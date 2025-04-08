高雄傢俱推薦億家具批發倉庫｜高雄左營一條龍服務平價家具推薦時尚沙發.打造居家空間一站購足！

億家俱是一家直營的家具批發工廠，全台都有分店，我們今天來到高雄老字號家具工廠，自產自銷一條龍服務，還有售後服務，品質很好價格也很合理，高雄店是完美的居家展示空間，工作人員都很貼心而且也很專業，逛街不用擔心人員跟著你，自己走進來逛就行，簡直是居家感十足，一站就能購足，想要時尚沙發、衣櫃、梳妝台、餐桌皆有，在這裡完全不擔心，買就對了！滿額免運，可刷卡，買得好，服務也好，還有售後服務！

億家俱 在哪？

億家俱高雄店位在高雄市左營區民族一路1171號，距離高雄捷運、左營高鐵站都很近，可以搭車或是開車來呦！

億家俱高雄店在巷弄裡，但不用擔心附近有免費停車場，不用擔心停車處唷！

億家俱高雄店室內很寬廣，一樓延伸到四樓各樣的擺設還有家具通通可以逛，不用擔心工作人員會一直跟隨你，來這裡就是要乘坐沙發，試試看，觸感體驗真的很重要呢！

億家俱高雄店有提供飲品、水跟咖啡，想要喝自取就行。

逛累還可以稍微休憩片刻吃點小零嘴～方便至極啊！

億家俱每一家門市擺設商品皆不同，典雅的風格與設計，很符合每個縣市區域的客人喜好而挑選商品。

想要挑選沙發、床墊、寢具、餐廳與臥室都可以在這裡選購。

可拆式的沙發款式眾多，找到適合的沙發很重要，畢竟沙發要陪伴自己很久，當然要慎選呀！

如果你有喜愛的顏色還是布料也都可以詢問是否可以更換，跳色是否無違和感呢？

舒適的沙發可以想要平躺還是要坐著看電視都很適合，面積大反而孩子在上面也可以坐得更佳穩唷！

涼感布沙發在夏季食真的超舒適的，透氣性很好，再加上美學與實用兼具，這沙發很可以噎！快速散熱跟透氣，不粘膩也很適合長時間坐臥～

每款沙發都有著它不為人知的小秘密，到門市來訪，建議可以花點時間慢慢看。

沙發可以訂製一人座椅、雙人座椅、三人座椅或者L型跟腳椅，簡約風是現代流行的明星商品，強調自然的感覺與氛圍，手感也很柔軟，現在的沙發透氣性佳，很適合居家用呦！

可拆式的也好清理與清洗～沙發有分很多材質想要涼感、貓抓布、絨布，其他材質在這裡通通都能符合你的需求。

單人座椅坐在這好幸福呀！沏一壺茶好悠閒呢～

沙發帶給人有種清新淡雅的氛圍，搭配磁磚地板顏色或是牆面色彩，都很合搭。

皮質沙發我自己也很喜愛，每款沙發想要擺放在家中的位置，顏色是否搭襯，來趟門市就曉得囉！

素雅大方的沙發，擺放在家有點鄉村風的悠閒感～

旁邊的掛布設計也可以放上遙控器、充電線、雜誌之類的。

最近每一款的沙發材質都很夯，想要好整理，問工作人員就對了，我喜歡親膚性的質感，也喜歡好清理，這時候我就會選擇貓抓皮材質，多樣性材質會讓你摸到想待在這一整天不想離開。

腳椅的尺寸是可以製作的唷！有的人想要用掃地機器人，這時候腳椅就要在高一點才好伸進去！

偶爾著公寓或者小坪數的朋友們，想要找雙人座椅又不想挑選超昂貴，很建議來門市選購，高雄門市有很多款沙發我都好喜歡呦！

部分沙發的頭枕是可以拆卸的喔！來到這裡就是要乘坐最適合你自己的那組沙發啦！

每款沙發重點不盡相同，像我比較喜愛流線感也很符合人體工學，舒適度絕對佔第一名，視覺色彩當然就是其次，不過我喜歡淺色系的感覺，擺放在客廳或是房間有種寧靜的氛圍。

看沙發之餘，你會發現有很多的櫃子可以做參考，茶几、電視櫃、矮櫃、多功能櫃子、書櫃都可以在這一次買足。

我很喜歡實木沙發，一年四季坐在這都很舒適，美背都可以倚靠著，擺在家中也很大器。

想要打造自家的舒適環境優質空間不在是夢想，也可以看看別人怎麼擺放家具，試著在家裡營造出溫馨感。

多功能的櫃子，收納空間得宜，最適合像我們家空間小、環境不大，想要坐椅子還可以拖出來，裡面還可以擺放物品，這簡直是收納環境的福音呢！

居家展示空間的氛圍，看見床鋪就好想躺一下，單人、雙人、加大尺碼的床墊都有，獨立筒也有～

衣櫃有單門、雙門、滑門，想要怎樣的家庭空間，搭配家裡的實際空間來做考慮，衣櫃上都可以做客製化，不擔心塞不進去房裡呀！

傳統的床底、掀蓋式床底搭滑門衣櫃、鏡面衣櫃真的好美呀！

居家空間如果有大，也可以選擇大一點的衣櫃，可以擺放很多衣物，女孩兒一個衣櫃肯定不夠呢！

床板很可愛吧，跳色感十足，邊櫃也很可愛，還可以再放一台掃地機器人，多棒呢！

多功能的衣櫃可以讓你擺放更多的衣物，分類做得好，才不會找不到東西，這樣生活才能更加美好～

不只衣櫃有收納功能，化妝台也有呢！很適合小坪數的居家空間。

如果洗想要更多功能的櫃子在這裡也有，鞋櫃、櫥櫃、多功能收納櫃，很方便呢！

置物櫃有分顏色跟尺寸，如果你也喜歡可以直接在家丈量後到這購買～

多元化的櫃子可以擺放很多物品，櫥櫃的收納也是很重要的呢！

像我們很少開伙，餐桌對我們就比較少使用，不過偶爾逢年過節想要圍著吃美食，真的就需要來個可變大、變小的餐桌，好像小叮噹的縮小燈跟放大燈功用呢！

窗邊的氛圍感也是很重要的～

億家俱直營批發工廠，高雄居家展示空間一到四樓層可以慢慢逛，自產自銷的一條龍服務，品質好價格也很合理，一站就能購足，想要時尚沙發、衣櫃、梳妝台、餐桌皆有，在這裡完全不擔心，買就對了！滿額免運，可刷卡，買得好，服務也好，還有售後服務，過年除舊佈新最適合趁現在來選購。

億家具批發倉庫 相關資訊

億家具批發倉庫 高雄店

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電話｜07-3109951

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