逆時鐘逛完一圈再穿過小湖泊，就可以搭手扶梯回到正門，遇到用餐時間也推薦可以去停車場旁的餐廳「海族工房」吃飯休息。

可以欣賞沖繩兒童王國的湖景。

沖繩兒童王國｜夜間動物園

一般動物園大多在傍晚就會關門，來到沖繩兒童王國連晚上也可以參觀！自2024年7月起，沖繩兒童王國開放週末與國定假日延長營業時間至21:00，帶來精彩的夜間動物園以及點燈活動！不僅有機會觀察日本狐狸、日本黑熊、捷豹等動物的夜間生活，還有機會參與本土馬、獅子的餵食體驗。可惜小編這次是白天來玩，無緣晚上點燈的美景，希望下次有機會再來看夜間動物園～

沖繩兒童王國｜神奇博物館

從沖繩兒童王國入口進來首先來到「神奇博物館」，館內擁有許多科學、藝術、哲學主題的互動裝置，像是聲光互動、齒輪拼圖、凹面鏡互動等。總共有1F、B1、B2三層樓，入場不需另外付費。

當天超多小學生在神奇博物館玩得很嗨XD

在這裡每一秒都充滿新奇的事物，吸引孩子們動手玩一玩、學一學，同時也是雨天或酷暑時的好去處～

裡面也有些DIY空間可以體驗。

沖繩兒童王國｜遊樂園區

來到沖繩兒童王國的遊樂園區，這裡主要有旋轉木馬、小火車體驗、開迷你車這3項設施與體驗，其中旋轉木馬、小火車需要透過機台付費購買票券，價格是200日元，迷你車則是投幣100日元即可開玩，爸媽們可以參考一下～

小火車出動！小編看了也心動想去搭。

一字排開的迷你車，還有簡單的環狀賽道可以讓孩子體驗開車上路！

沖繩兒童王國｜動物園區

沖繩兒童王國的動物園區依動物種類的不同分為「琉球弧」、「里山迷宮」、「草食動物遊樂場」、「獵人潛伏秘境」、「獅子區」等5大區域，總面積約占園區的1/2，每個區域設計都各有特色，讓遊客可以近距離觀察動物。

琉球弧

看到旋轉木馬右轉後走一小段斜坡，就到了最有在地特色的「琉球弧」！這裡飼養著包含沖繩本島、九州與台灣之間約200個大大小小的島嶼群所孕育的豐富動植物群，原生家畜、屋久島獼猴、琉球犬、大冠鷲等鳥類都在這裡。

家畜區也有開放購買草料餵食。

當天剛好遇上猴子餵食時間，超近距離看到一群活蹦亂跳的小猴子圍著工作人員搶食，真的超可愛～

超幸運碰上猴子吃飯時間！太可愛了！

里山迷宮

里山迷宮不僅入口招牌很童趣可愛，裡面也展示許多超萌的人氣小動物，像是毛茸茸的松鼠、山貓、狐狸、狸貓，世界上最小的熊「馬來熊」以及日本黑熊也在這裡！一進來會在木棧板步道從高處觀察動物，還設置了給孩子玩耍的攀爬網。

里山迷宮分成上下兩條路。

順著往下走會回到地面，據說這裡展示的都是常在日本民間故事、繪本中出現的動物，小編覺得這個分類方式很有趣哈。

超人氣的明星動物水豚君！還有這隻很逗趣的猴子，看起來非常愜意～

草食動物遊樂場

草食動物的遊樂場聚集了印度象、網紋長頸鹿、河馬等大型草食動物，可以看到大象悠閒地甩著長鼻子、長頸鹿優雅漫步，還有泡在水裡休息的河馬！

等了好久都沒等到河馬先生抬頭哈。

獵人潛伏秘境

獵人潛伏秘境的入口設計很超特別，有種來到神秘古文明遺跡展開冒險的感覺！可以沿著地上的動物腳印，一步步深入探索鱷魚、蛇、水獺等動物的家，仔細觀察還能發現蜥蜴和其他爬行動物的藏身處，超有探險氛圍！

酷炫的門口～很有「獵食者」的感覺

第一次這麼近距離看到大食蟻獸超興奮，還有縮在一起睡覺的美洲虎超可愛～

半開放空間可以從高處觀察動物。

獅子園區

最後一站來到獅子園區，這裡主要運用園區原有的地形，打造接近獅子原始自然棲息地的岩石環境，而遊客則可以從不同角度觀察獅子的各種姿態。這天剛好遇到獅子慵懶地在睡覺哈～

獅子王在睡午覺！

沖繩兒童王國｜商店

沖繩兒童王國的紀念品店裡有各式各樣的動物周邊商品，商店不算很大但五臟俱全，販售的商品從各種Size的動物布偶、衣物到動物造型的餅乾零食都有，想買伴手禮可以來這裡挖寶。

沖繩兒童王國｜美食餐廳

沖繩兒童王國的美食餐廳主要有兩處，一個是在停車場旁的「海族工房」（需出園區），另一個是園區一進來的「Welcome飲食店」，這趟我們選擇在海族工房享用午餐！

海族工房

海族工房提供自助餐buffet料理，品項很豐富，包含沙拉、唐揚雞、豬腳、炒飯、咖哩飯、味增湯、粥品等，甜點還有奶酪、紅豆湯、磅蛋糕可以吃，餐點很美味以外，成人1500日元可以吃到這麼多品項，小編覺得CP值超高！老闆娘英文很好也很友善，來海族工房用餐保證不會踩雷～

唐揚炸雞好好吃呀～有機會再去沖繩兒童王國還會想再訪這家店。

海族工房 地址：沖縄県沖縄市胡屋5-7-1 營業時間：11:00~17:00 (週二公休) 價格：大人 1500日元/小學生 950日元/兒童 600日元

Welcome飲食店

除了海族工房以外，沖繩兒童王國入口進來右手邊的半開放空間也有餐飲店、餐車可以購買餐點，也提供座位可以在這裡休息用餐。餐點選擇有熱狗堡、飯糰、章魚燒、沖繩麵、咖哩飯等常見小吃，還有在沖繩幾乎無所不在的超夯冰淇淋Blue Seal也有販售～想要快速祭拜五臟廟，在Welcome飲食店解決午餐也是不錯的選擇。

沖繩兒童王國｜交通方式

沖繩兒童王國交通方式主要有自駕或是搭巴士兩種，小編幫大家把路線整理在下方參考～這次我們是選擇包車前往沖繩兒童王國，很推薦親子可以選擇包車服務，既不用像大眾運輸舟車勞頓，也不用像自駕煩惱路線怎麼走、不習慣右駕，只管讓專業司機帶著你飛就好～

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自駕

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公車

從那霸公車總站至中之町公車站下車，車程約1小時(搭乘路線23號、27號、31號等)。

從中之町公車站步行來園約15分鐘。

沖繩兒童王國｜常見問題

Q. 沖繩兒童王國門票多少錢？

沖繩兒童王國門票價格是16歲以上1,000日元，15歲以下免費入園。推薦可以提前上Klook購買門票，或是使用沖繩FunPASS套票入場唷！

Q. 沖繩兒童王國有寶寶友善空間嗎？

有喔！沖繩兒童王國內有很多BABY CARE ROOM，可以讓爸媽幫寶寶換尿布、哺乳等，非常友善親子前往。