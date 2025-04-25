說到南投旅遊，除了日月潭、清境農場，最多人去的就是「埔里」了。南投埔里是南投客運的交通轉運中心，交通便利，同時也可以說是南投熱門景點、觀光工廠以及美食餐廳密集度最高的地方。因為距離不遠，只需要一天的時間就能將最新的埔里景點玩透透，這次小編依照最方便的旅遊路線幫大家規劃了懶人專屬的埔里一日遊，只要看完這一篇，保證讓你埔里玩透透！

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埔里景點｜埔里一日遊行程推薦

埔里景點｜水与松萌萌園

最新埔里親子農場

位於南投縣埔里鎮的「水與松萌萌園」，是一處結合可愛動物與自然景觀的療癒系農場。園區飼養了人氣爆棚的水豚君、樹懶、亞達伯拉象龜、羊駝、瓦萊黑鼻羊、泰迪熊羊等動物，不只能近距離互動，還能親手餵食、合影，深受親子與情侶喜愛。

「水与松」象徵埔里的山水自然環境與園區內滿滿的綠意與寧靜氛圍，整體空間設計以可愛童趣風格為主，不僅有動物互動區，也設有裝置藝術拍照點、草地步道與販售飲品小食的可愛攤車，讓旅人能放慢腳步、享受一段被動物與自然療癒的時光。無論是週末小旅行或親子遊，水與松都是埔里不可錯過的超萌新地標！

埔里景點｜福興溫泉區親子公園

位於彰化埔里的「福興溫泉親子公園」，結合溫泉文化與親子同樂的新興遊憩空間。園區佔地寬敞，設有溫泉主題遊具、沙坑、水池、涼亭及大片草地，讓孩子們能盡情奔跑、玩耍，也讓家長有舒適的休憩環境。

整體設計融入在地特色，並巧妙結合低調溫泉意象，是放鬆與放電的絕佳選擇。公園附近的福興遊客中心提供免費腳踏車租借，讓你可以騎著單車漫遊，享受悠閒的時光。

埔里景點｜日月複合式商場

今年8月剛開幕的埔里新景點「日月複合式商場」，位在前往日月潭必經的國道6號愛蘭交流道下，純白的建築十分顯眼吸睛，商場結合蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE、東京人氣咖啡WIRED CAFE、特色餐車市集、展覽空間，下次開車去日月潭之前，也可以在先這裡稍作休息，品嚐美食拍美照哦！

埔里景點｜虎嘯山嵐（原虎嘯山莊）

「虎嘯山嵐（原虎嘯山莊）」位於南投埔里，擁有著一覽城鎮的絕佳景色。不管是清晨的朝陽、千變萬化的夕陽，還是月明如水的夜晚，都能讓遊客有著不一樣的奇妙體驗。其中，這裡也是全台唯一的飛行傘露營營地。2025虎嘯山嵐全新改造為超美景觀餐廳，唯美的純白玻璃屋，有著超大露天觀景台可以遠眺大埔里盆地、欣賞埔里最美夜景。除了享用美食、欣賞美景，還可以體驗飛行傘翱翔天際，當然光是一旁觀看這繽紛的飛行傘，就夠讓人流連往返了！

地址：南投縣埔里鎮知安路100號

營業時間：11:00-20:00

線上預約：虎嘯山嵐

埔里景點｜紙教堂新故鄉見學園區

位在埔里桃米生態村裡的「紙教堂」，園區內有一棟優雅的紙教堂、生態池、步道、食堂及裝置藝術作品，以融合自然與特殊建築而打造的生態園區。

「紙教堂」原本是在日本阪神大地震後，建築師阪茂先生為了當地居民做的一間集會所，921大地震後決定將紙教堂捐贈給台灣，希望象徵災難後能再次重生的不滅精神。教堂建築使用58根紙管支撐建築本體，構成充滿幾何感的長形迴廊，微微透光的天幕營造出優雅神聖的氛圍。

前往「紙教堂」會先經過這個生態池，池子中躺著一艘小船。這艘小船代表著「搖晃的記憶」，上去的時候會有一點搖晃，希望能讓遊客重塑地震記憶，讓人們勇敢而寬心以對是藝術家王振瑋的創作原點。在他的眼中，台灣就像是一艘停在海中央的船，裝滿豐富情感和滿滿祝福的希望輕艇，相同如諾亞方舟，承載物種生命的再出發。

