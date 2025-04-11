離開了自由熊保護區，我們驅車來到
普雷穆爾防禦性教堂Fortified church of Prejmer，
這教堂在1993年列入UNESCO世界遺產名錄，
為外凡尼西亞地區典型的防禦性教堂，以前則是匈牙利國家區域 。
教堂在1211年開始建造，直到1240年才完成，為的是防禦土耳其人的入侵。
在500多年的歷史中，普雷穆爾至少被圍攻超過50次，
但因高14公尺、厚5公尺的城牆保護著，成功抵禦外人入侵。
從外面看起來有四層樓高，還真的有點像客家人的圓樓。
導遊先到門口買門票。
我們就先在外圍看這座防禦性教堂，看起來中間的教堂被建築圍住。
買好票，大家就依序進入囉。
進入後有個小廣場，
這裡有商店，最後出來再來逛囉。
通過這個廊道，就可以到達教堂。
廊道中間有看到柵門，就是用來抵禦入侵軍隊的。
廊道盡頭，果然就出現了教堂，教堂有尖塔，屬於哥德式建築。
中間是教堂，外圍的城牆則是相當寬，
像一間一間的房間，可容納一千居民來住。
當有人入侵時，社區居民可以進來躲避，房間上都有號碼呢。
我們先進入教堂參觀。
這教堂原本是天主教堂，十六世紀後才變成路德基督新教。
教堂建築成十字型，走到中間才看得出來。
祭壇被圍起來不能進入，這可是羅馬尼亞最老的祭壇喔。
祭壇前的講台看起來也很有歷史。
柱子旁邊還有個木板，上面有好多數字，導遊說是詩歌曲目。
座位的前方有一台比較現代的小管風琴。
祭壇的對面有許多長條木椅，遠望上方有個管風琴。
座位最前方在柱子旁高處有個講台，感覺是給重要人物站的。
後面的管風琴裝飾得還蠻華麗的。
這是另一側出入口。
參觀完教堂內部，我們走到外圍城牆參觀居民躲藏在這裡的居室，
居室內有些家具，感覺還算寬敞耶。
還有紡織機。
也展示了刀斧等工具。
城牆走廊的概念。
防禦機制
有些地方有樓梯可往上，共有四層樓高。
參觀完外牆房間，回到中庭再看看這教堂外觀。
教堂祭壇的正後方。
地上竟然有夏枯草耶！
最後大家來到入口處附近的販賣部，導遊推薦購買蜂蜜。
也有有機蜂蜜。
不少人買，我也買了一罐，都回來大半年了，還沒開封。
這邊價格並沒有特別便宜，品質應該不錯。
參觀結束準備離開，走到外面，看看附近的房子。
屋頂上有樹枝築成的鳥巢，似乎是某種白鸛，還不只一個哩。
時間已經超過12點半，上車後就回不拉索夫市區用餐囉。