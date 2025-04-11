離開了自由熊保護區，我們驅車來到

普雷穆爾防禦性教堂Fortified church of Prejmer，

這教堂在1993年列入UNESCO世界遺產名錄，

為外凡尼西亞地區典型的防禦性教堂，以前則是匈牙利國家區域 。

教堂在1211年開始建造，直到1240年才完成，為的是防禦土耳其人的入侵。

在500多年的歷史中，普雷穆爾至少被圍攻超過50次，

但因高14公尺、厚5公尺的城牆保護著，成功抵禦外人入侵。

從外面看起來有四層樓高，還真的有點像客家人的圓樓。

導遊先到門口買門票。

我們就先在外圍看這座防禦性教堂，看起來中間的教堂被建築圍住。

買好票，大家就依序進入囉。

進入後有個小廣場，

這裡有商店，最後出來再來逛囉。

通過這個廊道，就可以到達教堂。

廊道中間有看到柵門，就是用來抵禦入侵軍隊的。

廊道盡頭，果然就出現了教堂，教堂有尖塔，屬於哥德式建築。

中間是教堂，外圍的城牆則是相當寬，

像一間一間的房間，可容納一千居民來住。

當有人入侵時，社區居民可以進來躲避，房間上都有號碼呢。

我們先進入教堂參觀。

這教堂原本是天主教堂，十六世紀後才變成路德基督新教。

教堂建築成十字型，走到中間才看得出來。

祭壇被圍起來不能進入，這可是羅馬尼亞最老的祭壇喔。

祭壇前的講台看起來也很有歷史。

柱子旁邊還有個木板，上面有好多數字，導遊說是詩歌曲目。

座位的前方有一台比較現代的小管風琴。

祭壇的對面有許多長條木椅，遠望上方有個管風琴。

座位最前方在柱子旁高處有個講台，感覺是給重要人物站的。

後面的管風琴裝飾得還蠻華麗的。

這是另一側出入口。

參觀完教堂內部，我們走到外圍城牆參觀居民躲藏在這裡的居室，

居室內有些家具，感覺還算寬敞耶。

還有紡織機。

也展示了刀斧等工具。

城牆走廊的概念。

防禦機制

有些地方有樓梯可往上，共有四層樓高。

參觀完外牆房間，回到中庭再看看這教堂外觀。

教堂祭壇的正後方。

地上竟然有夏枯草耶！

最後大家來到入口處附近的販賣部，導遊推薦購買蜂蜜。

也有有機蜂蜜。

不少人買，我也買了一罐，都回來大半年了，還沒開封。

這邊價格並沒有特別便宜，品質應該不錯。

參觀結束準備離開，走到外面，看看附近的房子。

屋頂上有樹枝築成的鳥巢，似乎是某種白鸛，還不只一個哩。

時間已經超過12點半，上車後就回不拉索夫市區用餐囉。

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