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埔里景點｜Cona’s妮娜巧克力夢想城堡

一座米白色的古堡座落在埔里，就像從歐洲搬過來的城堡，Cona’s妮娜巧克力夢想城堡以歐洲古堡為概念，城堡裡外不管是燈飾、雕像，或是建築工法都充滿歐洲風情，讓人不需要出國也能享受歐洲宮廷般的氣派浪漫。

來到歐洲城堡，當然要換上歐洲復古宮廷服，體驗公主與王子的浪漫，換裝後融入在這片浪漫美景中。在妮娜巧克力夢想城堡裡不只能品嚐到巧克力，也能享用下午茶、冰淇淋，甚至還能看到巧克力的生產流程，親子同遊來到這裡還有DIY巧克力體驗活動。

圖片授權：IG@gigisos1982

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埔里景點｜木生昆蟲博物館

埔里親子景點木生昆蟲博物館的外觀特色就像蝴蝶左右兩邊對稱的翅膀，建築物中間的避雷針就像蝴蝶觸角的樣子，從空中拍的話，博物館完全就是蝴蝶造型。

超過百年歷史的「木生昆蟲博物館」，同時也是世界前三大昆蟲博物館。館內除了可觀賞到台灣特有種蝴蝶、昆蟲標本外，還可以見到價值800萬的蝴蝶標本哦～園區提供了蝴蝶導覽與DIY活動，是一座具生態教學和親子友善的生態休閒園區。想近距離接觸昆蟲的世界嗎？那就來一趟木生昆蟲博物館/蝴蝶小鎮生態休閒園區吧！

埔里景點｜鳥居Torii喫茶食堂

「鳥居喫茶食堂」前身為台灣最高的台糖製糖廠，經過重新打造後，園區的設施充滿著濃厚的日本風，門口的鳥居、庭園裡的千紙鶴、繪馬、洗手池讓你一秒彷彿來到日本，為了符合日本風情，鳥居喫茶食堂提供了浴衣和服體驗，讓許多女孩們在這裡拍個不停，是個適合親子旅遊、情侶觀光的餐廳景點。

不僅是造景充滿日本風，連餐點也是走日式套餐，外觀像是一座小富士山的奶蓋茶飲，用獨特的奶霜搭配上不同飲品融合出特色口感，每杯還會附上山形占卜卡帶給你不同的好運氣！

「鳥居喫茶食堂」浴衣的款式眾多，還有髮飾和配件隨客人挑選，穿著繽紛的浴衣，走在日式神社庭園裡，整個感覺就像真的出國到了日本。

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地址：南投縣埔里鎮公誠路86號 營業時間：一三11:30–18:00；二四五11:30-19:00；週末11:30-20:00 門票：免費 浴衣體驗收費：大人$200、小孩$150、毛小孩$100

埔里景點｜多肉秘境

多肉秘境隱藏在小路旁的植栽小店，可是擁有別有洞天的秘境！

多肉秘境園區內種滿了各式各樣的植物，圍繞在月球和透明泡泡屋周邊，泡泡屋的後面還有一顆藍色的大星球，淡藍色的球體配上一旁茂密的綠色植物，就好像有一顆小行星掉到這裡一樣。

另外有提供多肉植物盆栽與盆栽 DIY 活動，一走進店裡能看到排列整齊的多肉植物，這些都是手作DIY教室的材料，盆栽DIY從150元起跳，依選擇的盆栽樣式有不同價位，除了有各種多肉可以選擇之外，連擺飾的配件也很多樣，讓你可以DIY出屬於你的療癒小盆栽。

埔里景點｜寶湖宮天地堂地母廟

埔里在地擁有不少宗教特色建築，在這之中比較為有名的除了中台禪寺之外，還有一個相當著名的廟宇「寶湖宮地母廟」。

來地母廟除了能拜拜祈求保佑之外，位處金鷹山山麓上絕佳的地理位置，能從高處一眼眺望埔里美景，慢慢的爬上最高的樓層，背景映著青綠色屋瓦襯著藍色屋脊的建築，樓梯精美的雕刻，自然灑下的陽光，如詩如畫的風景讓許多人佇足在這裡。

埔里景點｜中台世界博物館

傍著山景，佔地超過九公頃的中台世界博物館，豐富的館藏被譽為台灣佛教版的羅浮宮。裡頭收藏著不同的佛像，從公元一世紀最早的佛像到融合現代科技的體驗、從古印度時期到現在的台灣，走在館內心情不自覺沉靜下來，感受從文化、藝術層面呈現佛教文化的宗教精神。

