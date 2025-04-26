繼巴拿山住宿Mercure Danang飯店後，這回來聊一下吃 。

原以為海拔近1500公尺的山城，吃的部分應該會比較拮据，

而事實上比想像中好上許多....

各式餐廳、咖啡館、小吃、冰品、路邊攤等....也算是種類豐富，就差沒有超商而以 。

先來說說午餐吃的BBQ buffet.....

每人245000越南盾，大約是台幣320元的吃到飽餐廳，

這價位在台灣吃buffet ?? 只能吃早餐吧 !

一客320元台幣的buffet，真讓咱們開了眼界 !

歐式風情的環境，乾淨、舒適的用餐空間.....

越式&西式，蔬果、雞鴨、魚、豬、現切牛排等....海陸食材一應俱全 。

戶外還有專人現烤BBQ，炭烤豬肉、雞肉、海鮮無限供應 。

瞧~就是這麼豐盛.....

大叔慚愧....覺得以前說過的高CP都是謊言，這才叫高CP ! 哈....

平價buffet不只一家，連日本料理都有吃到飽，而且價格也很親民....

不少路邊攤子總能讓遊客們聞香而聚，滿滿芝麻味的炸芋頭球真的是酥香可口 。

烤肉串有雞肉、豬肉、牛肉，10萬越南盾一串，台幣約130元，好吃值得嚐嚐 。

但並非樣樣好吃，例如這大號的炸雞腿是雷啊 ! 皮不酥、肉老沒汁......

大叔就醬活生生的被那一身金黃外衣給矇騙.....善哉 。

教堂一旁是最熱絡的美食一條接，餐廳、咖啡、甜點、烤肉等....相當密集，

其中這杯芒果冰沙最夯，不過味道上大叔倒覺得還好，酸酸甜甜芒果味不如想像中濃郁 。

這家火烤牛肉大叔超愛，新鮮肉塊炭火串烤，

不像排肉那麼平整拘謹，整塊大牛肉不加修飾，直接在烤台上燒出最原始的味道，

很有吃阿根廷烤肉的fu，很原野、粗曠，外皮微微焦香，內里卻柔嫩多汁，

新鮮洋蔥更帶勁，搭配麵包沾上紅醬.....很簡單卻很滿足 。

咖啡館相當多，且各具特色，每一家都殺了大叔不少底片，呃應該說是記憶體....

os : 隨便一家在台灣復刻....都會成為打卡熱點吧 !

還有像這樣的烘焙屋，法國麵包製作過程透過玻璃一目了然，蛋糕、甜點們也超吸睛，

可惜咱們的五臟廟已經陣亡，連老婆這螞蟻人也對眼前誘人的cake免疫 。

不過，習慣吃宵夜的朋友，巴拿山會讓你失望，

最晚打烊的餐廳就是飯店buffet，晚餐供應到晚上9點，

所以，上巴拿山之前還是建議先備好糧食再前往，

尤其是啤酒，巴拿山餐廳啤酒價格是平地的4~5倍 。

以上越南峴港巴拿山Sun World Bà Nà Hills 吃的部分和大家分享，給有興趣的朋友參考嘍~

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