埔里景點｜大黑松小倆口元首館

由知名禮餅品牌「大黑松小倆口」斥資上億在南投埔里打造的「元首館」，是全台第一座以元首為主題的主題館，一進入元首館就能看到夢幻的歐式城堡建築搭配廣場上幾乎與小朋友一樣高的西洋棋，讓人有種走進童話故事中的錯覺。在元首館旁的「愛情故事館」和「月老教堂」，圍繞著「愛」的主軸，也讓整個園區成為情侶間的熱門景點。

埔里景點｜埔里酒廠

埔里酒廠是全台最早轉型為兼具觀光的酒廠，廠區裡除了有製酒廠外，還規畫了「台灣紹興故事館」、「酒文化館」、「窖藏酒甕隧道」以及「產品展售中心」等特色廠區。擁有純樸在地風味的觀光酒廠，讓埔里成為台灣具有酒鄉特色的小鎮。紹興香腸一直是許多遊客的的「定番」小吃之一，一走進就能聞到濃濃的酒香味，肥瘦比例剛好的香腸加入紹興酒去除腥味，搭配蒜頭吃在口齒中留香。紹興香腸也有推出禮盒，可以自用或著當伴手禮都很適合。

埔里景點｜埔里鯉魚潭

埔里鯉魚潭被喻為埔里中心碑的後花園，位於埔里鎮東郊，面積約20公頃，周圍依山傍水，有著「小西湖」美稱。鯉魚潭有七大吉穴：鯉魚穴、龜穴、鷹穴、龍穴、蝙蝠穴、蝦穴、蜈蚣穴，不同穴位有不同的地貌與故事，隱藏在鯉魚潭美麗的湖光山色下，還有樟公、柳堤傳奇等充滿靈氣的風水故事更讓此地增添了神秘的色彩。

埔里美食推薦

埔里蔬食｜一碗食舖

隱藏在埔里籃城社區巷弄的「一碗食舖 Vegan Bowl」，榮獲綠蔬食評鑑指南2星餐廳，主打全植物民家料理，一個禮拜只開四天，座位不多，每天的餐點也是限量的，建議要預約才不會撲空！九月菜單有季節小食、食堂味噌湯、夏日野菜沙拉、一碗懷念米食《來了就知道》等，都是使用友善土地的耕種米、當令蔬菜，精心的擺盤不輸米其林餐廳，老闆也會一一講解介紹，可以細細嚐到食物的原味和老闆的用心。

蘇媽媽湯圓

蘇媽媽湯圓也是埔里的排隊名店，除了招牌的湯圓還有一些肉燥麵、埔里米粉等鹹食，蘇媽媽的湯圓種類很多，有鹹的、甜的、包餡、小顆湯圓。包入肉餡的鮮肉湯圓，湯頭用芹菜珠、油蔥提味，口味清淡爽口；甜的則有分芝麻、花生、芋頭、紅豆等餡料，色彩繽紛的湯圓Q彈軟嫩，內餡濃郁不過甜，搭配用紅棗、桂圓、銀耳熬製的古早味甜湯，放入滿滿的冰塊，被浸泡過的湯圓外皮緊緻更Q，在炎熱的夏天來一碗清涼又消暑。

埔里住宿推薦

楓樺台一渡假村

楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）是一間結合生態和休閒的渡假飯店，座擁40,000坪花園綠地，七大主題農場生態園區，園內生態相當豐富，簇擁在綠意盎然的環境中，被自然包圍著，楓樺不但取得四星級的認證，園區內還有許多活動，不排任何行程也可以在園區玩一整天。每日還有限量開放的採果樂，依照季節有草莓、香瓜梨、小蕃茄等不同的採果體驗。

楓樺台一渡假村總共有「花卉驛棧、花泉卉館、浪漫水上花屋」三種房型可選擇，房內空間寬敞，有的房型還有提供冷熱雙池泡澡浴缸。房間外面設置一個大景觀陽台，陽台還會配置兩張躺椅，可以悠閒的躺在躺椅上看著美景渡過美好的時光。浪漫的「水上花屋」是在水上的獨棟小木屋，多棟的獨立小木屋就座落在水上，非常美麗。在台灣非常少見，任何一個角度拍起來都美得如詩如畫。

這一次推薦的埔里一日遊，吃喝玩樂都幫你們做好功課，只要照著行程去踩點，絕對讓你們收穫不少，有得吃有得玩又能大拍美照，如果覺得一天不夠，一樣的行程兩天一夜會更愜意唷！覺得埔里不夠玩的朋友，這裡還有更多南投新景點等著你們來玩。

來到南投這樣玩！

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